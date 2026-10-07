Tributo a John Lennon en CDMX: habrá tres días de conciertos gratis con canciones de The Beatles y su etapa solista

El Tributo a John Lennon volverá a la Ciudad de México con conciertos sin costo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La música de John Lennon volverá a escucharse en la Ciudad de México con un homenaje de tres días que reunirá canciones de The Beatles y de su carrera solista.

El Centro Cultural Futurama abrirá sus puertas del 9 al 11 de octubre para recibir a 14 bandas en conciertos gratuitos.

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El encuentro conmemora el 86° aniversario del nacimiento del músico británico y busca convocar tanto a seguidores de su obra como a familias interesadas en el repertorio del cuarteto de Liverpool.

Las presentaciones se realizarán en el Salón Polivalente del recinto, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Centro Cultural Futurama recibirá 14 bandas del 9 al 11 de octubre

El Centro Cultural Futurama y el Club de The Beatles Todos Juntos Ahora organizarán una nueva edición del homenaje dedicado a John Lennon.

La actividad recuperará repertorios asociados a la banda que integró junto con Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, además de obras de su trayectoria posterior.

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La programación contempla presentaciones durante tres días consecutivos en el Salón Polivalente. Las 14 agrupaciones convocadas subirán al escenario en el siguiente orden:

Viernes 9 de octubre Oldies Sounds: 17:00. Los Virus: 18:00. BBCitos: 19:00.

Sábado 10 de octubre Blackbirds: 12:00. Mystic 5: 13:00. Dock Collectors: 14:00. Quateto Liverpool: 15:00. Sgt. Pepper’s Band: 16:00. Revolver: 17:00. Los Borbotones: 18:00.

Domingo 11 de octubre Gatonautas: 15:00. Dark Blues Band: 16:00. 64 Band: 17:00. I Feel Fine: 18:00.



El acceso no tendrá costo. La invitación abarca a quienes quieran escuchar versiones de canciones vinculadas a Lennon, tanto en su etapa con The Beatles como en su producción como solista.

La edición busca ofrecer un espacio de reunión para la comunidad beatlemaniaca de la capital mexicana. La organización plantea el festival como una oportunidad para volver a las composiciones, la energía y el legado del artista inglés.

El encuentro coincide con una nueva conmemoración de su nacimiento. John Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, en un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos sobre el Reino Unido.

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John Lennon formó parte de The Beatles entre 1962 y 1970

La influencia de Lennon está ligada de forma inseparable a The Beatles, el grupo que revolucionó la música popular durante los años sesenta.

Junto con McCartney, Harrison y Starr, impulsó una obra que modificó la industria discográfica y amplió el lugar cultural del rock.

El cuarteto mantuvo una trayectoria activa de ocho años, entre 1962 y 1970. Durante ese período consolidó un repertorio que atravesó distintas etapas musicales y convirtió a sus integrantes en figuras reconocidas a escala mundial.

La separación de la banda abrió una nueva fase para Lennon. El músico avanzó hacia una obra solista que combinó canciones personales, posiciones políticas y reflexiones sobre la paz, los conflictos armados, las desigualdades sociales y la vida cotidiana.

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La influencia de Lennon está ligada de forma inseparable a The Beatles, el grupo que revolucionó la música popular durante los años sesenta. (AP)

El festival en Ciudad de México incluirá ambos universos musicales. Esa combinación permite que las bandas participantes recorran tanto las obras creadas dentro del grupo como los temas que Lennon publicó después de su disolución.

Entre las composiciones más populares de su repertorio solista se encuentran “Imagine”, “(Just Like) Starting Over” y “Woman”. Esas canciones se convirtieron en referencias de una etapa en la que el artista desarrolló una identidad propia fuera de The Beatles.

La vida de Lennon terminó el 8 de diciembre de 1980. El músico fue asesinado frente al edificio Dakota, donde vivía en Nueva York, cerca de Central Park, cuando retomaba proyectos musicales tras el período dedicado a su familia.

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El Salón Polivalente será el escenario del homenaje en Gustavo A. Madero

El Tributo a John Lennon en el Centro Cultural Futurama retomará la trayectoria del artista a través de repertorios interpretados por bandas invitadas.

La propuesta reúne canciones que acompañaron distintas etapas de su carrera, desde el impacto colectivo de The Beatles hasta su búsqueda como compositor solista.

El Tributo a John Lennon en el Centro Cultural Futurama retomará la trayectoria del artista a través de repertorios interpretados por bandas invitadas. (Foto AP)

La edición anterior, realizada por el 85° aniversario de su nacimiento, tuvo una duración de siete días. La nueva convocatoria reduce el calendario a tres jornadas, pero mantiene la colaboración entre el recinto cultural y el club de seguidores.

Para conocer más detalles sobre las presentaciones, el público podrá consultar las redes sociales del Centro Cultural Futurama.