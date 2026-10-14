Sube saldo por el ciclón Rachel en Baja California: 7 personas fallecidas, entre ellos dos menores, y 3 personas sin localizar

La tarjeta difundida por la Dirección de Comunicación Social del Gobierno de Ensenada identifica a siete personas localizadas sin vida durante los operativos posteriores al paso de la tormenta tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El saldo de víctimas por el ciclón Rachel en Ensenada, Baja California, aumentó a siete personas fallecidas y tres sin localizar, informó el Gobierno de Ensenada en una tarjeta informativa. Entre quienes fueron encontrados sin vida hay tres menores de edad, de cuatro, 13 y 14 años.

Las autoridades municipales también confirmaron la localización con vida de Leonel “N”, de 10 años, mientras corporaciones federales y municipales mantienen los operativos para encontrar a las tres personas que continúan desaparecidas. El reporte establece que las labores de búsqueda y rescate se realizan de manera coordinada e ininterrumpida.

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Además de las pérdidas humanas, las lluvias asociadas a Rachel dejaron daños materiales en distintos puntos de Baja California. Las afectaciones incluyen inundaciones, daños en vehículos e infraestructura urbana, así como pérdidas económicas para agricultores de Maneadero, una de las zonas golpeadas por el fenómeno.

¿Quiénes son las siete personas fallecidas por Rachel en Ensenada?

La tarjeta difundida por la Dirección de Comunicación Social del Gobierno de Ensenada identifica a siete personas localizadas sin vida durante los operativos posteriores al paso de la tormenta tropical.

El listado oficial incluye a las siguientes víctimas:

Regina “N” , de 13 años.

Ivón “N” , de 35 años.

Silvia “N” , de 30 años.

Aarón “N” , de cuatro años.

Gael “N” , de 14 años.

Keyla “N” , de 30 años.

Valentín “N”, de 51 años.

De acuerdo con las edades consignadas en el documento municipal, tres de las siete víctimas mortales eran menores de edad: Regina, Aarón y Gael. La actualización publicada por Animal Político coincide con ese desglose.

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El balance corresponde a las personas registradas por el Gobierno de Ensenada en esta tarjeta informativa. Su alcance es municipal, por lo que las cifras deben leerse con esa referencia territorial y con el corte del 13 de octubre, mientras continúan las labores de búsqueda.

Continúa la búsqueda de tres personas; localizan con vida a un niño

El reporte oficial señala que permanecen tres personas sin localizar tras las afectaciones ocasionadas por Rachel en Ensenada:

Rosa María “N” , de 42 años.

Luis Fernando “N” , de 17 años.

Rosalinda “N”, de 23 años.

En el mismo documento, las autoridades confirmaron que Leonel “N”, de 10 años, fue encontrado con vida. La tarjeta no ofrece detalles sobre su condición médica ni sobre las circunstancias en las que ocurrió su localización.

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En los operativos participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Guarnición Militar de El Ciprés, así como personal de la Secretaría de Marina, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Dirección de Bomberos.

El gobierno municipal indicó que las corporaciones continúan trabajando para localizar a las personas afectadas y aseguró que las labores se mantienen “de manera ininterrumpida”. También señaló el compromiso de agotar los esfuerzos para encontrar a quienes todavía no han sido ubicados.

Rachel deja inundaciones y daños materiales en Baja California

Las consecuencias del paso de Rachel también alcanzaron viviendas, vehículos y servicios. En Ensenada, las inundaciones provocaron el colapso de una barda perimetral del Colegio de Enfermería Miguel Servet, en el fraccionamiento Nueva Ensenada, según información publicada por Animal Político.

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Los escombros cayeron sobre vehículos que se encontraban atrapados por la acumulación de agua en el cruce de las calles Diamante y Abelardo L. Rodríguez. También se reportaron automóviles varados en la avenida Reforma y basura arrastrada por las corrientes, que agravó los taponamientos del drenaje.

La emergencia afectó además al Hospital General de Ensenada, cuyas instalaciones se inundaron. Esta situación obligó al traslado de ocho pacientes a otras unidades médicas para garantizar la continuidad de su atención.

En Tijuana, el ayuntamiento reportó cuatro socavones e inundaciones en distintos puntos. El alcalde Ismael Burgueño informó que continuaban las revisiones para determinar el origen de los daños y las dependencias responsables de atenderlos. Las precipitaciones también hicieron necesario retomar la limpieza de los 32 desarenadores de la ciudad, debido a los materiales arrastrados por el agua.

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Agricultores de Maneadero estiman pérdidas por 50 millones de dólares

Los daños por Rachel también golpearon al sector agrícola. De acuerdo con la información publicada por Proceso, los agricultores de Maneadero estimaron pérdidas por 50 millones de dólares en esa zona de Ensenada, señalada como una de las que registraron mayores afectaciones.

La cantidad corresponde a una estimación de los productores, por lo que no debe presentarse como un balance oficial definitivo ni como el costo total de los daños en Baja California.

La tarjeta del Gobierno de Ensenada está centrada en la búsqueda y localización de personas: no contiene un desglose de pérdidas agrícolas, superficie afectada o daños económicos. Así, el reporte municipal documenta el saldo humano, mientras la estimación de los agricultores muestra otra dimensión de las consecuencias del fenómeno en Maneadero.

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