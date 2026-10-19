Síntomas y riesgos del choque séptico, la complicación médica que mantendría intubada a Laura Bozzo

Laura Bozzo permanece bajo atención médica en la unidad de terapia intensiva del Hospital General de México tras presentar un choque séptico. (Emisoras Unidas)

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La presentadora peruana Laura Bozzo permanece bajo atención médica en terapia intensiva debido a un choque séptico derivado de complicaciones gastrointestinales.

La condición clínica de la comunicadora de 75 años requiere supervisión especializada en el Hospital General de México tras presentar una infección abdominal generalizada.

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El choque séptico registra una tasa de mortalidad de entre 30% y 50% en pacientes críticos, según la evidencia médica sobre sepsis grave.

Esta cifra ubica al padecimiento entre las principales causas de fallecimiento en unidades de cuidados intensivos a nivel internacional.

La complicación surgió después de una intervención quirúrgica de urgencia realizada en Acapulco por una úlcera duodenal perforada. El procedimiento abdominal provocó una peritonitis, una inflamación del tejido peritoneal que diseminó bacterias en la cavidad gástrica.

Un reporte médico filtrado reveló que la conductora peruana desarrolló complicaciones abdominales y respiratorias que requirieron soporte de ventilación mecánica. (Especial)

El choque séptico provoca una caída drástica en la presión arterial

Un choque séptico representa la etapa más avanzada de la sepsis. La respuesta inmunológica del organismo ante la infección bacteriana se vuelve descontrolada y libera sustancias químicas en el torrente sanguíneo.

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La diseminación de la infección desencadena una inflamación sistémica en todo el cuerpo. Este proceso provoca vasodilatación masiva y permeabilidad en los vasos sanguíneos, reduciendo la circulación de oxígeno hacia los órganos.

La hipotensión arterial refractaria caracteriza a esta condición médica. La presión sanguínea cae a niveles que no responden de manera suficiente a la administración de líquidos intravenosos.

El déficit de flujo sanguíneo compromete el funcionamiento del corazón, los pulmones, los riñones y el hígado. La falta de irrigación tisular prolongada conduce a una falla multiorgánica en pocas horas.

El choque séptico genera una inflamación sistémica que reduce el flujo sanguíneo de oxígeno hacia órganos vitales como el corazón y los riñones. (Instagram: Laura Bozzo)

La peritonitis y la perforación gástrica son detonantes de la infección

Las infecciones localizadas en la cavidad abdominal representan una de las causas más frecuentes del shock séptico. La ruptura de una úlcera gástrica o duodenal permite la salida de jugos digestivos y bacterias al espacio peritoneal.

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La presencia de microorganismos en el peritoneo desencadena una infección aguda conocida como peritonitis. Si la limpieza quirúrgica no logra contener la diseminación bacteriana, los gérmenes ingresan al torrente sanguíneo.

El cuadro clínico informado en la atención de la conductora peruana incluye neumonía secundaria y un colapso pulmonar izquierdo. Estas afecciones respiratorias incrementan la complejidad de la respuesta inflamatoria en el sistema pulmonar.

La acumulación de líquido en los alvéolos y la inflamación de las paredes bronquiales reducen la capacidad de intercambio gaseoso. La hipertensión pulmonar y el aumento de tamaño en la estructura cardíaca agravan la sobrecarga hemodinámica.

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La peritonitis se produce cuando bacterias u hongos infectan el peritoneo a causa de una ruptura en el tracto digestivo o una cirugía de emergencia. (Archivo)

La intubación y el soporte vasoactivo forman el tratamiento prioritario

El manejo médico de un paciente en choque séptico exige su ingreso inmediato a la unidad de terapia intensiva. El objetivo prioritario consiste en estabilizar la hemodinámica y contener el agente infeccioso.

La ventilación mecánica mediante un tubo endotraqueal asegura la oxigenación adecuada cuando los pulmones pierden capacidad funcional. El soporte respiratorio disminuye el esfuerzo del organismo y protege la vía aérea.

La reanimación con medicamentos vasopresores resulta indispensable para elevar la presión arterial. Estos fármacos contraen las arterias para mantener el riego sanguíneo en el cerebro y el corazón.

El esquema farmacológico incluye el uso de antibióticos de amplio espectro por vía intravenosa. La administración de antimicrobianos debe iniciar dentro de la primera hora tras el diagnóstico para reducir la mortalidad.

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La cirugía de control de fuente es otra medida determinante cuando existe perforación gástrica o abscesos. Los cirujanos deben reparar la lesión tisular y realizar lavados peritoneales para retirar el material infeccioso.

El tratamiento del shock séptico en terapia intensiva incluye el uso de antibióticos por vía intravenosa, medicamentos vasopresores y asistencia respiratoria. (@VengaLaAlegria)

Manifestaciones clínicas y signos de alarma en el choque séptico

Los síntomas iniciales del choque séptico incluyen fiebre elevada o descenso brusco de la temperatura corporal por debajo de los 36 grados, el paciente experimenta escalofríos intensos.

La frecuencia cardíaca se acelera por encima de los 90 latidos por minuto como mecanismo de compensación. La respiración se vuelve rápida y dificultosa, superando las 20 respiraciones por minuto.

La alteración del estado mental es una señal de alerta temprana. El paciente muestra confusión, desorientación, somnolencia extrema o pérdida paulatina de la conciencia debido a la baja irrigación cerebral.

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La reducción drástica en la producción de orina indica sufrimiento renal agudo. Los riñones disminuyen el filtrado glomerular como consecuencia de la caída sostenida en la presión arterial.

La detección inmediata de estos signos permite iniciar la terapia intensiva antes del colapso irreversible de los órganos. El monitoreo invasivo de la presión arterial y el análisis de gases sanguíneos orientan las decisiones médicas en cuidados intensivos.

Entre los signos característicos del choque séptico destacan la alteración del estado de conciencia, la caída acelerada de la presión arterial y la dificultad para respirar. (Instagram)

Los antecedentes de cirugías intestinales en 2016 elevan el riesgo

La historia clínica de la presentadora incluye un evento similar registrado en 2016 en Perú. En aquella ocasión, una lesión intestinal durante una intervención quirúrgica desencadenó un choque séptico que requirió tres operaciones correctivas.

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Las intervenciones quirúrgicas previas generan tejido cicatricial y adherencias en la cavidad abdominal. Estas estructuras fibrosas dificultan la circulación sanguínea local y complican posteriores maniobras quirúrgicas en el tracto digestivo.

En febrero de 2026, Laura Bozzo difundió un video en sus redes sociales para desmentir las versiones que circulaban sobre su presunto fallecimiento. (Instagram; Laura Bozzo)

La presencia de tejido cicatricial altera la anatomía normal del intestino y dificulta la detección temprana de perforaciones. El riesgo de recurrencia de cuadros sépticos aumenta en pacientes con antecedente de peritonitis grave.

El traslado en ambulancia desde la costa hasta la Ciudad de México cubrió una distancia de 380 kilómetros el 15 de octubre. El trayecto se realizó con monitoreo continuo de signos vitales para prevenir descompensaciones hemodinámicas.

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El equipo médico del Hospital General de México mantiene a la conductora bajo vigilancia permanente en la unidad de terapia intensiva. La evolución en las próximas horas determina la respuesta de su organismo al tratamiento con antibióticos y al soporte de ventilación mecánica.