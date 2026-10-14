¿Quiénes son Los Cromos? La célula del CJNG que convirtió el Istmo de Oaxaca en territorio de extorsión y violencia

La detención de Iván “N”, alias “El Cromo”, en Guadalajara, Jalisco, colocó nuevamente bajo la lupa a Los Cromos, una organización criminal local de Juchitán de Zaragoza que, de acuerdo con investigaciones de autoridades estatales y federales, estableció una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para extender sus actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el detenido es identificado como uno de los líderes de la organización y está relacionado con delitos como homicidio, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas.
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Iván “N” cuenta con dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, además de una tercera orden por el mismo delito correspondiente a 2020. Según Harfuch, Los Cromos también son investigados por su presunta participación en el homicidio de una niña de cuatro años ocurrido en Juchitán. Por información que permitiera localizarlo se había ofrecido una recompensa de hasta dos millones de pesos.
Una mafia local que se alió con el CJNG
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Los Cromos surgieron como una organización criminal local en Juchitán y posteriormente establecieron una alianza con el CJNG.
Su presencia ha sido ubicada en municipios como Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Magdalena Tequisistlán y Unión Hidalgo. Entre las actividades atribuidas al grupo se encuentran el narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro, portación de armas, producción de drogas ilícitas y trata de personas.
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Crimen organizado · Oaxaca
Los Cromos: radiografía de la mafia del Istmo aliada al CJNG
Explora los datos clave tras la detención de Iván “N”, alias “El Cromo”, en Guadalajara, Jalisco. Haz clic en los elementos para ver más información.
Denuncias en municipios del Corredor Interoceánico
Despojo, lesiones y amenazas en municipios vinculados al megaproyecto · Fuente: Artículo 19, Marabunta Oaxaca y Centro Prodh (clic en las barras)
Presencia territorial de Los Cromos
Cronología reciente
Grupos identificados en Guacamaya Leaks (clic para ver detalle)
Especialistas han descrito a Los Cromos como una mafia de alcance local que aprovechó su conocimiento del territorio para convertirse en un aliado del CJNG.
El consultor en seguridad Armando Rodríguez Luna señaló al medio El Universal que el grupo comenzó a involucrarse en el tráfico de migrantes y la trata de personas, para posteriormente ampliar sus actividades hacia la extorsión y el tráfico de drogas mediante su alianza con el CJNG.
El especialista también sostuvo que el grupo habría contado con protección política desde la presidencia municipal de Juchitán, una acusación que cobró relevancia a partir de las investigaciones contra el exalcalde Miguel Sánchez Altamirano, “El Quetu”.
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El interés criminal en el Corredor Interoceánico
La expansión de Los Cromos ocurrió mientras avanzaba el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y la modernización de la Línea Z, que conecta Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca.
Documentos de inteligencia de la entonces Secretaría de la Defensa Nacional, filtrados por Guacamaya Leaks, muestran que desde 2021 las autoridades militares ya identificaban la presencia de grupos criminales en el Istmo y advertían sobre el interés del CJNG en controlar rutas y presionar mediante amenazas y extorsiones el desarrollo de infraestructura.
Entre los grupos identificados en aquella documentación aparecían Los Coyunda, Los Reyes, Los Chukis, El Cheturo, Los Pilos y Los Cromos, estos últimos con presencia particularmente señalada en Juchitán.
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Los informes advertían además sobre actividades relacionadas con el tráfico de migrantes, cobro de piso a empresas constructoras y control de rutas, así como el interés criminal en los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.
Organizaciones civiles también documentaron un incremento de delitos como despojo, lesiones y amenazas en municipios vinculados con el megaproyecto. De acuerdo con cifras citadas de Artículo 19, Marabunta Oaxaca y el Centro Prodh, las denuncias en la región pasaron de 376 en 2018 a 704 en 2021.
Juchitán, punto estratégico para el grupo
El especialista David Saucedo ha descrito a Los Cromos como una mafia local adherida al CJNG y señaló que Juchitán es estratégico por su ubicación dentro del Istmo.
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La importancia del municipio radica en su conexión entre la costa de Oaxaca, Chiapas y otras rutas utilizadas para actividades ilícitas. Según Saucedo, el CJNG habría buscado consolidar el control territorial de la zona para fortalecer sus rutas hacia el Pacífico y el sureste.
La detención de “El Cromo” ocurre después de una serie de investigaciones contra integrantes de esta estructura. El pasado 23 de septiembre fueron detenidos Miguel “N” y otro integrante de la organización, señalados por extorsión agravada, delitos contra la seguridad del Estado y presuntos esquemas de protección a organizaciones criminales.
Ahora, con la captura de quien es señalado como uno de los líderes de Los Cromos, las autoridades federales buscan avanzar en las investigaciones sobre una organización que durante años convirtió a Juchitán y otros municipios del Istmo en una zona estratégica para el crimen organizado y el CJNG.
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