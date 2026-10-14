Caminata al Mictlán: el recorrido nocturno que llevará el Día de Muertos a la calzada flotante de Tlalpan, gratis

Un grupo de personas caracterizadas como catrines camina con velas encendidas a través de un corredor iluminado durante un recorrido por el Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la Caminata al Mictlán, un recorrido nocturno y gratuito que invita a los asistentes a “caminar entre el mundo de los vivos y el de los muertos” como parte de las celebraciones de Día de Muertos. La actividad se suma a la amplia agenda que la capital despliega entre octubre y noviembre con motivo de la festividad.

El evento consiste en una caminata de 2.3 kilómetros sobre el puente elevado del Jardín Flotante Tlallipan, en la Calzada de Tlalpan, con destino al Zócalo capitalino. La convocatoria está a cargo del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, en el marco del programa Utopías.

PUBLICIDAD

Gobierno CDMX

Fecha, horarios y punto de encuentro

La Caminata al Mictlán se realizará el 23 de octubre. Las actividades previas comenzarán a las 19:00 horas, mientras que el inicio formal del recorrido está fijado para las 21:30 horas.

El punto de encuentro para los participantes será el puente peatonal Roa Bárcenas, desde donde arrancará la caminata rumbo al Centro Histórico. La organización invitó a los asistentes a presentarse con disfraz como parte de la ambientación de la noche.

Para acudir se requiere registro previo que se podrá realizar a través del siguiente enlace

@SOBSECDMX

Una agenda extensa de Día de Muertos en la capital

La caminata por la Calzada de Tlalpan se inserta en un calendario de actividades que la Ciudad de México desplegó para la temporada 2026, con eventos gratuitos distribuidos entre octubre y los primeros días de noviembre, según informó El País.

PUBLICIDAD

El programa comenzó el sábado 17 de octubre con el 18° Desfile de Alebrijes Monumentales, organizado por el Museo de Arte Popular, cuyo recorrido partió del Zócalo hacia Paseo de la Reforma con figuras de cartonería de formas fantásticas.

Del 18 de octubre al 1 de noviembre, el camellón de Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y el Ahuehuete, alberga el Festival Flores de Cempasúchil, con la participación de 140 floricultores locales provenientes de zonas como Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, de acuerdo con Informador.

Para el sábado 24 de octubre está programada una rodada ciclista nocturna, de 19:00 a 23:00 horas, con un recorrido de aproximadamente 19 kilómetros desde la Fuente de Petróleos hasta el Centro Histórico, a través de Paseo de la Reforma y avenida Juárez.

PUBLICIDAD

Alebrijes gigantes llegan a Reforma. Foto: (Gobierno de la CDMX)

Catrinas, luces e instalaciones temáticas

El domingo 25 de octubre, desde las 18:00 horas, se realizará la 13ª Mega Procesión de las Catrinas, que avanzará desde el Ángel de la Independencia hasta el Centro Histórico. Miles de personas caracterizadas con maquillaje artístico y atuendos inspirados en la icónica figura participan en distintos contingentes, según detalló Directo al Paladar.

En paralelo, del 23 de octubre al 8 de noviembre, Paseo de la Reforma contará con “El Camino”, una instalación de luz monumental que recorrerá el tramo entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones, con el propósito de recrear visualmente el tránsito entre catrinas y cempasúchil.

PUBLICIDAD

En el sur de la ciudad, las Calaveras Gigantes de Tláhuac se instalarán sobre el asfalto de la colonia Santa Cecilia del 24 de octubre al 7 de noviembre, de acuerdo con El País.

En paralelo, del 23 de octubre al 8 de noviembre, Paseo de la Reforma contará con “El Camino”, una instalación de luz monumental que recorrerá el tramo entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Zócalo, epicentro de la celebración

La Ofrenda Monumental de Día de Muertos se instalará en la Plaza de la Constitución del 29 de octubre al 2 de noviembre. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que el montaje de este año rendirá homenaje a La Catrina de José Guadalupe Posada, con una escultura de cartonería de 32 metros de altura, acompañada de tapetes de aserrín y miles de flores de cempasúchil, según reportó SDPnoticias.

PUBLICIDAD

Durante ese mismo periodo, del 29 de octubre al 2 de noviembre, distintas zonas de la ciudad tendrán ofrendas comunitarias distribuidas en 12 sedes. Además, del 29 de octubre al 4 de noviembre, las fachadas de edificios del primer cuadro capitalino contarán con iluminación decorativa dedicada a la temporada.

El momento central de la agenda será el Gran Desfile de Día de Muertos, programado para el sábado 31 de octubre a partir de las 14:00 horas. El recorrido iniciará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y concluirá en el Zócalo, con carros alegóricos, marionetas gigantes, bandas musicales y danzantes.

PUBLICIDAD

Según detalló Ovaciones, el desfile incluirá un tributo titulado “amor eterno”, dedicado a íconos de la música mexicana como Juan Gabriel, Lola Beltrán y José Alfredo Jiménez, además de representaciones relacionadas con la lucha libre.

Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Celebraciones adicionales en Chapultepec y fuera de la capital

El Bosque de Chapultepec tendrá su propio festival bajo el concepto “El Sendero del Cempasúchil”, también conocido como “La Puerta entre dos mundos”, del 29 de octubre al 4 de noviembre en la Segunda Sección.

La agenda se completa con el Festival Cacao en el Museo Anahuacalli, del 29 de octubre al 2 de noviembre; el primer Festival del Perro Xoloitzcuintle en el Centro Histórico, del 26 de octubre al 1 de noviembre; y la tradicional celebración en San Andrés Mixquic, del 31 de octubre al 2 de noviembre, con actividades de alumbrado y ceremoniales en el panteón local.

PUBLICIDAD

Asimismo, la Megaofrenda de la UNAM regresará a Ciudad Universitaria durante los primeros días de noviembre, una de las instalaciones más concurridas por estudiantes y visitantes, con altares e instalaciones artísticas dedicadas a la memoria.