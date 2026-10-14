México

¿Quiénes son Los Cromos? La célula del CJNG que convirtió el Istmo de Oaxaca en territorio de extorsión y violencia

Los Cromos aparecen en documentos de inteligencia militar filtrados por Guacamaya Leaks desde 2022, donde ya se advertía sobre la presencia del CJNG en el Istmo y su interés en las nuevas vías de comunicación

Detenido "El Cromo" de Los Cromos
Iván “N”, alias “El Cromo”, fue detenido en Guadalajara, Jalisco; autoridades lo identifican como uno de los líderes de Los Cromos. Foto: Gabinete de Seguridad
Guardar

La detención de Iván “N”, alias “El Cromo”, en Guadalajara, Jalisco, colocó nuevamente bajo la lupa a Los Cromos, una organización criminal local de Juchitán de Zaragoza que, de acuerdo con investigaciones de autoridades estatales y federales, estableció una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para extender sus actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el detenido es identificado como uno de los líderes de la organización y está relacionado con delitos como homicidio, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas.

PUBLICIDAD

Iván “N” cuenta con dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, además de una tercera orden por el mismo delito correspondiente a 2020. Según Harfuch, Los Cromos también son investigados por su presunta participación en el homicidio de una niña de cuatro años ocurrido en Juchitán. Por información que permitiera localizarlo se había ofrecido una recompensa de hasta dos millones de pesos.

Una mafia local que se alió con el CJNG

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Los Cromos surgieron como una organización criminal local en Juchitán y posteriormente establecieron una alianza con el CJNG.

Su presencia ha sido ubicada en municipios como Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Magdalena Tequisistlán y Unión Hidalgo. Entre las actividades atribuidas al grupo se encuentran el narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro, portación de armas, producción de drogas ilícitas y trata de personas.

PUBLICIDAD

Crimen organizado · Oaxaca

Los Cromos: radiografía de la mafia del Istmo aliada al CJNG

Explora los datos clave tras la detención de Iván “N”, alias “El Cromo”, en Guadalajara, Jalisco. Haz clic en los elementos para ver más información.

$2,000,000 Recompensa ofrecida (MXN)
3 Órdenes de aprehensión por homicidio
6 Municipios con presencia del grupo
+87% Aumento de denuncias 2018-2021

Denuncias en municipios del Corredor Interoceánico

2018: 376 denuncias
2018
2021: 704 denuncias
2021

Despojo, lesiones y amenazas en municipios vinculados al megaproyecto · Fuente: Artículo 19, Marabunta Oaxaca y Centro Prodh (clic en las barras)

Presencia territorial de Los Cromos

Juchitán de Zaragoza Tehuantepec Salina Cruz Ciudad Ixtepec Magdalena Tequisistlán Unión Hidalgo
Juchitán es la base histórica de Los Cromos y el bastión donde consolidó su estructura, con presunta protección política desde la presidencia municipal.

Cronología reciente

2021 Sedena identifica grupos criminales en el Istmo
Documentos filtrados por Guacamaya Leaks muestran que las autoridades militares ya advertían sobre el interés del CJNG en controlar rutas y presionar el desarrollo del Corredor Interoceánico mediante amenazas y extorsiones.
23 sept. Detienen a Miguel “N” y a otro integrante
Son señalados por extorsión agravada, delitos contra la seguridad del Estado y presuntos esquemas de protección a organizaciones criminales vinculadas a Los Cromos.
Reciente Captura de Iván “N”, “El Cromo”, en Guadalajara
Omar García Harfuch lo identifica como uno de los líderes de la organización, con órdenes de aprehensión por homicidio calificado y vínculos con extorsión, secuestro y tráfico de drogas y armas.

Grupos identificados en Guacamaya Leaks (clic para ver detalle)

Los CromosSeñalado con presencia particular en Juchitán; hoy aliado operativo del CJNG en el Istmo. Los CoyundaGrupo identificado en documentos de inteligencia militar filtrados en 2022. Los ReyesGrupo identificado en documentos de inteligencia militar filtrados en 2022. Los ChukisGrupo identificado en documentos de inteligencia militar filtrados en 2022. El CheturoGrupo identificado en documentos de inteligencia militar filtrados en 2022. Los PilosGrupo identificado en documentos de inteligencia militar filtrados en 2022.

Fuentes: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Guacamaya Leaks y El Universal.

Especialistas han descrito a Los Cromos como una mafia de alcance local que aprovechó su conocimiento del territorio para convertirse en un aliado del CJNG.

El consultor en seguridad Armando Rodríguez Luna señaló al medio El Universal que el grupo comenzó a involucrarse en el tráfico de migrantes y la trata de personas, para posteriormente ampliar sus actividades hacia la extorsión y el tráfico de drogas mediante su alianza con el CJNG.

El especialista también sostuvo que el grupo habría contado con protección política desde la presidencia municipal de Juchitán, una acusación que cobró relevancia a partir de las investigaciones contra el exalcalde Miguel Sánchez Altamirano, “El Quetu”.

El interés criminal en el Corredor Interoceánico

La expansión de Los Cromos ocurrió mientras avanzaba el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y la modernización de la Línea Z, que conecta Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca.

Documentos de inteligencia de la entonces Secretaría de la Defensa Nacional, filtrados por Guacamaya Leaks, muestran que desde 2021 las autoridades militares ya identificaban la presencia de grupos criminales en el Istmo y advertían sobre el interés del CJNG en controlar rutas y presionar mediante amenazas y extorsiones el desarrollo de infraestructura.

