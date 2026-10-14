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Jonathan Aranda consigue la victoria con los Tampa Bay Rays e iguala la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Junto a Joey Ortiz y Jojo Romero, Aranda es parte de los mexicanos que sigue con vida en los playoffs de la MLB

Junto a Joey Ortiz y Jojo Romero, Aranda es parte de los mexicanos que sigue con vida en los playoffs de la MLB. (AP Foto/Chris O'Meara)
Junto a Joey Ortiz y Jojo Romero, Aranda es parte de los mexicanos que sigue con vida en los playoffs de la MLB. (AP Foto/Chris O'Meara)
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Jonathan Aranda y los Tampa Bay Rays consiguieron una victoria de 3-1 ante los Cleveland Guardians en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Con el resultado, la serie quedó igualada a un triunfo por equipo y ahora la confrontación se trasladará a Cleveland para los próximos tres partidos, donde ambos equipos buscarán acercarse al pase a la Serie Mundial.

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Qué ocurrió en el Juego 2

Freddy Peralta comanda a los Tampa Bay Rays. (AP Foto/David J. Phillip)
Freddy Peralta comanda a los Tampa Bay Rays. (AP Foto/David J. Phillip)

Después de dejar escapar una ventaja de 2-0 en el primer juego de la serie y caer ante Cleveland, los Tampa Bay Rays mostraron una mejor versión en el segundo encuentro. El pitcheo respondió en un duelo que resultó decisivo para empatar la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Freddy Peralta abrió por el equipo de Florida y tuvo una actuación sólida desde la lomita. El lanzador trabajó seis entradas sin permitir carreras, admitió solo cuatro imparables y mantuvo bajo control a la ofensiva de los Guardians.

En el ataque, Liam Hicks se convirtió en una de las figuras de la noche. El catcher conectó dos hits en tres turnos al bat y produjo dos carreras, aportación que ayudó a Tampa Bay a conseguir el triunfo.

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Hicks no inició el primer partido de la serie, pero su desempeño en el segundo juego podría abrirle la puerta para mantenerse en la alineación titular durante el resto de la eliminatoria.

Jonathan Aranda apagado en la serie

Jonathan Aranda está atravesando una mala racha en la serie. ( Kim Klement Neitzel-Imagn Images)
Jonathan Aranda está atravesando una mala racha en la serie. ( Kim Klement Neitzel-Imagn Images)

Jonathan Aranda tuvo una jornada discreta en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. El pelotero mexicano se fue de 3-0, sin imparables y sin lograr embasarse por base por bolas.

Fue la segunda ocasión consecutiva en la serie en la que Aranda terminó sin conectar de hit. El bateador de los Rays tampoco logró producir en el primer duelo ante Cleveland, por lo que buscará recuperar sensaciones en los siguientes partidos de la eliminatoria.

Antes de esta serie, el mexicano mantenía números destacados durante los playoffs. Aranda registraba cuatro imparables en 12 turnos al bat, para un promedio de .333, además de haber conectado un jonrón.

Su aporte ofensivo será importante para Tampa Bay en la pelea por avanzar a la Serie Mundial. Aranda se mantiene como una de las piezas de mayor peligro dentro de la alineación de los Rays, que ahora viajarán a Cleveland con la serie empatada.

Calendario del resto de la serie

Estas son las fechas y horarios para el resto de la serie. (Pablo Robles-Imagn Images)
Estas son las fechas y horarios para el resto de la serie. (Pablo Robles-Imagn Images)

La eliminatoria se está llevando a cabo al mejor de siete encuentros, por lo que a continuación te presentamos el calendario restante de juegos en la serie:

  • Juego 3 | Jueves 15 de octubre | 16:00
  • Juego 4 | Viernes 16 de octubre | 16:00
  • Juego 5 | Sábado 17 de octubre | 18:00
  • Juego 6 | Lunes 19 de octubre | 15:00 *
  • Juego 7 | Martes 20 de octubre | 18:00 *

Los juegos 6 y 7 se disputarán únicamente si son necesarios.

Todos los encuentros podrán seguirse en México a través de las pantallas de ESPN, Disney+ y MLB TV con suscripción.

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