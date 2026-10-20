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Las tendencias de moda de Otoño-Invierno 2026 que se inspiran en Salma Hayek: qué calzado deberías usar

Las búsquedas de moda también apuntan hacia modelos que resuelven más de un código de vestimenta

Las tendencias de moda de Otoño-Invierno 2026 que se inspiran en Salma Hayek: qué calzado deberías usar REUTERS/Hannah McKay
Las tendencias de moda de Otoño-Invierno 2026 que se inspiran en Salma Hayek: qué calzado deberías usar REUTERS/Hannah McKay
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Salma Hayek inspira la combinación de vestidos midi y calzado de tacón para Otoño-Invierno 2026, con botas altas de plataforma, zapatos destalonados, Mary Jane y pumps de punta afilada.

La fórmula funciona porque equilibra prendas de largo medio con siluetas que alargan la pierna, suman altura y permiten adaptar un mismo vestido a una cena, una oficina o un evento nocturno.

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De acuerdo con Renata Joffre en Vogue México y Latinoamérica, la actriz mexicana mantiene una línea de estilo que cruza el minimalismo, el dramatismo cromático y ciertos acentos bohemios. Su referencia para esta temporada se concentra en vestidos midi, abrigos estructurados y zapatos que sostienen el protagonismo del conjunto.

Las búsquedas de moda también apuntan hacia modelos que resuelven más de un código de vestimenta. En Google, el interés por calzado de apariencia clásica, pero con plataformas, correas, puntas marcadas o acabados texturizados, acompaña el regreso de los vestidos de punto, las faldas plisadas y las prendas de satén.

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Salma Hayek lleva botas de plataforma con vestidos midi plisados

Las botas de caña alta con plataforma aparecen como una de las rutas más directas para replicar el estilo de Salma Hayek. El modelo suma volumen en la parte inferior del cuerpo y da una lectura más actual a vestidos de pliegues, telas fluidas o cortes ceñidos a la cintura.

Salma Hayek lleva botas de plataforma con vestidos midi plisados . REUTERS/Hannah McKay
Salma Hayek lleva botas de plataforma con vestidos midi plisados . REUTERS/Hannah McKay

El negro mantiene su lugar como una base para este tipo de combinación. Un vestido midi en el mismo tono, acompañado por un abrigo cruzado o de líneas rectas, crea una columna visual continua. Las botas altas rompen la sobriedad con una suela amplia y un tacón grueso.

La propuesta también admite contrastes. Un vestido rosa intenso, amarillo profundo o azul violáceo puede acompañarse con botas oscuras para evitar que el color se disperse. El resultado se apega a una de las fórmulas que predominan en la temporada: una pieza central con color saturado y accesorios en tonos profundos.

Las botas de plataforma no se limitan a conjuntos de noche. Con un vestido camisero midi, medias opacas y un abrigo ligero, pueden trasladarse a jornadas de trabajo o reuniones informales. La elección depende del tacón: una base ancha ofrece mayor estabilidad que un tacón muy delgado.

Las botas color borgoña cambian el vestido amarillo para Otoño-Invierno 2026

El borgoña se instala entre los tonos que más se asocian con el cierre de 2026. Las botas en vino, ciruela o rojo oscuro permiten salir del negro sin perder versatilidad. También funcionan como punto de unión entre vestidos claros y abrigos neutros.

Un vestido midi amarillo, mostaza o camel toma otra dirección al combinarse con botas borgoña. La mezcla responde a la tendencia de bloques de color, que propone contrastes definidos en lugar de combinaciones completamente discretas. Para equilibrar, el abrigo puede ir en blanco roto, beige, gris o negro.

Las búsquedas relacionadas con “botas borgoña”, “botas altas para vestido midi” y “cómo combinar vestidos con botas” reflejan el interés por fórmulas que mantengan una apariencia arreglada sin depender de un conjunto monocromático. La consulta no solo parte de mujeres: también hay interés en botas de caña alta, colores vino y calzado de plataforma dentro de búsquedas de estilo masculino y de moda sin distinción de género.

