Receta de frijoles charros estilo Sinaloa: platillo lleno de sabor ideal para compartir en familia

Cremosos, intensos y perfectos para poner al centro de la mesa, los frijoles charros estilo Sinaloa combinan legumbres, chorizo, tocino, queso y un toque picante.
Cada cucharada reúne sabores ahumados, textura suave y el punto fresco de los jalapeños en escabeche.
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Esta preparación toma como base los frijoles del norte de México y los acerca a los tradicionales frijoles puercos sinaloenses.
Se sirven calientes, con tortillas de harina, totopos o como acompañamiento de carne asada.
Receta de frijoles charros estilo Sinaloa
Es un guiso cremoso de frijoles pintos, chorizo, tocino, queso fundente y chile jalapeño. La técnica principal consiste en sofreír los embutidos, integrar los frijoles y terminar la cazuela con queso hasta conseguir una textura suave y untuosa.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 25 minutos.
La receta utiliza frijoles ya cocidos. Si se parte de frijoles secos, hay que añadir entre 1 hora y 30 minutos y 2 horas de cocción.
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Ingredientes
- 800 g de frijoles pintos o bayos cocidos, con 250 ml de su caldo.
- 150 g de tocino, cortado en dados pequeños.
- 200 g de chorizo, sin la tripa y desmenuzado.
- 1 cebolla blanca, picada.
- 2 dientes de ajo, picados.
- 3 chiles jalapeños en escabeche, picados.
- 2 cucharadas del líquido de los jalapeños.
- 150 g de queso Chihuahua, Oaxaca o mozzarella rallado.
- 50 g de queso fresco desmenuzado.
- 2 cucharadas de manteca de cerdo o aceite.
- 1 tomate maduro, picado.
- ½ cucharadita de comino molido.
- ½ cucharadita de orégano seco.
- Sal, al gusto.
- Pimienta negra, al gusto.
- Cilantro fresco picado, para terminar.
- Totopos o tortillas de harina, para servir.
Cómo hacer frijoles charros estilo Sinaloa, paso a paso
- Calienta una cazuela amplia a fuego medio. Añade el tocino y cocínalo durante 5 minutos, hasta que quede dorado y haya soltado parte de su grasa.
- Incorpora el chorizo desmenuzado. Fríelo durante 5 minutos y remueve con una cuchara de madera para que quede bien suelto.
- Añade la cebolla y el ajo. Sofríe durante 3 minutos, hasta que la cebolla esté transparente.
- Agrega el tomate, el comino y el orégano. Cocina durante 5 minutos, hasta que el tomate se deshaga.
- Incorpora los frijoles cocidos junto con su caldo. Mezcla con cuidado para que no se rompan por completo.
- Aplasta solo una parte de los frijoles con el dorso de la cuchara. Así conseguirás una salsa cremosa sin perder toda la textura del grano.
- Cocina a fuego medio-bajo durante 10 minutos. Remueve de vez en cuando para evitar que los frijoles se peguen al fondo.
- Añade los jalapeños picados y el líquido del escabeche. Mezcla y cocina durante 5 minutos más.
- Prueba y ajusta de sal y pimienta. Ten cuidado con la sal, porque el tocino, el chorizo y los jalapeños ya aportan bastante sabor.
- Apaga el fuego y añade la mitad del queso rallado. Remueve hasta que se funda con los frijoles.
- No dejes que la mezcla hierva después de añadir el queso, ya que puede separarse y perder cremosidad.
- Termina con el queso rallado restante, el queso fresco y el cilantro picado. Sirve inmediatamente con totopos o tortillas de harina calientes.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 6 porciones como guarnición o 4 porciones como plato principal.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción, calculada para 6 raciones:
- Calorías: 430 kcal.
- Proteínas: 22 g.
- Hidratos de carbono: 38 g.
- Grasas: 23 g.
- Fibra: 10 g.
- Sodio: 900 mg aproximadamente.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda los frijoles en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.
Para recalentarlos, caliéntalos en una cazuela a fuego bajo y añade un chorrito de agua o caldo si han espesado demasiado.
También se pueden congelar durante 2 meses. Deja que se descongelen en la nevera y caliéntalos poco a poco para conservar su textura.
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