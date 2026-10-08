México

Paseo de los Alebrijes 2026 llenará de luz y color la Alameda Central de la CDMX durante el fin de semana

Las creaciones luminosas elaboradas por cartoneros locales estarán expuestas en los corredores internos del parque de siete a nueve de la noche, ofreciendo un espectáculo familiar totalmente gratuito durante dos jornadas consecutivas

Esculturas de alebrijes luminosos de colores en un camino nocturno con el Palacio de Bellas Artes iluminado al fondo.
La propuesta nació en 2014, cuando diez figuras recorrieron por primera vez las calles del Centro Histórico. Desde entonces, el número de alebrijes que participan en estos paseos nocturnos ha crecido hasta superar las 40 piezas, según información difundida por el propio museo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Museo de Arte Popular (MAP) prepara una nueva edición de su tradicional Paseo de Alebrijes Iluminados, un recorrido nocturno en el que figuras monumentales de cartonería, encendidas con luces de colores, caminan desde la sede del museo hasta la Alameda Central. El espectáculo, organizado en colaboración con Alebrijula, convierte al Centro Histórico en un escenario donde el arte popular mexicano se mezcla con un montaje lumínico pensado para la noche.

La propuesta nació en 2014, cuando diez figuras recorrieron por primera vez las calles del Centro Histórico. Desde entonces, el número de alebrijes que participan en estos paseos nocturnos ha crecido hasta superar las 40 piezas, según información difundida por el propio museo.

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El Paseo de Alebrijes Iluminados consiste en un recorrido nocturno en el que figuras de cartonería mexicana, iluminadas con luces de colores, caminan desde el Museo de Arte Popular hasta la Alameda Central. Ahí se exhiben por los corredores internos del parque durante dos horas, en un evento gratuito organizado por el MAP que combina tradición artesanal, color y un formato pensado para disfrutarse de noche.

Figuras iluminadas de alebrijes con formas de animales y criaturas fantásticas recorren las calles de la Ciudad de México durante un evento nocturno del Museo de Arte Popular. (Facebook)

Nacimiento de la tradición

El origen de estas criaturas se remonta a Pedro Linares López, artesano cartonero de la Ciudad de México que, en 1936, mientras se recuperaba de una enfermedad, soñó con un bosque poblado por animales imaginarios que repetían la palabra “alebrijes”. Al despertar, comenzó a reproducir esas figuras con papel y engrudo, dando origen a una nueva rama de la artesanía popular mexicana que con el tiempo ganó reconocimiento nacional e internacional.

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Esta actividad se suma a otros formatos con los que el museo ha difundido la figura del alebrije a lo largo de los años, entre ellos el Desfile de Alebrijes Monumentales y exposiciones permanentes dentro de su recinto.

Fecha, horario y recorrido del evento

Cartel con dos grandes figuras de alebrijes iluminados en la noche y texto informativo sobre un evento en la Ciudad de México
Una vez en ese espacio, los alebrijes pasearán por los corredores internos del parque hasta las 21:00 horas, cuando concluye el recorrido de ambas jornadas. (Museo de Arte Popular/ Instagram)

El Paseo de Alebrijes Iluminados 2026 se realizará el sábado 10 y el domingo 11 de octubre. Las figuras partirán a las 19:00 horas desde el Museo de Arte Popular con dirección a la Alameda Central.

Una vez en ese espacio, los alebrijes pasearán por los corredores internos del parque hasta las 21:00 horas, cuando concluye el recorrido de ambas jornadas.

El punto de partida es la sede del MAP, ubicada en Revillagigedo No. 11, esquina con Independencia, en la colonia Centro Histórico de la Ciudad de México. El acceso es gratuito.

El museo advirtió que, en caso de lluvia, el evento se cancelará.

