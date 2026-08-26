Epazote: la hierba que México exporta al mundo como superalimento

El epazote se posiciona como superalimento mexicano, aunque autoridades recomiendan limitarlo a la cocina tradicional por posibles efectos adversos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El epazote, una hierba aromática originaria de México y Centroamérica, se ha convertido en un insumo que este país produce y exporta principalmente a comunidades migrantes y mercados especializados desde hace décadas.

La Secretaría de Agricultura informa que, cada año, la producción nacional supera las dos mil toneladas, con Puebla, Tlaxcala y el Estado de México como regiones líderes.

Aunque es popularmente conocido como condimento, su promoción reciente como “superalimento” ha generado interés y polémica, ya que organismos reconocidos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y universidades advierten tanto sobre sus beneficios tradicionales como sobre sus riesgos toxicológicos.

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Datos sobre producción y exportación

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reconoce al epazote como un sello de identidad en la cocina nacional, presente en platillos como frijoles, sopas y antojitos.

Las cifras oficiales ubican su producción anual por encima de las dos mil toneladas, lo que demuestra un mercado robusto, aunque modesto frente a otros cultivos.

La cadena productiva está compuesta principalmente por pequeños y medianos productores, cuyas cosechas abastecen mercados locales y cadenas de supermercados, además de proveer a la exportación.

En cuanto al comercio exterior, la dependencia mexicana explica que el epazote se exporta sobre todo en fresco y, en menor medida, deshidratado, pero su volumen real resulta difícil de aislar en las estadísticas internacionales, ya que suele agruparse con otras hortalizas en los códigos arancelarios globales.

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A pesar de esta limitante, existe presencia comprobada en mercados de Estados Unidos y Europa, especialmente en tiendas de productos latinos y en plataformas de venta por internet, donde el epazote se comercializa como hierba culinaria y, en ocasiones, como suplemento.

Las cifras oficiales ubican la producción anual de epazote por encima de las dos mil toneladas. (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)

Usos medicinales y perfil fitoquímico

La OMS incluye a Dysphania ambrosioides entre las plantas medicinales más empleadas a nivel mundial, sobre todo en regiones con acceso limitado a medicamentos modernos.

Tradicionalmente, el epazote ha sido utilizado como carminativo y antihelmíntico, práctica descrita en la literatura científica y en bases de datos de seguridad herbolaria.

Esta doble función—condimento y remedio popular—explica su difusión histórica y su presencia en la medicina tradicional latinoamericana.

Estudios revisados por pares y publicados en plataformas como PMC y ScienceDirect demuestran que el epazote contiene una matriz compleja de compuestos: aceites esenciales como el ascaridol (con actividad antiparasitaria y antimicrobiana), flavonoides y ácidos fenólicos con potencial antioxidante.

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Sin embargo, los mismos estudios documentan que el aceite esencial puede resultar tóxico, incluso letal, en dosis elevadas o si se emplea de forma no regulada.

El ascaridol, principal componente del aceite, es responsable tanto de sus virtudes antihelmínticas como de los riesgos para la salud detectados en casos de intoxicaciones.

Advertencias de seguridad

La Universidad de Texas en El Paso (UTEP), a través de su programa de seguridad herbolaria, recomienda limitar el uso del epazote a pequeñas cantidades culinarias.

Advierte que ni el aceite esencial ni los preparados concentrados deben ser ingeridos, especialmente en niños, mujeres embarazadas o durante la lactancia, por el alto riesgo de toxicidad documentado en la literatura médica.

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El consumo tradicional—como hierba aromática en la cocina mexicana—se considera seguro, siempre que no se excedan las cantidades utilizadas comúnmente en frijoles, sopas o quesadillas.

La ficha técnica de UTEP advierte: “El aceite de epazote puede causar intoxicaciones graves y muertes, por lo que ya no se utiliza en medicina humana o veterinaria, dada la existencia de productos más seguros y eficaces”.

La universidad también subraya que el uso medicinal debe estar siempre supervisado por profesionales, y que las formas concentradas de la planta no deben comercializarse como suplementos sin controles estrictos.

Usos medicinales y riesgos del consumo de epazote. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del patrimonio cultural a la tendencia de “superalimento”

El epazote se ha posicionado como un elemento central de la identidad culinaria mexicana, respaldado por el gobierno federal y por la tradición popular.

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Su internacionalización responde principalmente a la demanda de la diáspora mexicana y centroamericana, así como al interés creciente de chefs y consumidores globales en ingredientes autóctonos y funcionales.

Sin embargo, la falta de datos desagregados en comercio exterior y la ausencia de una definición oficial de “superalimento” obligan a tratar con cautela la narrativa de que México exporta el epazote como un producto milagroso para la salud.

Los estudios científicos y las instituciones de referencia coinciden en que, si bien el epazote aporta micronutrientes y compuestos bioactivos en pequeñas dosis, su consumo debe ceñirse a la cocina tradicional y nunca sustituir la supervisión médica ni los tratamientos convencionales.

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La promoción internacional debe acompañarse de campañas claras sobre el uso seguro, distinguiendo entre el empleo culinario y los riesgos de extractos no regulados.

Oportunidades y límites en la exportación del epazote

El epazote representa una oportunidad real para México en términos de identidad y comercio agroalimentario, pero también exige responsabilidad informativa y regulatoria.

Su potencial como “superalimento” depende de una comunicación honesta sobre sus beneficios y riesgos, y de evitar su explotación comercial sin el respaldo de evidencia sólida y sin regulaciones claras en los mercados internacionales.