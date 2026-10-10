Qué hacer este sábado 10 de octubre en CDMX: actividades gratis en el Zócalo y cartelera cultural

Quien busque un plan sin gastar un peso puede recorrer el Centro Histórico, cruzar hasta Lindavista para ver la fachada decorada con Chucky o sumarse al tributo gratuito a John Lennon en Gustavo A. Madero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Este sábado 10 de octubre, la Ciudad de México concentra una agenda amplia de planes culturales y gastronómicos, con opciones gratuitas que van desde la literatura hasta el terror de temporada. La XXVI Feria Internacional del Libro del Zócalo continúa su segundo día de actividad en la Plaza de la Constitución, mientras San Pedro Atocpan celebra su tradicional feria dedicada al mole.

Quien busque un plan sin gastar un peso puede recorrer el Centro Histórico, cruzar hasta Lindavista para ver la fachada decorada con Chucky o sumarse al tributo gratuito a John Lennon en Gustavo A. Madero. La oferta se completa con actividades en la red de FAROS y espectáculos de pago para quienes prefieran una experiencia distinta.

PUBLICIDAD

Video promocional del Gobierno de la Ciudad de México sobre la Feria Internacional del Libro en el Zócalo (FIL Zócalo). La secuencia muestra vistas aéreas de la plaza principal, personas examinando publicaciones en carpas de exhibición, conferencias de autores y actividades culturales programadas durante el evento.

FIL Zócalo: la cartelera completa de hoy sábado

La feria reúne este sábado conciertos, teatro, charlas y presentaciones de libros con entrada libre en sus cuatro foros, distribuidos entre las 11:00 y las 19:30 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La XXVI Feria Internacional del Libro del Zócalo abrió el viernes 9 de octubre y permanecerá en la Plaza de la Constitución hasta el domingo 18. El acceso es gratuito y el horario corre de 11:00 a 21:00 horas todos los días.

La feria reúne este sábado conciertos, teatro, charlas y presentaciones de libros con entrada libre en sus cuatro foros, distribuidos entre las 11:00 y las 19:30 horas. El cierre de la jornada incluye un homenaje a Pino Páez y la participación del expresidente de Colombia, Gustavo Petro, en dos actividades distintas.

En el Foro Alaíde Foppa, el día arranca a las 11:00 horas con el concierto de Triciclo Circus Band. A las 12:00 horas sigue la presentación infantil del libro De niños, inventos y pinceles. La infancia de Leonardo da Vinci, de Mario Iván Martínez y Juan Gedovius.

PUBLICIDAD

El Foro Rodolfo Walsh abre con la obra Frankenstein, de Teatro al Hombro, a las 11:00 horas. Después llega el relato Cuentos para atravesar la noche, a cargo de la narradora Norma Márquez, y a las 12:45 horas la presentación de Los hermanos Covarrubias Portatui, de Gabriel Torres Puga.

En el Foro Federico García Lorca, el Ensamble de Metales de la Orquesta Escuela Carlos Chávez toca a las 12:00 horas. A la 13:00 horas sigue el programa Los periodistas, con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, y a las 14:00 horas la mesa “Cuando la literatura imagina el futuro”, con Bernardo Fernández BEF, Elia Barceló, Irving Roffe y Raquel Castro.

PUBLICIDAD

Petro presentará el libro Nuestra América en vilo, de Armando Bartra, a las 15:00 horas en ese mismo foro. Más tarde, a las 19:15 horas, participará en la charla “Colombia ante el abismo”.

La tarde continúa con la charla “El delito de migrar”, con Óscar Martínez, Leticia Calderón Chelius y Médicos Sin Fronteras, a las 16:00 horas, y “El Mayo, el avión y el FBI”, con Francisco Cruz y José Reveles, a las 17:00 horas. A las 18:00 horas se presenta la mesa “Ucronía política”, con Rafael Barajas El Fisgón, Fritz Glockner y Elvira Concheiro.

En el Foro José Revueltas, la jornada abre a las 11:00 horas con el taller “Un partido, muchos finales: derechos en juego”, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM). A las 12:00 horas sigue el conversatorio “La cosmogonía de México a través de tres nuevas novelas gráficas mexicanas”, con Alex Herrerías, Dr. Stain, Omar Estévez y Uriel Pérez.

PUBLICIDAD

Paseo de Alebrijes Iluminados: recorrido nocturno gratuito

El trayecto concluye en la Alameda Central, donde los alebrijes se exhiben por los corredores internos del parque hasta las 21:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Museo de Arte Popular (MAP) organiza hoy y mañana el Paseo de Alebrijes Iluminados, un recorrido nocturno con más de 40 figuras de cartonería encendidas con luces de colores. Las piezas parten a las 19:00 horas desde la sede del museo, en Revillagigedo número 11, esquina con Independencia, en el Centro Histórico.

El trayecto concluye en la Alameda Central, donde los alebrijes se exhiben por los corredores internos del parque hasta las 21:00 horas. El acceso es completamente gratuito, aunque el museo advirtió que el evento se cancela en caso de lluvia.

La propuesta nació en 2014, cuando diez figuras recorrieron por primera vez las calles del Centro Histórico. El origen de los alebrijes se remonta a 1936, cuando el artesano Pedro Linares López soñó con un bosque poblado por criaturas fantásticas durante una enfermedad, y al despertar comenzó a reproducirlas con papel y engrudo.

PUBLICIDAD

La fábrica de Chucky en Lindavista

La ambientación recrea la fábrica de juguetes ficticia “Chicos Buenos”, con muñecos colocados sobre cintas transportadoras mecánicas y muros que simulan los estantes donde se apilan las cajas de juguetes.

La Casa del Terror de Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, estrenó este año una decoración ambientada en Chucky, el muñeco diabólico de la saga Child’s Play. Se trata de una vivienda particular cuya familia transforma cada octubre su fachada en un escenario de terror, y la visita es gratuita desde la banqueta.

La ambientación recrea la fábrica de juguetes ficticia “Chicos Buenos”, con muñecos colocados sobre cintas transportadoras mecánicas y muros que simulan los estantes donde se apilan las cajas de juguetes. El elemento central es un portón de gran tamaño con el rostro del personaje, iluminado con luces rojas.

PUBLICIDAD

La casa se ubica en la calle Quito número 864, colonia Lindavista, esquina con la calle Lindavista. No tiene recorrido interior ni atracciones dentro de la propiedad: la decoración se aprecia completamente a pie, sin boleto ni reservación.

En años anteriores, la misma familia rindió homenaje a Pennywise, El Conjuro, La Monja y Michael Myers. La popularidad de la casa ha generado aglomeraciones y afectaciones viales en el barrio, especialmente durante la temporada de IT en 2025.

Feria Nacional del Mole en Milpa Alta

La sede se ubica en el kilómetro 17.5 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec, con horario de 7:00 de la mañana a las 12:00 de la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La XLIX Feria Nacional del Mole se desarrolla en San Pedro Atocpan, alcaldía Milpa Alta, del 3 al 25 de octubre. El acceso al recinto es libre, aunque el consumo de alimentos y la compra de productos sí tienen costo.

PUBLICIDAD

La sede se ubica en el kilómetro 17.5 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec, con horario de 7:00 de la mañana a las 12:00 de la noche. Participan 23 restaurantes tradicionales y 17 productores de mole en pasta y granulado, con las cuatro variedades que elabora la comunidad: rojo, verde, pipián y el almendrado, platillo insignia del lugar.

Entre los atractivos de la edición 2026 destaca el intento por establecer la Enmolada Más Grande del Mundo, con una preparación de cerca de 80 metros de longitud. La feria también contempla presentaciones de Guelaguetza, bailes populares, jaripeos y juegos mecánicos.

Para llegar en transporte público, una opción es tomar la Línea 2 del Metro hasta la estación Taxqueña y desde ahí abordar un autobús de la Ruta 81 o una unidad de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) con dirección a Milpa Alta, solicitando al conductor el descenso en la Feria del Mole.

PUBLICIDAD

Tributo gratuito a John Lennon en Gustavo A. Madero

La actividad conmemora el 86 aniversario del nacimiento del músico británico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Cultural Futurama celebra hoy el segundo de tres días de un homenaje gratuito a John Lennon, organizado junto con el Club de The Beatles Todos Juntos Ahora. La actividad conmemora el 86 aniversario del nacimiento del músico británico.

Las presentaciones de este sábado en el Salón Polivalente inician con Blackbirds a las 12:00 horas, seguido de Mystic 5 a la 13:00 horas, Dock Collectors a las 14:00 horas, Quarteto Liverpool a las 15:00 horas, Sgt. Pepper’s Band a las 16:00 horas, Revolver a las 17:00 horas y Los Borbotones a las 18:00 horas.

El recinto se encuentra en la alcaldía Gustavo A. Madero y el acceso no tiene costo. La invitación está dirigida tanto a seguidores de la etapa de Lennon con The Beatles como de su producción como solista, que incluye temas como “Imagine” y “Woman”.

Actividades sin costo en la red de FARO

El FARO Indios Verdes concentra una serie de actividades gratuitas este sábado. Entre ellas se encuentra el Festival Todos Somos Latinos, programado a las 11:00 horas, y el Acústico FIV, a la 13:00 horas.

La jornada incluye también la Batalla de Farmeo de Aura, a las 13:00 horas, y el taller “Dibuja tu personaje en collage”, a las 14:00 horas. Por la tarde se suma Ruido Emergente, a las 17:00 horas.

En el marco del Día Internacional de la Salud Mental, el recinto organiza la “Feria de la Salud Integral 2026”, con inicio a la 13:00 horas. La programación se completa con una exposición dedicada a la “Fiesta de Pueblos y Barrios de Azcapotzalco”, también desde la 13:00 horas.

Opciones de pago para quien busca espectáculos mayores

La muestra incluye una experiencia inmersiva de 30 minutos producida por el Grand Palais Immersif de París. (Gisell Yazmín Pinzón Roldán)

Para quienes prefieren un plan con boleto, la cartelera de hoy ofrece varias alternativas en distintos puntos de la ciudad. El Museo Kaluz presenta la exposición Alphonse Mucha. La magia de la línea, que abrió el viernes 9 de octubre y reúne más de 130 obras del artista checo entre carteles, ilustraciones y litografías.

La muestra incluye una experiencia inmersiva de 30 minutos producida por el Grand Palais Immersif de París. El ingreso se realiza en turnos disponibles de 10:00 a 18:00 horas, con un costo de 150 pesos en entrada general y 75 pesos para docentes, estudiantes y personas con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

En el Auditorio Nacional, la Compañía Nacional de Danza presenta Lago de los Cisnes con dos funciones hoy, a las 16:30 y a las 20:30 horas, con boletos entre 335 y 2,930 pesos, más cargos de 50 pesos por orden.

También para hoy están programados el concierto de Monsieur Periné en el Teatro Metropólitan y la presentación de Ramón Ayala en la Plaza de Toros México, dos opciones adicionales para cerrar el sábado con música en vivo en la capital.

Terror y Día de Muertos en Aztlán Feria de Chapultepec

La entrada general al recinto no tiene costo, aunque cada atracción se cobra por separado en taquilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El parque de atracciones de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, conocido como Aztlán Feria de Chapultepec, estrena hoy el Festival de las Calaveras, que combina tradiciones del Día de Muertos con experiencias de terror. El evento se extenderá hasta el 8 de noviembre.

La entrada general al recinto no tiene costo, aunque cada atracción se cobra por separado en taquilla. El parque opera de martes a domingo, de 10:00 a 23:00 horas, sobre la avenida de los Compositores, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Para quienes buscan sustos, la oferta incluye Hacienda Maldita, una casa de terror con recorrido a pie, actores en vivo y escenografía oscura. El relato se ambienta en un pueblo ficticio donde la hacienda de Doña Magnolia López resguarda entes de otro mundo, con personajes como La Llorona, nahuales y brujas. El acceso cuesta 110 pesos por persona y está permitido para mayores de 13 años, aunque los menores pueden ingresar acompañados de un adulto.

La otra atracción de miedo es Siniestro, una experiencia en realidad virtual que narra la leyenda de La Planchada, la enfermera cuyo espíritu, según la tradición popular, deambula por el Hospital Juárez. Ahí, los visitantes deben encontrar la salida del recorrido virtual mientras evitan ser atrapados por los muertos vivientes.

En el plano festivo, el parque organiza el desfile Espíritus de Luz, protagonizado por catrinas, catrines y alebrijes iluminados con colores neón, acompañados por bailarines. También hay un Gran Altar Inmersivo, instalado en un pabellón de proyecciones de 720 grados, con funciones cada 15 minutos que combinan imágenes de altares y flores de cempasúchil.

Entre las dinámicas de temporada, quienes acudan disfrazados de calavera, catrín o catrina pueden acceder de manera gratuita a la rueda de la fortuna en fechas seleccionadas. También hay un servicio de pinta caritas con temática de Día de Muertos, con un costo de entre 50 y 150 pesos según el diseño elegido.

Otra de las novedades es La Fiesta Eterna una experiencia inmersiva dónde los asistententes verán proyecciones especiales de día de muertos.