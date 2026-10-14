México

Receta de enfrijoladas tradicionales: el desayuno saludable que te mantiene satisfecho por horas

Este desayuno mexicano es avalado por expertos en nutrición porque aporta fibra, proteína y energía sostenida

Enfrijoladas en plato de barro con crema y queso, cubiertos sobre servilleta bordada, taza de café y jarra con flores sobre mesa de madera.
Las enfrijoladas forman parte de la cocina tradicional del centro y sur de México, con fuerte presencia en Oaxaca y Puebla. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El frijol y la tortilla llevan siglos juntos en la mesa mexicana. Esta combinación aporta fibra, hierro y proteína vegetal, tres elementos clave para sentirte satisfecho por horas sin depender de cereales de caja ni ultraprocesados.

Las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana 2025-2030 señalan que las leguminosas, junto con los cereales de grano entero, forman la base de un desayuno que sostiene la energía sin generar picos de glucosa.

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Expertos del Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud coinciden en que la tortilla de maíz nixtamalizada y el frijol negro juntos replican una proteína de calidad comparable a la de origen animal.

Una mujer de cabello oscuro remueve una olla de frijoles con una cuchara en una estufa. Se observan cebollas, ajos, cilantro y ollas de cobre colgando.
A diferencia de las enchiladas, este platillo sustituye la salsa de chile por una salsa de frijol negro como base. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de enfrijoladas tradicionales

Las enfrijoladas son tortillas de maíz bañadas en una salsa espesa de frijol negro, rellenas de queso o pollo deshebrado.

La técnica central consiste en suavizar la tortilla en la salsa caliente, sin necesidad de freírla por completo.

Manos de una mujer desmoronando queso blanco sobre un plato de barro colocado en una mesa de madera.
Uno de los quesos preferidos para esta preparación es el queso panela fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de las enchiladas, aquí el frijol sustituye a la salsa de chile como base.

El resultado es un plato cremoso, reconfortante y con menos picor, ideal para comensales de todas las edades.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 40 minutos.

  • Preparación de ingredientes y cocción del pollo: 20 minutos.
  • Cocción de la salsa y armado: 20 minutos.
Licuadora de vidrio con salsa oscura sobre una mesa de madera, junto a medio limón, cilantro y una cuchara de madera.
El tiempo total de la receta puede acortarse a 25 minutos si los frijoles ya están cocidos de antemano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 500 gramos de frijol negro cocido, con un poco de su caldo
  2. 1 diente de ajo
  3. 1/4 de cebolla blanca
  4. 2 ramas de epazote (fresco o seco)
  5. 1 pechuga de pollo (300 gramos), cocida y deshebrada
  6. 12 tortillas de maíz
  7. 2 cucharadas de aceite vegetal
  8. 150 gramos de queso
  9. 1/2 cebolla morada en rodajas finas
  10. 100 mililitros de crema
  11. Cilantro fresco al gusto
  12. Sal al gusto
Ingredientes como frijoles, pollo deshebrado, tortillas, cebolla, cilantro, queso y crema en recipientes de barro sobre una mesa de madera.
El frijol negro es la leguminosa tradicional para esta receta, aunque también puede prepararse con frijol bayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer enfrijoladas tradicionales, paso a paso

  1. Cuece la pechuga de pollo en agua con sal durante 15 minutos o hasta que esté bien cocida. Déjala enfriar y deshébrala con dos tenedores.
  2. Licúa los frijoles cocidos con su caldo, el ajo, la cebolla blanca, el epazote y la sal, hasta obtener una salsa tersa. Si queda muy espesa, agrega más caldo.
  3. Cuela la salsa si buscas una textura más fina. Colar evita grumos y da una presentación más profesional.
  4. Calienta 1 cucharada de aceite en un sartén amplio a fuego medio. Vierte la salsa de frijol.
  5. Cocina de 8 a 10 minutos, moviendo con frecuencia, hasta que espese ligeramente. Los frijoles deben quedar con consistencia de salsa, no de puré, para que cubra bien la tortilla.
  6. Desmorona el queso y reserva. Rebana la cebolla morada.
  7. Calienta las tortillas en un comal, sin aceite, hasta que estén calientitas y flexibles. Si prefieres una textura más suave, pasa cada tortilla por un sartén con muy poco aceite, apenas 15 segundos por lado, para suavizarlas sin llegar a freírlas por completo.
  8. Sumerge cada tortilla en la salsa de frijol caliente, cubriéndola por ambos lados.
  9. Coloca la tortilla en un plato, rellena con pollo deshebrado y dóblala. Repite con el resto de las tortillas.
  10. Baña las enfrijoladas con más salsa caliente. Decora con crema, queso desmoronado, cebolla morada y cilantro.
Una mujer con delantal voltea una tortilla de maíz en un comal junto a una olla de barro con frijoles sobre una estufa de gas.
Calentar la tortilla en comal sin aceite es la opción más saludable y la que respeta mejor la receta tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones, con 3 tortillas por plato.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 350 kcal
  • Proteínas: 20 gramos
  • Carbohidratos: 38 gramos
  • Fibra: 9 gramos
  • Grasas: 13 gramos
Enfrijoladas con salsa de frijol negro, queso y crema en un plato decorado, junto a una taza de café y un aguacate cortado a la mitad.
La receta está calculada para 4 personas, con 3 tortillas por plato, ideal para un desayuno familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La salsa de frijol y el pollo deshebrado se conservan por separado hasta 4 días en refrigeración, en recipientes herméticos.

Se recomienda armar las enfrijoladas justo antes de servir, para que la tortilla no pierda su textura.

Enfrijoladas con crema y queso en un plato de barro, acompañadas por cebolla, crema, una taza de café humeante y un florero sobre una mesa de madera.
La proteína del pollo, combinada con la del frijol, incrementa el valor proteico total de la porción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Con qué bebida acompañar las enfrijoladas en el desayuno?

La “Jarra del Buen Beber”, propuesta por la Secretaría de Salud, coloca el agua natural en el nivel 1, es decir, la bebida de consumo prioritario.

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Se recomienda beber de 6 a 8 vasos al día, y el desayuno es un buen momento para empezar.

Café de olla, bebida mexicana, canela, piloncillo, receta tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El café de olla sin azúcar es una alternativa caliente que respeta los límites recomendados de consumo diario de cafeína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si prefieres algo caliente, el café de olla sin azúcar o el té son una opción válida en el nivel 3 de la jarra, siempre que no se exceda de 4 tazas al día. Ambos combinan bien con el sabor terroso del frijol.

Evita acompañar las enfrijoladas con jugos industrializados o aguas saborizadas con azúcar añadida.

Vaso de agua con rodajas de lima, hojas de menta y cubitos de hielo, sobre una mesa de madera. Limas enteras y cortadas, y ramitas de menta, en segundo plano.
Esta receta también puede acompañarse con un vaso fresco de agua de limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se ubican en los niveles 5 y 6 de la jarra, los menos recomendados, y pueden restarle el efecto saciante que ya aporta el plato.

Una alternativa fresca es un vaso de agua de limón sin azúcar, o simplemente agua natural con un toque de hierbabuena. Mantiene la hidratación sin sumar calorías extra a tu desayuno.

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