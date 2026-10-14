“Tengo más posibilidad de que el mar me agarre”: Emilio Osorio expone la inquietante creencia que sigue por sus santos

Emilio Osorio - (Captura de pantalla)

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Emilio Osorio sorprendió al hablar abiertamente sobre una de las creencias que marcan su vida personal: su relación con el mar y las precauciones que mantiene debido a su vínculo espiritual con Yemayá. Durante una entrevista para el podcast Los Número 1 Podcast, el cantante explicó por qué evita permanecer demasiado tiempo en el agua y cómo esta enseñanza ha acompañado su crecimiento.

“Yo no me puedo meter al mar”, expresó el hijo de la actriz Niurka Marcos y del productor Juan Osorio al describir las recomendaciones que sigue dentro de su práctica religiosa. Sin embargo, su explicación fue más allá de una simple prohibición: para él, no se trata de sentir miedo, sino de reconocer los riesgos del océano y mantener una actitud de respeto.

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La confesión llamó la atención por la aparente contradicción de tener una conexión espiritual con una deidad vinculada al mar y, al mismo tiempo, tomar distancia de sus aguas. Emilio compartió su interpretación personal de esta creencia y dejó claro que, con los años, ha aprendido a entenderla como una forma de prevención.

Emilio Osorio explica por qué mantiene distancia del mar

Emilio Osorio - (Captura de pantalla)

Durante la conversación, el intérprete explicó que su relación con Yemayá influye en la manera en que se acerca al océano. “Al ser hijo de Yemayá, o sea, la regente”, comentó antes de comparar ese vínculo con el de una madre que abraza, cuida y contiene a su hijo.

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Al desarrollar esta idea, Emilio señaló que, de acuerdo con las enseñanzas que ha recibido, existe una posibilidad de que el mar lo atraiga hacia él. “Tengo más posibilidad de que el mar me agarre”, dijo durante la charla, al explicar una creencia que forma parte de su experiencia espiritual. Se trata de su interpretación religiosa, no de un peligro demostrado científicamente por pertenecer a esa tradición.

El cantante también recordó que esta manera de entender el océano lo acompaña desde pequeño. “Yo decía: ‘Güey, claro, güey, es mi mamá’”, relató. Después hizo una distinción importante sobre sus sentimientos: “No es un hecho de que no es el miedo al mar, es el respeto a lo que puede pasar en el mar”.

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Así vive su conexión con Yemayá cuando visita la playa

Lejos de asegurar que nunca se acerca al agua, Emilio describió una relación en la que combina sus creencias con determinadas precauciones. Contó que, cuando visita la playa, suele saludar al mar y mojarse los pies, un momento que aprovecha para expresar lo que siente y encontrar tranquilidad.

“Voy al mar, saludo al mar, siento el agüita en mis pies y le digo: ‘Ay, mamá, no sé, chale, estoy triste por esto’”, relató. Para él, ese diálogo simbólico se convierte en una oportunidad para desahogarse y procesar sus emociones, una experiencia que describió como una especie de terapia personal.

También explicó que pide permiso antes de subir a una embarcación y que, cuando nada, prefiere hacerlo durante periodos cortos. Con el paso del tiempo, asegura haber encontrado un sentido práctico en esas enseñanzas: “La religión lo único que me hizo fue tener una prevención real a un peligro real”. Para Emilio, el aprendizaje consiste en actuar con cuidado, no en vivir dominado por el temor.

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¿Qué es la religión yoruba y qué relación tiene Niurka Marcos?

Niurka compartió un foto al lado de Emilio en la que escribió “desbloqueado”, dejando en claro que todo estaba bien entre ellos.

La religión yoruba tiene sus raíces históricas y culturales en pueblos de África occidental, especialmente en la región que hoy comprende Nigeria y países vecinos. Sus tradiciones incluyen el culto a distintas divinidades conocidas como orishas. Yemayá, asociada con las aguas y especialmente con el mar en diversas tradiciones afroatlánticas, es una de estas deidades. En América, las creencias yorubas dieron origen a expresiones religiosas con características propias, entre ellas la santería o Regla de Ocha, desarrollada principalmente en Cuba.

Niurka Marcos, madre de Emilio, ha hablado públicamente de su fe y se ha identificado como practicante de la religión yoruba. En una entrevista con Yordi Rosado, declaró: “Yo no hago santería, yo soy santera. Soy de la religión yoruba”. También ha explicado que mantiene vínculos con guías espirituales y padrinos religiosos. Sus declaraciones permiten contextualizar la presencia de esta tradición en su entorno familiar, aunque no deben tomarse como prueba automática de que cada integrante de la familia siga exactamente las mismas prácticas.

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Emilio Osorio, conocido por su trabajo como cantante y actor, ha desarrollado una trayectoria artística desde joven y es hijo de dos figuras reconocidas del espectáculo mexicano: Niurka Marcos y Juan Osorio. En esta conversación, sin embargo, el foco no estuvo en su carrera ni en sus padres, sino en la manera en que interpreta sus creencias. Su relato mostró cómo una enseñanza religiosa puede influir en sus decisiones cotidianas y en su forma de relacionarse con la naturaleza. Más que anunciar una prohibición absoluta, Emilio compartió una convicción personal: acercarse al mar con respeto, expresar sus emociones y no bajar la guardia ante los riesgos del agua.