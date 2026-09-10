Gelatina tricolor con banderitas y frutas: ideas para lucirte en la mesa patria

Con capas de limón, coco y fresa, esta gelatina tricolor transforma una charola rectangular en pequeñas banderas comestibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Para darle color a la mesa de las Fiestas Patrias, una gelatina tricolor con frutas puede convertirse en un postre fácil de preparar y de servir.

La receta se arma en una sola charola con franjas verde, blanca y roja, incorpora uvas y fresas, y se corta en rectángulos para que cada porción recuerde a la bandera de México.

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La preparación puede hacerse desde un día antes. La clave consiste en refrigerar la franja blanca antes de añadir las capas laterales y esperar unos minutos antes de colocar la fruta, para que quede fija dentro de la gelatina.

Con este método, las tres secciones permanecen unidas en la misma pieza. El resultado permite desmoldar, cortar y repartir pequeñas banderitas sin que los colores se mezclen o las capas se separen.

La presentación alude a la bandera de México en cada porción

La gelatina se prepara en una charola rectangular dividida en tres franjas verticales. La parte verde se coloca a la izquierda, la blanca ocupa el centro y la roja completa el lado derecho.

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Una vez que toda la preparación cuaja, se realizan cortes transversales que atraviesan los tres colores. Cada rectángulo conserva la composición completa y se convierte en una pequeña bandera comestible.

Esta presentación resulta adecuada para una cena mexicana o una reunión familiar durante septiembre. Las porciones quedan listas para llevar al plato y ayudan a organizar el servicio cuando hay varios invitados.

Las uvas se incorporan en la franja verde y las fresas en la roja. Además de acompañar los sabores de limón y fresa, la fruta refuerza el contraste visual de la receta.

Ingredientes para una charola de gelatina tricolor con frutas

Esta receta requiere una charola rectangular de aproximadamente 33 cm de largo, 23 cm de ancho y 5 cm de profundidad.

Un sobre grande de gelatina sabor coco

Un sobre grande de gelatina sabor limón

Un sobre grande de gelatina sabor fresa

750 ml de leche entera caliente

250 ml de leche entera fría

1,5 litros de agua caliente

500 ml de agua fría

150 g de uvas verdes

200 g de fresas

Una cucharadita de aceite vegetal

Dos separadores de acetato para repostería de unos 23 cm de largo

Las uvas deben lavarse, desinfectarse y secarse antes de partirlas por la mitad. Las fresas requieren el mismo proceso; después se cortan en láminas delgadas.

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Los separadores permiten formar primero la franja blanca central. Deben ser aptos para el contacto con alimentos y tener una altura similar a la de la charola.

La gelatina se prepara en una charola rectangular dividida en tres franjas verticales. La parte verde se coloca a la izquierda, la blanca ocupa el centro y la roja completa el lado derecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta paso a paso para formar las banderitas

Engrasa la charola. Unta una capa muy fina de aceite vegetal en la base y las paredes. Retira el excedente con una servilleta limpia. Delimita la parte blanca. Coloca los dos separadores dentro de la charola para formar una franja central de aproximadamente 11 cm. Los espacios laterales deben quedar del mismo ancho. Prepara la gelatina de coco. Disuelve el sobre de gelatina sabor coco en los 750 ml de leche caliente. Mezcla hasta eliminar los grumos y agrega los 250 ml de leche fría. Cuaja la franja central. Vierte la gelatina de coco entre los separadores y lleva la charola al refrigerador. La capa debe quedar firme antes de continuar con el armado. Retira el acetato. Despega los separadores con cuidado cuando la franja blanca tenga consistencia. Deben quedar libres los dos espacios laterales sin alterar el centro. Haz la gelatina verde. Disuelve la gelatina de limón en 750 ml de agua caliente. Añade 250 ml de agua fría y deja reposar la mezcla hasta que alcance temperatura ambiente. Fija las uvas. Vierte una capa delgada de gelatina verde en el espacio izquierdo. Refrigérala entre cinco y 10 minutos, distribuye las uvas y cubre con el resto de la preparación. Prepara la capa roja. Disuelve la gelatina de fresa en los 750 ml de agua caliente restantes. Incorpora los últimos 250 ml de agua fría y deja que la mezcla se enfríe antes de usarla. Añade las fresas. Vierte una primera capa roja en el espacio derecho y refrigérala durante unos minutos. Coloca las fresas fileteadas y agrega el resto de la gelatina hasta igualar la altura de las otras franjas. Refrigera la pieza completa. La charola debe permanecer en frío hasta que las capas laterales estén firmes. Para facilitar el corte, conviene dejarla reposar durante toda la noche. Corta las banderitas. Desmolda sobre una charola limpia. Haz tiras que atraviesen las secciones verde, blanca y roja, y luego corta rectángulos individuales.

El semicuajado mantiene la fruta en su lugar

Las uvas y las fresas no deben colocarse sobre gelatina completamente líquida. Si se agregan demasiado pronto, pueden flotar, hundirse o quedar agrupadas en una zona.

El refrigerado breve crea una superficie semicuajada que funciona como base. Así, la fruta se fija sin perder visibilidad y queda repartida de forma más uniforme en cada franja.

Las fresas deben acomodarse con su parte exterior hacia abajo. Al desmoldar, esa cara quedará expuesta y dará un acabado más atractivo a la sección roja.

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Las uvas pueden distribuirse en filas. Esta disposición ayuda a que las porciones tengan una cantidad similar de fruta al momento de hacer los cortes.

La preparación puede hacerse desde un día antes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La refrigeración permite un corte limpio y parejo

La capa blanca necesita firmeza antes de retirar los separadores. Si aún está blanda, puede deshacerse en los bordes cuando entren las preparaciones verde y roja.

Las mezclas laterales también deben enfriarse antes de vertirse en la charola. Una gelatina caliente puede afectar la franja central y borrar la división entre los colores.

El reposo final estabiliza toda la pieza. Cuando las tres secciones tienen una consistencia firme, el cuchillo atraviesa la gelatina sin arrastrar la fruta ni romper las banderitas.

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Para obtener porciones del mismo tamaño, conviene marcar las líneas de corte antes de empezar. Un cuchillo largo y limpio ayuda a conservar los bordes rectos.

Una receta que se puede dejar lista desde la víspera

La principal ventaja de esta gelatina es que permite adelantar buena parte del trabajo. La noche anterior se pueden formar y refrigerar las franjas; antes de servir solo queda desmoldar y cortar.

Las banderitas pueden acomodarse en un platón blanco para destacar los colores. El papel picado, las servilletas verdes, blancas y rojas o pequeñas banderas de papel pueden completar la decoración alrededor de la mesa.

Con una sola charola, fruta fresca y tiempos adecuados de refrigeración, la gelatina tricolor se convierte en una alternativa práctica para cerrar una cena mexicana con una presentación inspirada en los símbolos patrios.

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