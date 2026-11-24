Inés Gómez Mont sale de la prisión migratoria a tres semanas de arresto en EEUU: habría pagado cuantiosa fianza FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM

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Inés Gómez Mont sale de la custodia del ICE en Estados Unidos tras permanecer detenida desde el 30 de octubre por irregularidades migratorias y luego de solicitar libertad bajo fianza ante un juez, la mañana de este martes 24 de noviembre de 2026.

La conductora mexicana, buscada en México por acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, habría pagado una garantía cuyo monto no ha sido informado para evitar, por ahora, una deportación.

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El nombre de la ex presentadora de Ventanando en TV Azteca dejó de aparecer este martes en el registro público de personas detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE. La ausencia en esa base de datos ocurre 12 días después de la audiencia de fianza que tenía programada para el el pasado 12 de noviembre.

La liberación representa un obstáculo para las autoridades mexicanas, que mantienen vigentes tres órdenes de aprehensión contra Gómez Mont. La FGR la vincula con una red de empresas factureras que habría desviado recursos públicos de la Secretaría de Gobernación.

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La conductora estuvo recluida en el Centro de Detención de Broward, en Florida. La información disponible no precisa el monto de la fianza ni las condiciones que fijó el juez migratorio para permitir su salida.

ICE deja de registrar a Inés Gómez Mont como detenida

ICE deja de registrar a Inés Gómez Mont como detenida (Red social X)

La cocoemntaria deportiva solicitó la libertad bajo fianza durante una audiencia migratoria celebrada el 12 de noviembre. Su objetivo era impugnar la detención administrativa que enfrentaba desde finales de octubre por presuntas irregularidades en su estatus migratorio.

El País señala que la conductora presentó también un recurso de habeas corpus para solicitar una medida urgente. Buscaba impedir que las autoridades migratorias la trasladaran a otro centro de detención o la enviaran fuera de Estados Unidos.

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El juez rechazó esa solicitud. Determinó que no tenía facultades para limitar los traslados entre centros migratorios, al considerar que esa decisión corresponde a la autoridad migratoria estadounidense.

La resolución ordenó a a la esposa de Víctor Manuel Álvarez Puga atender el procedimiento de fianza que ella misma promovió el 4 de noviembre. La audiencia se llevó a cabo ocho días después y, menos de dos semanas más tarde, la conductora dejó de figurar en los registros públicos de ICE.

La Secretaría de Relaciones Exteriores no ha emitido una postura pública sobre el paradero de la mexicana. Omar Cruz, portavoz de la Fiscalía, pidió a El País consultar a las autoridades estadounidenses sobre su liberación.

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FGR mantiene tres órdenes de aprehensión contra la conductora

La Fiscalía mexicana acusa a Gómez Mont y a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, de participar en el desvío y lavado de cerca de 3,000 millones de pesos de recursos de la Secretaría de Gobernación.

Los hechos investigados se remontan a 2016, cuando Miguel Ángel Osorio Chong encabezaba la dependencia federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El dinero estaba destinado a proyectos de seguridad en centros penitenciarios del país.

Según la acusación, una estructura de empresas fantasma habría obtenido contratos mediante operaciones simuladas. Las compañías emitían comprobantes fiscales por servicios que, presuntamente, no prestaban y después movían los recursos a través de operaciones bancarias.

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La investigación sostiene que al menos 18 millones de pesos habrían llegado a cuentas bancarias del matrimonio. Gómez Mont y Álvarez Puga niegan las acusaciones y permanecen fuera de México desde hace casi seis años.

Víctor Manuel Álvarez Puga también salió de custodia en Florida (Redes sociales)

La conductora enfrenta además una causa por presunta defraudación fiscal. En ese expediente, la Fiscalía sostiene que declaró ingresos inferiores a los que obtuvo durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.

La acusación establece que Gómez Mont habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos. Álvarez Puga no aparece señalado en esa carpeta de investigación fiscal.

Víctor Manuel Álvarez Puga también salió de custodia en Florida

La situación migratoria de Gómez Mont sigue una ruta similar a la de Álvarez Puga. El abogado fue detenido por ICE en septiembre de 2025, también por irregularidades migratorias, y posteriormente recuperó su libertad en Florida.

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Álvarez Puga promovió un recurso de habeas corpus para frenar una posible deportación a México. En ese procedimiento se presentó como un perseguido político, sin referirse a las acusaciones penales que enfrenta ante las autoridades mexicanas.

El abogado fue liberado semanas después por un juez de migración. La defensa de ambos estuvo a cargo de John Patrick Pratt, de acuerdo con los documentos judiciales revisados por El País.

La pareja reside en Florida desde comienzos de 2021. Durante ese periodo realizó operaciones inmobiliarias por millones de dólares y mantuvo actividades sociales pese a las investigaciones abiertas en México.

La salida de Gómez Mont de la custodia migratoria no elimina los procesos penales que enfrenta en México ni las órdenes de aprehensión vigentes. Tampoco implica que Estados Unidos haya resuelto de manera definitiva su procedimiento migratorio.

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