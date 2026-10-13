México

Receta de frijoles charros estilo Sinaloa: platillo lleno de sabor ideal para compartir en familia

Esta preparación toma como base los frijoles del norte de México y los acerca a los tradicionales frijoles puercos sinaloenses

Cazuela de barro con frijoles, tocino, cebolla y cilantro, junto a tortillas de maíz, rodajas de limón, salsa y cucharas sobre una mesa.
Un plato de frijoles charros servido en una cazuela de barro se acompaña con tortillas de maíz, salsa verde y limones sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cremosos, intensos y perfectos para poner al centro de la mesa, los frijoles charros estilo Sinaloa combinan legumbres, chorizo, tocino, queso y un toque picante.

Cada cucharada reúne sabores ahumados, textura suave y el punto fresco de los jalapeños en escabeche.

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Esta preparación toma como base los frijoles del norte de México y los acerca a los tradicionales frijoles puercos sinaloenses.

Se sirven calientes, con tortillas de harina, totopos o como acompañamiento de carne asada.

Un plato de barro con frijoles, trozos de carne y verduras, junto a tortillas de maíz, limones en rodajas y un textil colorido.
Un recipiente de barro contiene frijoles charros estilo Sinaloa acompañados de tortillas de maíz y rodajas de limón sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de frijoles charros estilo Sinaloa

Es un guiso cremoso de frijoles pintos, chorizo, tocino, queso fundente y chile jalapeño. La técnica principal consiste en sofreír los embutidos, integrar los frijoles y terminar la cazuela con queso hasta conseguir una textura suave y untuosa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos.
  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 25 minutos.

La receta utiliza frijoles ya cocidos. Si se parte de frijoles secos, hay que añadir entre 1 hora y 30 minutos y 2 horas de cocción.

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Ingredientes

  1. 800 g de frijoles pintos o bayos cocidos, con 250 ml de su caldo.
  2. 150 g de tocino, cortado en dados pequeños.
  3. 200 g de chorizo, sin la tripa y desmenuzado.
  4. 1 cebolla blanca, picada.
  5. 2 dientes de ajo, picados.
  6. 3 chiles jalapeños en escabeche, picados.
  7. 2 cucharadas del líquido de los jalapeños.
  8. 150 g de queso Chihuahua, Oaxaca o mozzarella rallado.
  9. 50 g de queso fresco desmenuzado.
  10. 2 cucharadas de manteca de cerdo o aceite.
  11. 1 tomate maduro, picado.
  12. ½ cucharadita de comino molido.
  13. ½ cucharadita de orégano seco.
  14. Sal, al gusto.
  15. Pimienta negra, al gusto.
  16. Cilantro fresco picado, para terminar.
  17. Totopos o tortillas de harina, para servir.

Cómo hacer frijoles charros estilo Sinaloa, paso a paso

  1. Calienta una cazuela amplia a fuego medio. Añade el tocino y cocínalo durante 5 minutos, hasta que quede dorado y haya soltado parte de su grasa.
  2. Incorpora el chorizo desmenuzado. Fríelo durante 5 minutos y remueve con una cuchara de madera para que quede bien suelto.
  3. Añade la cebolla y el ajo. Sofríe durante 3 minutos, hasta que la cebolla esté transparente.
  4. Agrega el tomate, el comino y el orégano. Cocina durante 5 minutos, hasta que el tomate se deshaga.
  5. Incorpora los frijoles cocidos junto con su caldo. Mezcla con cuidado para que no se rompan por completo.
  6. Aplasta solo una parte de los frijoles con el dorso de la cuchara. Así conseguirás una salsa cremosa sin perder toda la textura del grano.
  7. Cocina a fuego medio-bajo durante 10 minutos. Remueve de vez en cuando para evitar que los frijoles se peguen al fondo.
  8. Añade los jalapeños picados y el líquido del escabeche. Mezcla y cocina durante 5 minutos más.
  9. Prueba y ajusta de sal y pimienta. Ten cuidado con la sal, porque el tocino, el chorizo y los jalapeños ya aportan bastante sabor.
  10. Apaga el fuego y añade la mitad del queso rallado. Remueve hasta que se funda con los frijoles.
  11. No dejes que la mezcla hierva después de añadir el queso, ya que puede separarse y perder cremosidad.
  12. Termina con el queso rallado restante, el queso fresco y el cilantro picado. Sirve inmediatamente con totopos o tortillas de harina calientes.
Infografía con ilustraciones de ingredientes y cazuelas que esquematiza la receta de frijoles charros estilo Sinaloa.
Una infografía detalla las etapas de cocción e ingredientes para preparar frijoles charros al estilo de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones como guarnición o 4 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, calculada para 6 raciones:

  • Calorías: 430 kcal.
  • Proteínas: 22 g.
  • Hidratos de carbono: 38 g.
  • Grasas: 23 g.
  • Fibra: 10 g.
  • Sodio: 900 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los frijoles en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

Para recalentarlos, caliéntalos en una cazuela a fuego bajo y añade un chorrito de agua o caldo si han espesado demasiado.

También se pueden congelar durante 2 meses. Deja que se descongelen en la nevera y caliéntalos poco a poco para conservar su textura.

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