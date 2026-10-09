México

Alphonse Mucha llega por primera vez a México: Museo Kaluz presenta más de 130 obras del artista que transformó el arte decorativo

Desde los carteles que realizó para Sarah Bernhardt hasta su influencia en el manga japonés, la obra de Alphonse Mucha llega por primera vez a México

Una persona de espaldas fotografía con un teléfono móvil carteles ilustrados de estilo Art Nouveau expuestos en una sala
Los famosos carteles de Alphonse Mucha, junto con ilustraciones, piezas publicitarias y dibujos, llegan al Museo Kaluz en una exposición que sigue la evolución del artista desde Moravia y París hasta su influencia en el manga, los cómics y las series. (Alejandro Mora Camacho)
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El Museo Kaluz presenta la obra de Alphonse Mucha con una exposición que reúne carteles, ilustraciones, litografías, objetos y dibujos del artista checo, además de una experiencia inmersiva dedicada al Art nouveau.

La muestra abre al público el viernes 9 de octubre y permanecerá disponible hasta el 8 de febrero de 2027.

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La exhibición, titulada Alphonse Mucha. La magia de la línea, constituye la primera dedicada al creador en México y también la primera muestra internacional en la historia del recinto ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La propuesta fue organizada por el Museo Kaluz en colaboración con la Mucha Foundation. La curaduría estuvo a cargo de Tomoko Sato, exintegrante de la fundación, y Elizabeth Brooke.

La exposición reúne cerca de 130 obras que permiten revisar la trayectoria de Mucha, nacido en 1860 y fallecido en 1939, así como la permanencia de su lenguaje gráfico en la cultura visual contemporánea.

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La exposición recorre las influencias que formaron el estilo de Mucha

La primera sección se titula “La construcción del lenguaje visual de Mucha” y se concentra en las referencias que marcaron al artista desde su infancia en Moravia hasta su formación europea.

El recorrido incluye materiales vinculados con el arte japonés, la artesanía morava, los íconos religiosos y otros objetos que Mucha reunió en su estudio parisino, conocido como la “Catedral de la Belleza”.

El artista llegó a París en 1887 para estudiar en la Académie Julian, después de una estancia en Múnich. Durante sus primeros años desarrolló caricaturas, portadas para revistas y libros, además de ilustraciones que le permitieron consolidar una base gráfica propia.

La exposición muestra que el lenguaje de Mucha no surgió únicamente de los motivos florales y las figuras femeninas por los que alcanzó reconocimiento. También se nutrió de las estampas japonesas ukiyo-e, de manuscritos medievales y de elementos del arte popular europeo.

El artista coleccionó obra japonesa y mantuvo un interés por los diseños que circulaban en París a finales del siglo XIX. Esa mezcla de referencias se reflejó en sus composiciones, sus marcos ornamentales, las líneas curvas y la atención al detalle decorativo.

Mucha defendía una idea de arte dirigido a la vida cotidiana. En uno de los textos de sala, se señala que fue crítico de la noción de “arte por el arte” y que recurrió a formatos comerciales, como los calendarios, para acercar las imágenes artísticas a un público amplio.

Una frase de Alphonse Mucha escrita en una pared oscura junto a la entrada a una sala con dos cuadros e información en pared verde
El recorrido incluye materiales vinculados con el arte japonés, la artesanía morava, los íconos religiosos y otros objetos que Mucha reunió en su estudio parisino, conocido como la “Catedral de la Belleza”. (Gisell Yazmín Pinzón Roldán)

Los carteles para Sarah Bernhardt consolidaron el reconocimiento del artista

La segunda sección, “El estilo Mucha: arte para una nueva era”, presenta los carteles que dieron fama internacional al creador. Entre ellos se encuentran los trabajos realizados para la actriz Sarah Bernhardt.

Mucha firmó con Bernhardt un contrato de seis años, entre 1895 y 1900, que incluyó carteles, escenografía, vestuario y joyería. Aquella colaboración contribuyó a definir una estética que pronto se identificó como el estilo Mucha.

Su trabajo para la actriz combinó figuras alargadas, composiciones verticales, tipografías decorativas y fondos que integraban flores, halos y ornamentos. Esos recursos circularon en las calles de París y se vincularon con la expansión del Art nouveau.

El museo plantea que Mucha entendió el cartel como una forma de comunicación para el gran público. Una de las frases atribuidas al artista en la muestra sostiene: “Los carteles eran una buena manera de ilustrar al gran público”.

En 1896, el artista firmó un acuerdo de exclusividad con el impresor y editor parisino F. Champenois. El convenio le dio derecho a reproducir sus diseños y derivó en encargos publicitarios para productos de consumo.

La muestra incluye referencias a trabajos para marcas como Nestlé, así como a sus panneaux décoratifs, paneles decorativos producidos para la exhibición doméstica. Sus obras trasladaron recursos del arte a objetos y formatos de uso cotidiano.

Un cuadro ilustrado colgado en una pared negra junto a una fotografía en blanco y negro y un panel con apertura circular
El museo plantea que Mucha entendió el cartel como una forma de comunicación para el gran público. (Gisell Yazmín Pinzón Roldán)

La experiencia inmersiva amplía el recorrido por la vida y la obra del artista

La visita se complementa con La magia del Art nouveau, una experiencia inmersiva producida por el Grand Palais Immersif de París y presentada en México con el patrocinio de Nestlé.

La instalación dura 30 minutos e integra tres videos y 11 proyecciones de gran formato sobre muros y piso. El montaje recorre distintos momentos de la vida de Mucha y de la circulación de su obra.

La propuesta permite acercarse a trabajos que ya no existen o que no pueden viajar por su fragilidad. De ese modo, la experiencia audiovisual se suma a la contemplación de las piezas originales reunidas en las salas.

El contenido incluye referencias al auge de la publicidad y a la idea de un “arte para todos”, además de la Exposición Universal de París de 1900 y de la serie conocida como la Epopeya Eslava.

La banda sonora original fue compuesta por Benoît de Villeneuve y Benjamin Morando, de Studio Radio France, y producida por Frédéric Changenet. La música combina composiciones de época con interpretaciones contemporáneas.

Grandes pantallas iluminadas en una sala oscura proyectan ilustraciones al estilo de Alphonse Mucha con retratos de mujeres estilizadas
La instalación dura 30 minutos e integra tres videos y 11 proyecciones de gran formato sobre muros y piso. (Gisell Yazmín Pinzón Roldán)

El legado de Mucha llega hasta el manga, los cómics y las series

El último núcleo de la exposición, “De la contracultura a los cómics: el legado eterno de Mucha”, aborda las influencias posteriores de su estilo en distintas disciplinas visuales.

La muestra recuerda que el redescubrimiento de Mucha en 1963 estuvo relacionado con exposiciones en Londres, realizadas en el Victoria and Albert Museum y en las galerías Arthur Jeffries y Grosvenor.

Ese nuevo interés coincidió con el movimiento Flower Power y con el desarrollo del arte psicodélico. Su estética también tuvo presencia en el cómic estadounidense, con referencias a editoriales como Marvel Comics.

El recorrido llega al manga japonés a través de la serie Fire, que la mangaka Hideko Mizuno estrenó en 1971 y que se inspiró de manera directa en Mucha y en la cultura del rock estadounidense.

La exposición también vincula su huella con creadores como Yoshitaka Amano, Karina Nguyen y Joe Quesada, además del diseño de producción de la serie Arcane, distribuida por Netflix.

Cuadro enmarcado con la ilustración de una mujer de perfil y símbolos zodiacales sobre una pared oscura junto a una cartela informativa
La muestra incluye referencias a trabajos para marcas como Nestlé, así como a sus panneaux décoratifs, paneles decorativos producidos para la exhibición doméstica. (Gisell Yazmín Pinzón Roldán)

El Museo Kaluz acompañará la exhibición con charlas, conciertos, talleres familiares y una Noche de Museos con música de rock psicodélico. También editará un catálogo en español con ensayos de especialistas y artistas vinculados al estudio de la obra de Mucha.

Los boletos para Alphonse Mucha. La magia de la línea ya pueden adquirirse en línea a través de la página oficial del Museo Kaluz.

El ingreso a la exposición se realiza en turnos de 30 minutos, disponibles de 10:00 a 18:00. La entrada general tiene un costo de $150 pesos mexicanos, mientras que docentes, estudiantes y personas con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pagan $75 pesos mexicanos.

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