Una tradición impulsada por el Museo de Arte Popular

Revellers gather to witness the annual Catrinas Day parade, ahead of the Day of the Dead, in Mexico City, Mexico, October 26, 2025. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Revellers gather to witness the annual Catrinas Day parade, ahead of the Day of the Dead, in Mexico City, Mexico, October 26, 2025. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El Museo de Arte Popular es la institución que ha impulsado la difusión de los alebrijes en la Ciudad de México desde 2007, año en que puso en marcha el Desfile de Alebrijes Monumentales, un recorrido diurno de figuras de gran tamaño por el Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

El Paseo de Alebrijes Iluminados surgió después, en 2014, como una propuesta distinta orientada al formato nocturno y a espacios más acotados como la Alameda Central. A diferencia del desfile monumental, que se realiza una vez al año en octubre con motivo de las celebraciones de Día de Muertos, los paseos iluminados se han presentado en distintas ocasiones a lo largo del calendario del museo, incluidas ediciones vinculadas a la Noche de Museos.

En ediciones anteriores de este paseo nocturno, el recorrido ha reunido decenas de figuras fantásticas realizadas por artesanos mexicanos, encendidas especialmente para la ocasión alrededor de la Alameda Central. El formato ha convocado de manera constante a familias y visitantes del Centro Histórico, que acuden a observar de cerca el detalle de cada pieza bajo la iluminación nocturna.

El MAP describe esta actividad como una tradición nocturna y lumínica de arte y color que inició en la Ciudad de México y que combina la artesanía de cartonería con un diseño de iluminación propio de cada figura.

Pedro Linares y el origen del alebrije

Figura de vitral con forma de criatura alada con cuernos, de colores turquesa, magenta y amarillo sobre un fondo oscuro.
Al recuperarse, Linares utilizó su oficio de cartonero para reproducir esas figuras en papel y cartón, dándoles forma y color. Con el tiempo, estas piezas evolucionaron de objetos sencillos a esculturas de gran tamaño y complejidad, elaboradas con estructuras de alambre o carrizo recubiertas de capas de papel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creación del alebrije se atribuye a Pedro Linares López, artesano especializado en piñatas, máscaras de carnaval y figuras de Judas de papel maché, que trabajaba y vendía sus piezas en mercados como La Merced, en la Ciudad de México.

Según el relato que se ha transmitido sobre su origen, en 1936 Linares enfermó y, durante un episodio de fiebre alta, soñó con un bosque habitado por criaturas fantásticas: seres que combinaban partes de distintos animales, con cuernos, alas, colmillos y colas, que gritaban al unísono la palabra “alebrijes”.

Al recuperarse, Linares utilizó su oficio de cartonero para reproducir esas figuras en papel y cartón, dándoles forma y color. Con el tiempo, estas piezas evolucionaron de objetos sencillos a esculturas de gran tamaño y complejidad, elaboradas con estructuras de alambre o carrizo recubiertas de capas de papel.

La técnica tradicional contempla una estructura base, sobre la que se superponen capas de papel hasta formar el cartón que da nombre a la pieza, y finalmente un acabado con pintura de colores vivos.

La obra de Linares llamó la atención de figuras como Diego Rivera, lo que contribuyó a la difusión del alebrije dentro y fuera de México. El artesano fue invitado en distintos momentos a mostrar su trabajo en Estados Unidos y Europa, además de mantener las técnicas populares heredadas de su familia.

Linares recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1990, dos años antes de su muerte, ocurrida el 26 de enero de 1992, a los 86 años. Tras su fallecimiento, la técnica y el oficio continuaron de manera familiar, con integrantes de su descendencia dedicados a la elaboración de alebrijes.

Con los años, la figura del alebrije se expandió también hacia Oaxaca, donde artesanos locales adoptaron madera de copal como material para su elaboración, ampliando las variantes de esta artesanía más allá de la técnica de cartonería originaria de la Ciudad de México.

Información del museo y canales de difusión

El Museo de Arte Popular se ubica en Revillagigedo No. 11, esquina con Independencia, en la colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, código postal 06050.

El recinto difunde información sobre sus actividades, entre ellas el Paseo de Alebrijes Iluminados, a través de su canal oficial de YouTube, identificado como Museo de Arte Popular Oficial.

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