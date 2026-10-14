México

Gobierno de México desea pronta recuperación al papa León XIV tras diagnóstico de cáncer: “Nuestro abrazo solidario”

La salud del pontífice se encuentra estable la mañana de este miércoles según el Vaticano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional acompañada por integrantes de su gabinete y representantes de los medios de comunicación. Durante la sesión pública, la mandataria aborda temas de coyuntura nacional y expresa un mensaje de solidaridad y buenos deseos de recuperación dirigidos al papa Francisco en representación del Gobierno de México.
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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, envió un abrazo al papa León XIV y le expresó sus mejores deseos para recuperarse, esto luego de que el líder católico se sometiera a una cirugía por un adenocarcinoma pulmonar, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón, lo que confirmó un diagnóstico de cáncer.

“Abrazo solidario al Papa y esperamos su pronta recuperación”, dijo la presidenta durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de hoy.

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La intervención se realizó el día de ayer y duró alrededor de 90 minutos y fue “éxitosa”, de acuerdo con la oficina de prensa del Vaticano.

¿Cómo se encuentra el papa León XIV después de su operación?

El papa León XIV presenta una evolución postoperatoria normal, luego de los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados este miércoles 14 de octubre.

El pontífice inició fisioterapia respiratoria y comenzó a caminar durante su recuperación en el Policlínico Gemelli de Roma.

También reanudó su alimentación habitual, con desayuno y almuerzo, según la información difundida por la Santa Sede.

Una imagen del papa León XIV descansa en la base de una estatua del difunto Juan Pablo II frente a la Policlínica Agostino Gemelli, donde León está hospitalizado para una cirugía para remover un nódulo pulmonar, en Roma, el 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia)
Una imagen del papa León XIV descansa en la base de una estatua del difunto Juan Pablo II frente a la Policlínica Agostino Gemelli, donde León está hospitalizado para una cirugía para remover un nódulo pulmonar, en Roma, el 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia)

La oficina de prensa del Vaticano indica que el papa se encuentra bien y de buen humor, mientras que el equipo médico sostiene que la recuperación avanza conforme a lo previsto.

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La Santa Sede no informa aún sobre tratamientos posteriores a la operación. Permanecen pendientes los análisis moleculares de los tejidos y ganglios linfáticos extraídos durante la intervención.

El equipo del pontífice estima que los resultados de esos estudios podrían estar disponibles en una semana.

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