Detenido el Cromo de Los Cromos en Oaxaca
Por información que permitiera localizar al Cromo se había ofrecido una recompensa de hasta dos millones de pesos. Foto: X/@OHarfuch

Entre los grupos identificados en aquella documentación aparecían Los Coyunda, Los Reyes, Los Chukis, El Cheturo, Los Pilos y Los Cromos, estos últimos con presencia particularmente señalada en Juchitán.

Los informes advertían además sobre actividades relacionadas con el tráfico de migrantes, cobro de piso a empresas constructoras y control de rutas, así como el interés criminal en los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.

Organizaciones civiles también documentaron un incremento de delitos como despojo, lesiones y amenazas en municipios vinculados con el megaproyecto. De acuerdo con cifras citadas de Artículo 19, Marabunta Oaxaca y el Centro Prodh, las denuncias en la región pasaron de 376 en 2018 a 704 en 2021.

Juchitán, punto estratégico para el grupo

El especialista David Saucedo ha descrito a Los Cromos como una mafia local adherida al CJNG y señaló que Juchitán es estratégico por su ubicación dentro del Istmo.

La importancia del municipio radica en su conexión entre la costa de Oaxaca, Chiapas y otras rutas utilizadas para actividades ilícitas. Según Saucedo, el CJNG habría buscado consolidar el control territorial de la zona para fortalecer sus rutas hacia el Pacífico y el sureste.

Desmantelar red criminal ligada al CJNG en Ecuador
Los Cromos surgieron como una organización criminal local en Juchitán y posteriormente establecieron una alianza con el CJNG. Foto: Policía Nacional de Ecuador

La detención de “El Cromo” ocurre después de una serie de investigaciones contra integrantes de esta estructura. El pasado 23 de septiembre fueron detenidos Miguel “N” y otro integrante de la organización, señalados por extorsión agravada, delitos contra la seguridad del Estado y presuntos esquemas de protección a organizaciones criminales.

Ahora, con la captura de quien es señalado como uno de los líderes de Los Cromos, las autoridades federales buscan avanzar en las investigaciones sobre una organización que durante años convirtió a Juchitán y otros municipios del Istmo en una zona estratégica para el crimen organizado y el CJNG.

Temas Relacionados

Los CromosEl CromoIván NCJNGCártel Jalisco Nueva GeneraciónJuchitánOaxacaIstmo de TehuantepecCorredor InteroceánicoTren Interoceániconarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 14 de octubre: continúan movilizaciones de médicos del IMSS

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 14 de octubre: continúan movilizaciones de médicos del IMSS

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: capturan en Jalisco a líder de Los Cromos

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: capturan en Jalisco a líder de Los Cromos

EEUU ofrecía una recompensa de hasta 10 mil dólares por su captura: los crímenes de Rogelio Guerra, detenido en México tras 29 años

El mexicano se encuentra a la espera de su extradición para enfrentar la justicia en ese país

EEUU ofrecía una recompensa de hasta 10 mil dólares por su captura: los crímenes de Rogelio Guerra, detenido en México tras 29 años

Morena “No tiene vergüenza ni autoridad moral”: Máynez defiende a Pablo Lemus ante peticiones de renuncia por represión en marcha

El dirigente de MC afirmó que en Jalisco se reconocieron errores tras la marcha por agua limpia y cuestionó antecedentes de abusos atribuidos a Morena

Morena “No tiene vergüenza ni autoridad moral”: Máynez defiende a Pablo Lemus ante peticiones de renuncia por represión en marcha

México busca brillar en el Mundial de Ciclismo de Pista 2026: estas son las figuras nacionales a seguir

El certamen reunirá a más de 399 ciclistas y repartirá 22 títulos mundiales durante cinco jornadas de actividad en el velódromo de Shanghái

México busca brillar en el Mundial de Ciclismo de Pista 2026: estas son las figuras nacionales a seguir
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: capturan en Jalisco a líder de Los Cromos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: capturan en Jalisco a líder de Los Cromos

EEUU ofrecía una recompensa de hasta 10 mil dólares por su captura: los crímenes de Rogelio Guerra, detenido en México tras 29 años

FGR desmiente declaración de presunto sicario sobre la incineración de 250 personas en el Rancho Izaguirre

Liberan a trabajadores que fueron a instalar internet a Chiapas: fueron secuestrados por hombres armados con bazuca

Investigan como transfeminicidio la muerte de Madison en Naucalpan: denunció violencia intrafamiliar un año antes de ser asesinada

ENTRETENIMIENTO

“Tengo más posibilidad de que el mar me agarre”: Emilio Osorio expone la inquietante creencia que sigue por sus santos

“Tengo más posibilidad de que el mar me agarre”: Emilio Osorio expone la inquietante creencia que sigue por sus santos

Así es la escena de una película de terror mexicana donde se anuncia “la muerte del papa León XIV”

Ramón Ayala es hospitalizado de emergencia tras caerse y tendría una severa fractura: este es su estado de salud

Concierto de Caifanes hoy 14 de octubre en Toluca: horario, setlist, objetos prohibidos y cómo llegar desde CDMX

Édgar Vivar se retira temporalmente del medio artístico por problemas de salud; revela si volverá

DEPORTES

Isaac del Toro pone fin a su temporada y ya piensa en el 2027: así fueron sus mayores logros en el año

Isaac del Toro pone fin a su temporada y ya piensa en el 2027: así fueron sus mayores logros en el año

Santiago Baños quería dirigir al América tras la salida del Piojo Herrera: así fue el reclamo que recibió Ricardo Peláez

México femenil cobra revancha tras vencer a Jamaica en segundo partido amistoso, ahora busca su pase al Mundial 2027 contra Haití

México busca brillar en el Mundial de Ciclismo de Pista 2026: estas son las figuras nacionales a seguir

Así le fue a los mexicanos en el primer día de actividades en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista