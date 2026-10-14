México

México adopta estrategias de Italia contra el crimen organizado en prisiones de la Ciudad de México

El taller, conducido por el especialista Vincenzo Lo Cascio, forma parte de un programa trienal financiado por el Gobierno italiano con vigencia hasta 2029

A member of the National Guard keeps watch outside the Altiplano high security prison where ex-Gulf Cartel chief Osiel Cardenas is imprisoned after being deported from the U.S., in Almoloya de Juarez, Mexico December 17, 2024. REUTERS/Luis Cortes
A member of the National Guard keeps watch outside the Altiplano high security prison where ex-Gulf Cartel chief Osiel Cardenas is imprisoned after being deported from the U.S., in Almoloya de Juarez, Mexico December 17, 2024. REUTERS/Luis Cortes
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) realizaron el 13 de octubre un taller sobre el sistema penitenciario de Italia.

De acuerdo con los primeros reportes, 30 integrantes de la corporación capitalina, entre ellos titulares de 12 centros de reclusión, analizaron los mecanismos italianos contra el crimen organizado dentro de las prisiones para evaluar su posible adaptación en la capital mexicana.

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El taller llevó por nombre La reorganización del sistema penitenciario italiano: un diálogo Italia-México. Su objetivo consistió en intercambiar experiencias para fortalecer las capacidades institucionales de la SSC en gestión, seguridad e inteligencia penitenciaria.

Vincenzo Lo Cascio, especialista en sistemas penitenciarios del UNICRI, condujo las sesiones de trabajo. El experto expuso la evolución histórica e institucional de las cárceles italianas y los asistentes identificaron paralelismos con el caso mexicano.

A member of the National Guard keeps watch outside the Altiplano high security prison where ex-Gulf Cartel chief Osiel Cardenas is imprisoned after being deported from the U.S., in Almoloya de Juarez, Mexico December 17, 2024. REUTERS/Luis Cortes
A member of the National Guard keeps watch outside the Altiplano high security prison where ex-Gulf Cartel chief Osiel Cardenas is imprisoned after being deported from the U.S., in Almoloya de Juarez, Mexico December 17, 2024. REUTERS/Luis Cortes

A las jornadas acudió personal de la Oficina del Secretario, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial. También participó la Coordinación General de la Unidad Estratégica Táctica y Operaciones Especiales, con la seguridad de los penales como eje del diálogo.

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Durante el encuentro se analizó el diseño de las unidades especializadas del sistema italiano. Los participantes revisaron además los mecanismos que Italia utiliza para contener al crimen organizado dentro de sus prisiones, con miras a adoptar algunas de esas estrategias.

El taller tomó como marco de referencia la normativa italiana y mexicana en la materia. Se consideraron también instrumentos internacionales como la Convención de Palermo, las Reglas Mandela y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El subsecretario del Sistema Penitenciario expresó el interés de la capital por ampliar la colaboración con el Gobierno de Italia. El funcionario destacó que el intercambio de conocimientos permite identificar prácticas aplicables y áreas que requieren mejoras en la operación de los centros.

A member of the National Guard keeps watch outside the Altiplano high security prison where ex-Gulf Cartel chief Osiel Cardenas is imprisoned after being deported from the U.S., in Almoloya de Juarez, Mexico December 17, 2024. REUTERS/Luis Cortes
A member of the National Guard keeps watch outside the Altiplano high security prison where ex-Gulf Cartel chief Osiel Cardenas is imprisoned after being deported from the U.S., in Almoloya de Juarez, Mexico December 17, 2024. REUTERS/Luis Cortes

El Programa Trienal de UNICRI, financiado por Italia, operará hasta 2029 en México

El taller se inscribió en el Programa Trienal para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario y las Políticas de Prevención Social en México como Modelo para América Latina. El UNICRI implementa esta iniciativa con financiamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia.

El programa tiene vigencia hasta 2029. Busca que la experiencia construida en México sirva de referencia para otros países de la región.

La SSC participa como contraparte beneficiaria del programa desde abril de 2026. Esa calidad le permite recibir capacitación técnica directa de especialistas internacionales en gestión penitenciaria.

Con esta colaboración, la SSC refrenda su compromiso de fortalecer las capacidades de su personal. La dependencia capitalina busca, al mismo tiempo, reforzar la operación del sistema penitenciario de la ciudad mediante cooperación internacional.

FILE PHOTO: Members of the National Guard stand outside Altiplano Federal Penitentiary, where drug lord Rafael Caro Quintero is imprisoned after Mexico's navy captured him on Friday, in Almoloya de Juarez, on the outskirts of Mexico City, Mexico July 17, 2022. REUTERS/Luis Cortes/File Photo
FILE PHOTO: Members of the National Guard stand outside Altiplano Federal Penitentiary, where drug lord Rafael Caro Quintero is imprisoned after Mexico's navy captured him on Friday, in Almoloya de Juarez, on the outskirts of Mexico City, Mexico July 17, 2022. REUTERS/Luis Cortes/File Photo

La estrategia con Italia se suma a un proceso más amplio de revisión del modelo carcelario capitalino. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció el 12 de octubre el inicio de una transformación del modelo penitenciario de la capital.

Brugada Molina presentó el plan durante el informe de seguridad correspondiente a septiembre. La mandataria señaló que su administración destina este año una inversión de 200 millones de pesos a la mejora de servicios básicos en los centros de reclusión.

Esa inversión prioriza los trabajos en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. El nuevo esquema contempla la transformación física de las instalaciones como uno de sus ejes centrales.

Los otros dos ejes del plan son la intervención integral durante el cumplimiento de las condenas y el acompañamiento postpenitenciario. Este último busca ofrecer oportunidades que impidan el reingreso de las personas liberadas al sistema penal.

A member of the National Guard keeps watch outside the Altiplano high security prison where ex-Gulf Cartel chief Osiel Cardenas is imprisoned after being deported from the U.S., in Almoloya de Juarez, Mexico December 17, 2024. REUTERS/Luis Cortes
A member of the National Guard keeps watch outside the Altiplano high security prison where ex-Gulf Cartel chief Osiel Cardenas is imprisoned after being deported from the U.S., in Almoloya de Juarez, Mexico December 17, 2024. REUTERS/Luis Cortes

La administración capitalina construye además un modelo integral de defensoría para personas sin recursos para una defensa adecuada. Ese esfuerzo se acompañará de una iniciativa de Ley de Amnistía que el Gobierno capitalino presentará próximamente ante el Congreso local.

Pablo Vázquez Camacho niega autogobiernos y hacinamiento generalizado en los penales

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, participó en el mismo informe de seguridad del 12 de octubre. El funcionario calificó como erróneas las conclusiones de diagnósticos recientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México.

Vázquez Camacho negó la existencia de autogobiernos en las cárceles capitalinas. El funcionario también desestimó que exista una sobrepoblación generalizada en el sistema penitenciario de la ciudad.

¿Hay autogobiernos en las cárceles de la Ciudad de México? Según el titular de la SSC, esa versión es falsa: la capacidad total del sistema resulta suficiente, aunque reconoció sobrepoblación en zonas específicas derivada de las reglas del sistema penal acusatorio, que exige separar a la población en prisión preventiva de la ya sentenciada.

Members of the National Guard keep watch outside the Altiplano high security prison where ex-Gulf Cartel chief Osiel Cardenas is imprisoned after being deported from the U.S., in Almoloya de Juarez, Mexico December 17, 2024. REUTERS/Luis Cortes
Members of the National Guard keep watch outside the Altiplano high security prison where ex-Gulf Cartel chief Osiel Cardenas is imprisoned after being deported from the U.S., in Almoloya de Juarez, Mexico December 17, 2024. REUTERS/Luis Cortes

El funcionario desestimó un hacinamiento general del 130% en el sistema penitenciario capitalino. Vázquez Camacho atribuyó la presión en ciertas áreas a la antigüedad de la infraestructura, que suma entre 50 y 70 años en los Reclusorios Norte, Sur, Oriente y la Penitenciaría.

La SSC solicitó formalmente una reunión con la Comisión de Derechos Humanos para revisar los criterios metodológicos de su informe reciente. Ese documento registró un descenso nacional en las calificaciones del sistema penitenciario, con parámetros que la dependencia capitalina consideró poco claros.

El titular de la SSC reiteró la apertura de la dependencia al escrutinio de organismos y asociaciones civiles. Vázquez Camacho insistió en que buscará contrastar datos objetivos para ubicar áreas de mejora específicas dentro de los centros de reclusión.

En ese mismo contexto, la SSC ha trasladado a personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil hacia centros federales. El total de traslados asciende a 141 personas, distribuidas entre 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026.

A member of the National Guard keeps watch outside the Altiplano high security prison where ex-Gulf Cartel chief Osiel Cardenas is imprisoned after being deported from the U.S., in Almoloya de Juarez, Mexico December 17, 2024. REUTERS/Luis Cortes
A member of the National Guard keeps watch outside the Altiplano high security prison where ex-Gulf Cartel chief Osiel Cardenas is imprisoned after being deported from the U.S., in Almoloya de Juarez, Mexico December 17, 2024. REUTERS/Luis Cortes

La colaboración con el UNICRI y el modelo italiano se perfila como una de las piezas del plan de reorganización que impulsan la SSC y el Gobierno de la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas sostuvieron que el intercambio con Italia continuará en los próximos meses, en el marco del programa que concluye en 2029.

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