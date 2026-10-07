Festival de las Calaveras en Aztlán llevará el día de muertos y experiencias de terror a la realidad inmersiva

El recinto, que antes operaba bajo el nombre de Parque Urbano Aztlán, reúne así la celebración de las tradiciones mexicanas con atracciones pensadas para quienes buscan sustos y adrenalina durante la temporada de Halloween y Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El parque de atracciones ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, conocido ahora como Aztlán Feria de Chapultepec, combina esta temporada dos propuestas de entretenimiento: el tradicional Festival de las Calaveras por el Día de Muertos y nuevas experiencias de terror con tecnología de realidad virtual y recorridos inmersivos a pie.

El recinto, que antes operaba bajo el nombre de Parque Urbano Aztlán, reúne así la celebración de las tradiciones mexicanas con atracciones pensadas para quienes buscan sustos y adrenalina durante la temporada de Halloween y Día de Muertos.

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La temporada es una oportunidad de salir con la mejor caracterización de halloween y catrinas y disfrutar junto a los seres queridos en un recorrido que combina tecnología y tradiciones.

Parque Aztlán/Redes sociales

La Fiesta Eterna, la nueva proyección inmersiva del festival

Aztlán Feria de Chapultepec presenta este año el Festival de las Calaveras Aztlán, que se realizará del 10 de octubre al 8 de noviembre de 2026.

El festival integrará la atracción de terror Hacienda Maldita, que para esta edición contará con nuevos personajes y escenarios.

Hacienda Maldita y Siniestro, las atracciones de terror

Una persona caracterizada con maquillaje de vestuario y velo de encaje sostiene una vela encendida en la oscuridad. (Aztlán. Feria de Chapultepec/ Instagram)

Hacienda Maldita es una casa de terror con recorrido a pie que combina actores en vivo, escenografía oscura y efectos sonoros. El relato se ambienta en un pueblo ficticio, prácticamente fantasma, donde la hacienda de Doña Magnolia López resguarda entes de otro mundo.

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Entre los personajes que aparecen en el recorrido se encuentran La Llorona, nahuales y brujas, todos inspirados en leyendas y personajes del folclore mexicano. La experiencia se desarrolla entre pasillos oscuros y habitaciones en ruinas, con escenarios diseñados para generar tensión en los visitantes.

¿Qué es Hacienda Maldita en Aztlán? Se trata de la casa de terror física que el parque incorporó a su oferta en octubre, con actores y escenografía tradicional, inspirada en leyendas mexicanas como La Llorona y los nahuales. Funciona como complemento de Siniestro, su otra atracción de miedo basada en realidad virtual.

La atracción abrió oficialmente al público el sábado 4 de octubre. Los boletos estuvieron en preventa a 80 pesos por persona hasta el 3 de octubre; posteriormente, el costo de entrada quedó fijado en 110 pesos por persona.

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El acceso está permitido para mayores de 13 años, aunque también pueden ingresar menores si acuden acompañados de un adulto responsable.

Por su parte, Siniestro es la otra casa del terror del parque, con un formato distinto al de Hacienda Maldita: se trata de una experiencia en realidad virtual. El recorrido narra la leyenda de La Planchada, una enfermera cuyo espíritu, según la tradición popular, deambula por el Hospital Juárez.

En esta experiencia, los visitantes deben encontrar la salida del recorrido virtual y evitar ser atrapados por los muertos vivientes que aparecen durante el relato.

Una caracterización artística combina maquillaje facial blanco y detalles oscuros bajo una luz de tono amarillo. (Aztlán. Feria de Chapultepec/ Instagram)

Festival de las Calaveras por el Día de Muertos

Además de las atracciones de terror, el parque organiza el Festival de las Calaveras, un evento temático vinculado directamente a las tradiciones del Día de Muertos.

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Entre las actividades programadas se encuentra el desfile Espíritus de Luz, protagonizado por figuras de catrinas, catrines y alebrijes iluminados con colores neón, acompañados por bailarines que recorren el parque.

El festival también incluye pinta caritas con temática de Día de Muertos, instalado junto a uno de los juegos mecánicos del recinto, con un costo que varía entre 50 y 150 pesos según la dificultad del diseño elegido.

Una de las dinámicas del evento permite a los visitantes acceder de manera gratuita a la rueda de la fortuna del parque si acuden disfrazados de calavera, catrín o catrina en fechas seleccionadas.

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El recinto cuenta además con un Gran Altar Inmersivo, instalado en el pabellón de proyecciones de 720 grados. La propuesta combina proyecciones con imágenes de altares, flores de cempasúchil y otros elementos característicos de la fecha, en funciones programadas cada 15 minutos.

El recinto cuenta además con un Gran Altar Inmersivo, instalado en el pabellón de proyecciones de 720 grados. La propuesta combina proyecciones con imágenes de altares, flores de cempasúchil y otros elementos característicos de la fecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costos y horarios de acceso al parque

La entrada general a Aztlán Feria de Chapultepec no tiene costo. Sin embargo, cada atracción, juego mecánico o experiencia temática dentro del recinto se cobra de manera individual en taquilla.

Esto aplica tanto para Hacienda Maldita como para Siniestro, así como para el resto de los juegos y actividades especiales vinculadas al Festival de las Calaveras.

El parque, de acuerdo con la información oficial disponible, opera de martes a domingo en un horario de 10:00 a 23:00 horas. El recinto se encuentra sobre la avenida de los Compositores, sin número, en el Bosque de Chapultepec, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

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Vigencia de las atracciones y promociones

Hacienda Maldita se mantuvo disponible durante todo el mes de octubre como parte de la temporada conocida como spooky season, el periodo de mayor afluencia por la cercanía con Halloween y Día de Muertos.

Al momento de su apertura, las autoridades del parque no confirmaron si la atracción sería temporal o permanente. No obstante, información posterior indicó que la casa de terror continuó operando más allá de la temporada original.

Se registró además una promoción 2x1 para el acceso a Hacienda Maldita, vigente hasta el 30 de abril de 2026, salvo entre el 2 y el 5 de abril. Bajo este esquema, los visitantes que realizaran consumo en alguno de los restaurantes del parque podían acceder a la atracción de terror presentando su ticket de compra.

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De esta manera, el mismo recinto permitió a los visitantes combinar, en una sola jornada, una vista desde la rueda de la fortuna, un recorrido gastronómico y una experiencia de suspenso dentro de Hacienda Maldita.

Para conocer calendario operativo, términos y condiciones de las promociones vigentes, el parque remitió a su sitio web oficial, donde se actualiza la información sobre horarios, costos y disponibilidad de cada atracción.