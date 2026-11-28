El Castillo de Chapultepec permanece rodeado por la vegetación del bosque bajo una persistente lluvia en Ciudad de México. (Composición: IA/INAH)

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El Bosque de Chapultepec cancela este sábado 28 de noviembre toda su programación de actividades culturales y sociales al aire libre, debido a las condiciones climatológicas que afectan a la Ciudad de México. La medida se dio a conocer a través de la cuenta oficial @ChapultepecCDMX, que remite a la población a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital.

El acceso general al parque no se ve restringido. En otra publicación, la misma cuenta invita a quienes decidan visitar el bosque a usar ropa abrigadora y seguir las indicaciones de Protección Civil, lo que confirma que el recinto permanece abierto pese a la suspensión de su agenda.

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acompañada por integrantes de su gabinete y de Protección Civil, emite un mensaje institucional relativo a las condiciones meteorológicas en la capital. (Clara Brugada Molina/X)

Una tormenta invernal que mantiene en vilo a la capital

La cancelación se produce en el marco de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027, que desde el viernes 27 de noviembre mantiene bajo Alerta Naranja a las 16 alcaldías de la Ciudad de México por la persistencia de lluvias fuertes.

Una publicación del Bosque de Chapultepec comunica la suspensión de actividades ante el aviso de lluvias y bajas temperaturas emitido por Protección Civil en la Ciudad de México. (Bosque de Chapultepec/Instagram)

La Alerta Naranja fue activada por la SGIRPC para la mañana, tarde y noche de este sábado, así como para la madrugada del domingo 29 de noviembre, vigente desde las 07:45 horas del sábado hasta las 02:00 horas del domingo en todas las demarcaciones de la ciudad. El fenómeno responde al Frente Frío número 8, combinado con una masa de aire ártico, que provoca un descenso generalizado de la temperatura, lluvias fuertes y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

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Este sábado, la primera tormenta invernal de la temporada deja lluvias fuertes y persistentes sobre la Ciudad de México, con una Alerta Naranja activa en las 16 alcaldías, temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados y la posibilidad de aguanieve en zonas altas como el Ajusco, lo que lleva a Bosque de Chapultepec a suspender su agenda cultural al aire libre, aunque mantiene abierto el acceso al parque.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para la jornada un ambiente frío a muy frío, cielo nublado y lluvias fuertes durante las primeras horas del día, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas. Las temperaturas mínimas se ubican entre 4 y 6 grados Celsius y las máximas entre 10 y 12 grados.

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La titular de Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, descartó que pueda nevar en la zona urbana de la capital, aunque confirmó la posibilidad de aguanieve en el sur de la ciudad o nieve en cumbres ubicadas por encima de los 2,800 metros, como el Ajusco. En ese punto, sobre la carretera Picacho-Ajusco, en la zona conocida como La Y, Protección Civil reportó la caída de aguanieve durante la jornada.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa sobre un descenso térmico, vientos y lluvias fuertes en la Ciudad de México. (Bosque de Chapultepec/Instagram)

Qué actividades se cancelan en Bosque de Chapultepec

La cancelación anunciada por la cuenta oficial del Bosque de Chapultepec aplica a la programación de actividades culturales y sociales al aire libre bajo su administración directa, correspondiente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), en conjunto con la Secretaría de Cultura.

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La cuenta oficial del Bosque de Chapultepec en Ciudad de México comparte una animación que aconseja utilizar ropa abrigadora frente al clima frío. (Bosque de Chapultepec/Redes sociales)

Entre las actividades que estaban programadas para hoy se encuentran el Taller de Grabado y el Taller de dibujo y pintura, ambos previstos en la Quinta Colorada de 09:00 a 14:00 horas, dirigidos a toda la familia y con entrada libre.

También estaba programado el Taller de Acuarela al aire libre, impartido por el Taller Tlakuilo, en las Bancas de la Calzada de los Poetas, Primera Sección, a las 12 horas, con sesiones previstas tanto para hoy sábado 28 como para mañana domingo 29.

Un cartel oficial anuncia un taller gratuito de acuarela al aire libre impartido por el Taller Tlakuilo en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. (Bosque de Chapultepec/Instagram)

Asimismo, queda cancelada la clase de Capoeira Angola. La cuenta angola_mx confirmó la suspensión a través de redes sociales, citó el aviso de @ChapultepecCDMX y señaló que la actividad se reprograma para el lunes.