El reporte de Vogue sobre las botas de Otoño 2026 identifica siluetas altas y ajustadas, modelos con hebillas, botas de inspiración western y opciones para lluvia entre las propuestas de la temporada.

Las botas color borgoña cambian el vestido amarillo para Otoño-Invierno 2026 (Stefano Cristiano Montesi/Brainstorm Media vía AP)
Las botas color borgoña cambian el vestido amarillo para Otoño-Invierno 2026 (Stefano Cristiano Montesi/Brainstorm Media vía AP)

Los zapatos Mary Jane con plataforma se alejan de su versión romántica

Los zapatos Mary Jane mantienen la correa sobre el empeine, pero para Otoño-Invierno 2026 adquieren una construcción más sólida. Las plataformas, las hebillas grandes y los tacones anchos los separan de una lectura infantil o demasiado literal.

En el estilo que propone Salma Hayek, este tipo de calzado acompaña vestidos midi en amarillo camel, faldas plisadas y abrigos de textura suave. El contraste se concentra entre una prenda de líneas limpias y un zapato con más peso visual.

El borgoña, el negro, el café chocolate y el blanco hueso se perfilan como colores funcionales para este diseño. Las versiones oscuras se integran a conjuntos de oficina. Las claras iluminan vestidos fucsia, azul marino o tonos ciruela durante la noche.

Las búsquedas sobre “Mary Jane con plataforma”, “zapatos con correa para mujer” y “zapatos cómodos con tacón” muestran una preferencia por modelos que sostienen el pie y reducen la inestabilidad de un zapato abierto. El interés se vincula con una tendencia más amplia: usar calzado de apariencia formal, pero apto para trayectos largos y actividades cotidianas.

Los pumps de punta afilada actualizan los vestidos drapeados

Los pumps de punta triangular regresan como una opción para quienes prefieren un zapato más ligero que una bota. La silueta alargada estiliza vestidos midi drapeados, faldas de satén y pantalones de pierna ancha. En un conjunto de color liso, la punta afilada puede modificar toda la proporción.

Salma Hayek los lleva como una pieza de contraste. Un vestido rosa brillante, por ejemplo, adquiere una apariencia más definida con zapatos del mismo tono o con un color complementario. La intención no es que el calzado desaparezca, sino que compita visualmente con la prenda principal.

El blanco se instala como otra alternativa para los pumps de tacón. Este color rompe con la idea de que el calzado otoñal debe ser siempre negro o café. Un vestido fucsia, un abrigo oscuro o una pieza con bordados puede acompañarse con zapatos blancos de punta afilada para concentrar la atención en el bajo del look.

Los botines de tacón también se mantienen dentro de las búsquedas de octubre de 2026, sobre todo para llevar con pantalones, vestidos y faldas. La conversación de temporada combina gamuza, plataformas, tacones finos y materiales brillantes en un mismo panorama.

Los mules destalonados y el azul violáceo abren una opción nocturna

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Los mules destalonados y el azul violáceo abren una opción nocturna Crédito: Instagram de Salma Hayek

Los zapatos destalonados con plataforma ofrecen una salida para eventos de noche o cenas durante los primeros meses fríos. El talón descubierto reduce el peso visual de un vestido largo o midi, mientras la plataforma mantiene una altura marcada.

La combinación se adapta a vestidos de satén, cortes drapeados y tonos azul violáceo, ciruela o negro. Para evitar que el conjunto se sature, conviene elegir una sola textura dominante. Si el vestido tiene brillo, el zapato puede ir en acabado mate. Si la prenda es lisa, el calzado admite textura o un tono contrastante.

Google explica que Trends mide el interés relativo de las consultas en una escala de 0 a 100 y no revela un volumen absoluto de búsquedas. Por ello, términos como “botas altas”, “Mary Jane”, “pumps”, “mocasines”, “calzado cómodo” y “vestido midi con botas” sirven para detectar conversaciones y variaciones de interés, no para afirmar una cifra exacta de personas que buscan cada diseño.

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