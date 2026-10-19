Así fue la desgarradora lesión de Karen Luna que la hizo salir llorando del partido ante Pachuca

Karen Luna salió lesiona en el partido entre América y Pachuca correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026 (Especial)

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Karen Luna salió lesionada durante los minutos finales del partido entre América Femenil y Pachuca en la Jornada 11 del Apertura 2026. La defensora abandonó el campo en el carrito de asistencia tras quedarse con una rodilla atorada en una disputa por el balón; el club espera los estudios médicos para conocer el diagnóstico.

La lesión ocurrió cuando Luna intentó recuperar la pelota ante Nina Nicosia, jugadora de Pachuca. La acción se presentó en el tiempo agregado, cuando el encuentro estaba por terminar y América tenía una ventaja que terminó con marcador de 2-1.

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Karen Luna salió lesionada durante los minutos finales del partido entre América Femenil y Pachuca en la Jornada 11 del Apertura 2026 (Especial)

Luna dio un paso durante la marca sobre Nicosia y una de sus rodillas quedó fija en el césped. La futbolista se tendió de inmediato sobre el terreno de juego y recibió atención médica antes de ser retirada.

Mariela Ramos ocupó el lugar de Luna

Mariela Ramos ocupó el lugar de Karen Luna en los últimos instantes del encuentro. Nicosia, la futbolista con la que la americanista disputó el balón antes de lesionarse, también dejó la cancha al minuto 90, aunque lo hizo mediante un cambio regular y fue reemplazada por América Gómez.

El triunfo de las Águilas sobre Pachuca mantuvo al equipo en el liderato del Grupo B. Sin embargo, la victoria quedó marcada por la salida de Luna, quien regresaba a la pelea por un puesto en la alineación titular tras un periodo de trabajo para recuperar condición física y ritmo de competencia.

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Soccer Football - Women's Liga MX - America v Pachuca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 18, 2026 America's Scarlett Camberos in action during the match. Picture taken using a tilt-shift lens. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por su parte, Ángel Villacampa evitó adelantar un diagnóstico al terminar el encuentro. El entrenador de América Femenil señaló que el club necesita esperar el reporte de los médicos antes de determinar el alcance de la lesión y el tiempo que la defensa podría estar fuera de actividad.

Soccer Football - Women's Liga MX - America v Pachuca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 18, 2026 America's Scarlett Camberos gestures during the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Soccer Football - Women's Liga MX - America v Pachuca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 18, 2026 America's Scarlett Camberos in action with Pachuca's Karla Nieto REUTERS/Eloisa Sanchez

“Esperemos que no sea una gran lesión”, dijo Villacampa en conferencia de prensa. El técnico señaló que Luna ha trabajado durante un periodo prolongado para recuperar su forma física y que el cuerpo técnico había considerado que esa semana podía marcar su regreso al once inicial.

Villacampa espera los estudios para conocer el diagnóstico

El entrenador español explicó que la imagen de la salida de Luna resultó aparatosa, aunque se negó a emitir una valoración sobre la posible lesión. “De momento no tenemos reporte”, señaló después del partido.

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La incertidumbre se concentra en la disponibilidad de la futbolista para el siguiente compromiso de América Femenil ante Atlético San Luis. El cuerpo técnico espera los resultados de los estudios para conocer si la defensa podía ser considerada para ese duelo.

Soccer Football - Women's Liga MX - America v Pachuca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 18, 2026 America's Scarlett Camberos in action with Pachuca's Yirleidis Minota REUTERS/Eloisa Sanchez

El club no ha informado un parte médico al momento. Tampoco existe una fecha estimada para el regreso de la jugadora, cuya permanencia en la convocatoria dependerá de la valoración que realicen los especialistas.