Sheinbaum minimiza participación en megamarcha de trabajadores del IMSS, pero pone fecha límite a Zoé Robledo para resolver crisis

Sheinbaum reiteró que su gobierno aún tiene retos en el sector salud. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el número de personas que participaron en la megamarcha que realizaron ayer trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Ciudad de México, para pedir mejoras laborales.

Sin embargo, en su conferecia ‘La Mañanera del Pueblo, la mandataria reveló que impuso una fecha límite para que Zoé Robledo, titular del IMSS, presente un plan para atender todas las peticiones de los trabajadores.

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Al ser cuestionada sobre la megamarcha, Sheinbaum mostró imágenes de los contigentes e hizo un llamado a “que cada quien haga su conteo” y tome sus propias conclusiones.

“Primero vamos a pasar una imagen de la marcha aquí en la Ciudad de México que la tomamos de las redes sociales. No está tomada ni del Gobierno ni nada, sino de las propias redes sociales de personas que tenían drones para ver el tamaño de la marcha.

“(...) Que cada quien tome sus propias conclusiones. Es el momento previo a que llegaran al Instituto Mexicano del Seguro Social, en Paseo de la Reforma. Esa es la manifestación para que cada quien haga su conteo de cuántas personas participaron”, dijo en Palacio Nacional.

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