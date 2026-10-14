Ellas son Victoria y Alejandra de la Fuente, las dos hijas de Laura Bozzo que optaron por diferentes profesiones (Instagram/@missale_xo /@victoriadela_fuente)

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Laura Bozzo habría sido hospitalizada de emergencia el pasado martes 13 de octubre en Acapulco, Guerrero, por un presunto cuadro de peritonitis, parálisis intestinal y deshidratación severa, de acuerdo con reportes que no han sido confirmados por la conductora ni por su equipo.

Mientras permanece bajo atención médica, vuelve el interés sobre su familia: Victoria y Alejandra de la Fuente, sus dos hijas con el abogado Mario de la Fuente Balarezo, quienes tomaron rumbos distintos fuera de la televisión de su madre.

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Victoria de la Fuente se mantiene alejada de los reflectores, pero habla sobre moda y su maternidad

Victoria de la Fuente es la hija mayor de Laura Bozzo. A diferencia de la conductora peruana, mantiene una presencia pública limitada y evita la exposición constante en programas de televisión, controversias y redes sociales.

Su vida personal adquirió mayor atención tras el nacimiento de sus dos hijos. Con la llegada de los niños, Laura Bozzo se convirtió en abuela por primera vez, un hecho que la presentadora ha mencionado como una fuente de alegría dentro de una etapa marcada por cambios familiares.

Victoria ha optado por una vida de menor exposición mediática. Aunque pertenece a una familia conocida en el entretenimiento mexicano y latinoamericano, su perfil se concentra en su entorno personal y en su papel como madre. Sin embargo, en sus redes comparte cosas sobre moda, tendencia y su maternidad.

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La primogénita de Bozzo ha aparecido en algunas publicaciones y momentos familiares compartidos por la conductora, pero no ha buscado construir una carrera ligada a los formatos de confrontación televisiva que caracterizan a su madre.

La relación entre Laura Bozzo y sus hijas suele quedar fuera de los temas que dominan su presencia pública. La conductora es conocida por sus opiniones directas, sus programas de televisión y sus disputas mediáticas, pero ha sostenido que su familia ocupa un lugar central en su vida.

Victoria de la Fuente se mantiene alejada de los reflectores, pero habla sobre moda y su maternidad (Instagram/@victoriadela_fuente)

Alejandra de la Fuente apareció en la portada de ‘Playboy México’

Alejandra de la Fuente eligió un camino con mayor presencia en medios y espacios de entretenimiento. La hija menor de Laura Bozzo llamó la atención al aparecer en la portada de Playboy México hace aproximadamente 10 años.

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La publicación le dio notoriedad en el modelaje y en la prensa de espectáculos. Su imagen comenzó a circular con mayor frecuencia en medios, en parte por su participación en la revista y por ser hija de una de las conductoras más reconocidas de la televisión peruana y mexicana.

Alejandra ha hablado en distintos momentos sobre el peso de llevar el apellido de Laura Bozzo. Ser hija de una figura mediática implica una atención permanente sobre sus decisiones personales, sus apariciones públicas y sus proyectos profesionales.

A diferencia de Victoria, Alejandra mantuvo una relación más visible con el modelaje, la imagen y el entretenimiento. Esa exposición la convirtió en una de las integrantes más reconocidas de la familia fuera de la carrera de su madre.

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Las dos hijas de Bozzo han desarrollado trayectorias distintas. Victoria privilegia una vida privada y familiar, mientras Alejandra ha tenido una presencia más cercana a las revistas, sesiones fotográficas y medios de espectáculos.

Se desconoce por completo qué estudió y de forma oficial a qué se dedica. Fans de su madre especulan que podría ser solo influencer y vivir de las redes sociales, mientras que otros habren la teoría de que vendería contenido para adultos en alguna plataforma estilo OnlyFans.

Alejandra de la Fuente apareció en la portada de ‘Playboy México’ (Instagram/@missale_xo)

Laura Bozzo y Mario de la Fuente Balarezo son padres de Victoria y Alejandra

Victoria y Alejandra de la Fuente son fruto del matrimonio de Laura Bozzo con el abogado Mario de la Fuente Balarezo. Aunque la conductora ha sido una figura habitual en televisión, los detalles sobre su familia no ocupan con frecuencia el centro de sus declaraciones públicas.

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Laura Bozzo ha construido una carrera marcada por programas de confrontación, asesoría y conflictos familiares. Esa faceta televisiva ha hecho que su nombre permanezca en conversación pública, incluso durante periodos en los que no participa de forma constante en nuevos proyectos.

Sus hijas han tenido apariciones esporádicas junto a ella. En esos momentos, la conductora muestra una faceta distinta a la que proyecta en pantalla y se refiere a Victoria y Alejandra como parte esencial de su vida.

La familia de Bozzo también ha sido objeto de confusiones por la coincidencia de apellidos con otras figuras del espectáculo. Briggitte Bozzo, actriz venezolana, no sería familiar directa de Laura Bozzo, pese a las especulaciones que han circulado en redes sociales.

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Laura ha expresado respaldo a Briggitte, aunque ha señalado que no tiene certeza de que exista un parentesco. Hasta ahora, no hay información pública que pruebe un vínculo familiar entre ambas.

Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco por malestares intestinales que se agravaron por una peritonitis. (Instagram: Laura Bozzo)

Laura Bozzo habría ingresado a un hospital de Acapulco por un cuadro digestivo

Los reportes sobre la salud de Laura Bozzo señalan que habría ingresado a una clínica de Acapulco tras presentar complicaciones digestivas. La información difundida indica que padecería deshidratación severa y una parálisis intestinal.

También se menciona un posible cuadro de peritonitis, una inflamación en la zona abdominal que habría complicado su condición. Los reportes sostienen que médicos valorarían una intervención quirúrgica ante un presunto bloqueo en el tracto digestivo.

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La conductora habría recibido atención en el Hospital General de Acapulco “El Quemado”, perteneciente a la red IMSS-Bienestar. No obstante, el centro médico no ha difundido un parte institucional sobre la identidad o el estado de salud de la paciente.

La falta de información oficial obliga a manejar los datos con reserva. Ni Laura Bozzo ni sus representantes han emitido un comunicado para confirmar su hospitalización, el diagnóstico ni una posible cirugía.

Bozzo enfrentó problemas intestinales graves en 2016, cuando una complicación médica en Perú derivó en un choque séptico y requirió tres cirugías correctivas. Ese antecedente podría volver más delicada cualquier intervención abdominal, aunque no hay confirmación médica pública sobre el padecimiento actual.

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