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Una publicación en redes sociales anuncia la suspensión de una clase de capoeira al aire libre en Ciudad de México debido a las condiciones meteorológicas. (Bosque de Chapultepec/Instagram)

El Complejo Cultural Los Pinos, aunque se ubica dentro de la primera sección del bosque, depende de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y no anunció cancelación alguna. El Festival de Francia “¡Qué Gusto!” mantiene su programación sin cambios reportados, con mercado franco-mexicano, talleres, charlas y presentaciones musicales previstas de 10:00 a 17:00 horas.

Encharcamientos, saldo blanco y recomendaciones ante el frío

Las lluvias generan afectaciones puntuales en distintas zonas de la ciudad desde la tarde del viernes. En el Anillo Periférico, entre Xochimilco y Miguel Hidalgo, los encharcamientos y los vehículos varados hacen que un recorrido habitual de dos horas se extienda a más de cuatro.

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Urzúa reportó “saldo blanco” en la capital, pues hasta la mañana de hoy solo se habían registrado encharcamientos en vías de las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán, sin afectaciones a viviendas. La funcionaria precisó que el promedio de lluvia acumulada fue de 30.8 milímetros, equivalentes a 44.67 millones de metros cúbicos de agua, concentrados especialmente en el sur y poniente de la ciudad.

Ante las bajas temperaturas, brigadas del Gobierno capitalino recorren las calles con café caliente, pan, cobijas y ropa de abrigo para apoyar a personas en situación de calle. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió a la población seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades.

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Entre las medidas de prevención difundidas por Protección Civil se encuentran: abrigarse con varias capas de ropa y cubrir nariz y boca; resguardar a los animales de compañía; evitar transitar sobre vías con hielo o aguanieve y manejar con precaución; no usar anafres ni braseros en espacios cerrados por el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, y apagarlos antes de dormir o salir; retirar la basura de las coladeras interiores y exteriores de los hogares, y no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Una infografía de Infobae detalla las entidades afectadas por la primera tormenta invernal en México y las recomendaciones de Protección Civil ante lluvias, vientos y bajas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más opciones culturales y recreativas del día

El resto de la agenda de hoy se distribuye en centros culturales, museos y espacios comunitarios de distintas alcaldías. Hay que tomar en cuenta que algunos faros también han cancelados actividades por condiciones climáticas adversas por lo que es mejor revisar directamente en sus redes sociales.

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La programación incluye un DJ con música de distintos grupos y solistas, una dinámica de random dance, venta de artículos relacionados con el género y sorteos de álbumes (Gobierno GAM)

En la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), el Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo 7, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista, es sede de la K-pop Party 2026, de 12:00 a 16:00 horas, con entrada gratuita. La programación incluye un DJ con música de distintos grupos y solistas, una dinámica de random dance, venta de artículos relacionados con el género y sorteos de álbumes.

También en Gustavo A. Madero, FARO Indios Verdes celebra su 17° aniversario con una programación que arranca a las 11:00 am e incluye un taller de construcción de zootropos, una varieté de circo y un taller de dibujo con plantillas de colores. De 13:00 a 18:00 horas se realizan actividades participativas como la impresión de playeras mediante serigrafía y la elaboración colectiva de un mural comunitario sobre papel kraft. A las 14:00 horas se presenta el Ensamble de FARO con un concierto de Oldies Rock, y la jornada concluye con un baile popular encabezado por Musas Sonideras, Grupo Tikal y la Sonora Maracaibo, todo con entrada libre.

En FARO de Oriente se presenta la muestra “Exponencial Danza Folclórica”, con integrantes de distintas generaciones de los talleres del recinto, a las 2:00 y 2:30 pm. El Centro Cultural José Martí, en el Centro Histórico, alberga la obra “El caso de las petunias pisoteadas”, del dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, a las 4:00 pm.

El Centro Cultural de España en México ofrece la actividad infantil “Rayitos de sol”, con dos sesiones: de 10:00 a 11:00 am y de 11:00 am a mediodía. En el Centro Banamex se lleva a cabo “Roll a Game”, de 11:00 am a 7:00 pm, con mesas para juegos de mesa, partidas de rol y pintura de miniaturas, con un costo de 270 pesos en preventa y 295 pesos en taquilla, y entrada gratuita para menores de cinco años.

El Taller Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presenta “Clara y el Cascanueces”, una versión contemporánea del clásico de Chaikovski con escenografía elaborada a partir de materiales reciclados. Finalmente, el Centro Cívico Nueva Aragón ofrece, a partir de las 7:30 pm, transmisiones en vivo de partidos y retas de futbol para quienes prefieran cerrar la jornada bajo techo.