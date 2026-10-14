México

Arranca audiencia de Rafael Caro Quintero en EEUU: el “Narco de Narcos” podría llegar a un acuerdo de culpabilidad

El fundador del extinto Cártel de Guadalajara tiene previsto el inicio de su juicio para el 8 de marzo de 2027

El presunto narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero está sentado junto a su abogado y a su sobrino, Ismael Quintero Arellanes, durante una audiencia de estado del caso en la ciudad de Nueva York (EE. UU.) el 17 de junio de 2026, según muestra este dibujo de la sala del tribunal. REUTERS/Jane Rosenberg
El presunto narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero está sentado junto a su abogado y a su sobrino, Ismael Quintero Arellanes, durante una audiencia de estado del caso en la ciudad de Nueva York (EE. UU.) el 17 de junio de 2026, según muestra este dibujo de la sala del tribunal. REUTERS/Jane Rosenberg
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Una nueva audiencia contra Rafael Caro Quintero, alias “Narco de Narcos”, comenzó la mañana de este miércoles 14 de octubre en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, en la que se espera se informe si logró concretarse un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de ese país.

Y es que de manera reciente hubo pláticas con la Fiscalía de EEUU en lo que sería la búsqueda de un posible acuerdo para evitar la pena máxima en contra del líder criminal, quien también fue uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara.

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Sin embargo, un acuerdo va contra todo pronostico en el caso del narcotraficante, esto debido a que desde su llegada a Estados Unidos en febrero de 2025, las autoridades de ese país afirmaron que buscarían la pena máxima en su contra para dar justicia al exagente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena, asesinado en 1985.

Caro Quintero enfrenta cargos por el secuestro, tortura y asesinato del exagente de la DEA, así como por narcotráfico, uso de armas de fuego y tráfico de drogas. A su arribo a EEUU, en un paquete de 29 narcos, le fueron colocadas las esposas de “Kiki” Camarena y se anunció que al fin tendría justicia.

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'Kiki' Camarena fue asesinado después de haber descubierto un rancho que producía importantes cantidades de marihuana para el cártel. (DEA | Archivo DEF)
'Kiki' Camarena fue asesinado después de haber descubierto un rancho que producía importantes cantidades de marihuana para el cártel. (DEA | Archivo DEF)

En caso de que el “Narco de Narcos” no haya logrado un acuerdo de culpabilidad, continuará a la espera del inicio de su juicio, previsto para el 8 de marzo de 2027.

Pena máxima implica la pena de muerte, pero EEUU descartó buscarla para Caro Quintero

Aunque la pena máxima que establecen las autoridades estadounidenses para los cargos en contra de Caro Quintero es la sentencia a muerte, en agosto del año pasado anunció el fiscal Joseph Nocella Jr. que desistieron de solicitar la pena de muerte contra el “Narco de Narcos”.

Y es que esta decisión formó parte de un acuerdo con las autoridades mexicanas para el envío de tres paquetes de narcos en distintos meses, ya que se comprometieron a no someterlos a la pena de muerte.

Rafael Caro Quintero fue entregado a Estados Unidos por parte de las autoridades mexicanas en un paquete de narcotraficantes. Foto: Especial
Rafael Caro Quintero fue entregado a Estados Unidos por parte de las autoridades mexicanas en un paquete de narcotraficantes. Foto: Especial

Aunque desde el primer momento Caro Quintero se declaró no culpable de los delitos que lo acusan, las autoridades estadounidenses se han enfocado en reunir pruebas en su contra para el juicio.

Entre las acciones realizadas por las autoridades de ese país se encuentra la reciente solicitud del Departamento de Justicia al juez Frederick Block para que el proceso se lleve a cabo con un jurado anónimo y parcialmente aislado, esto para evitar posibles represalias en su contra.

Con esto buscan proteger a los jueces y asegurar su imparcialidad frente a posibles actos de intimidación, ya que consideran que podría interferir el propio Caro Quintero. Además, argumentaron que la exposición mediática del caso podría tener impacto en el juicio.

Además, se busca que las pruebas en su caso sean protegidas o clasificadas por considerarse temas de seguridad nacional, esto con la aplicación de la Ley de Procedimientos para el Manejo de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés).

Al tomar esta decisión, se pretende que las partes sensibles de documentos sean eliminadas y se sustituyan por resúmenes o declaraciones de hechos.

*Información en desarrollo...

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