Gobierno prohíbe a plataformas mostrar contenido violento a menores de edad: Sheinbaum da tres días a empresas para dialogar

Durante la conferencia de prensa matutina, se presentaron los contenidos que las plataformas digitales deberán bajar de manera automática. (Presidencia)

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Este viernes, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se llevó a cabo desde Palacio Nacional, la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde Luján dio a conocer un decreto para garantizar entornos digitales seguroso para niñas, niños y adolescentes.

Este decreto aplica a las plataformas digitales, a las que definió como servicio digital en internet que permite la interacción, comunicación, generación, difusión o compartición de contenidos entre personas usuarias.

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Luisa María Alcalde señaló que con el decreto quedaba prohibido a las plataformas digitales, permitir a niñas, niños y adolescentes el acceso, exposición o recomendación de contenido, imágenes y video que generen o promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones deliveradas, trastornos alimenticios, violencia en el entorno escolar, acoso y ciberacoso, ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito.

Para ello, se obliga a las plataformas digitales a garantizar, desde su diseño, la seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes, debiendo identificar y retirar de inmediato cuentas o contenido que promuevan o generen cualquier forma de violencia. Las propias plataformas debe tener mecanismos para poder identificar estos contenidos y removerlos, además de clasificar contenidos por edad, tener herramientas de supervisión para las madres, padres o personas tutoras, así como mecanismos para reportar a usuarios o contenidos violentos y privacidad y seguridad activas de manera predeterminada para que niñas, niños, y adolescentes cuenten desde el inicio con la configuración más protectora.

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Alcalde Luján mencionó que debe haber, también, colaboración con las instancias de seguridad y procuración de justicia. Pidió que las plataformas cuenten con un punto de contacto disponible todos los días del año para requerimientos de información de la autoridad investigadora, así como preservar y entregar a dicha autoridad evidencia e información, además de alertar de manera inmediata a las autoridades cuando se identifique contenido que atente contra la vida.

En la mañanera estuvieron Pepe Merino y Luisa María Alcalde. (Presidencia)

Sobre las acciones de prevención de la violencia y apoyo a niñas, niños y adolescentes, se mencionó a la línea de la vida, que es para orientación y apoyo psicológico a través del número 800-911-2000 para acompañar a niñas, niños y adolescentes, así como a madres, padres y personas tutoras.

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También se mencionó al ABC de las emociones, que es difundir información sobre salud mental y el uso consciente de las redes sociales. Esto, coordinado con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SSa).

Por último, mencionó que se instruye a las la Consejería jurídica a instalar una Mesa de Trabajo para coordinar la elaboración de propuestas de regulación necesarias para promover y fortalecer la protección y defensa de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

Las mesas de discusión, dijo, iniciarán para que permitan tener una regulación futura para garantizar entornos seguros para los menores.

Sheinbaum explica el objetivo del decreto

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el objetivo de esto es garantizar que las plataformas digitales sean espacios seguros para niñas, niños y adolescentes y para ello, este decreto obliga a las plataformas digitales a retirar contenidos a menores que tengan que ver con los puntos mencionados.

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Gobierno federal publica decreto para proteger a menores en plataformas digitales Luisa María Alcalde presenta las obligaciones para redes sociales y servicios en línea 11 Tipos de contenido prohibido para menores 800-911-2000 Línea de la Vida 0 Sanciones previstas por ahora Mar/Mié Entrada en vigor prevista Contenidos que las plataformas deben impedir a menores Obligaciones impuestas a las plataformas digitales Haz clic en cada obligación para ver el detalle. ¿Decreto voluntario o regulación obligatoria? Alterna entre lo que dijo Sheinbaum sobre el cumplimiento actual y el escenario futuro. Situación actual Si no se cumple Mecanismos de apoyo para niñas, niños y adolescentes Fuente: conferencia matutina, Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la presidencia

Sheinbaum dijo que se instalará un grupo de trabajo para ver si era necesario llevar esto a alguna regulación adicional a la ley o a alguna ley adicional.

Recordó que, tras el ataque ocurrido en una secundaria en Coahuila, donde dos hermanos ingresaron a la escuela y atacaron con armas punzocortantes a varias personas, lo que provocó que la subdirectora perdiera la vida, se había comprometido a garantizar que las plataformas sean lugares seguros para menores y que no sean de promoción de la violencia.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, dijo que esto está remitido a contenidos de acceso público por parte de estudiantes y jóvenes, pero en la conversación con las plataformas, se tiene que abordar el tema que ellos identifiquen de manera oportuna, por medio de algoritmos, contenido y comportamientos de alto riesgo.

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El decreto plantea que las plataformas digitales tienen la obligación de bajar dichos contenidos, reiteró Sheinbaum, así como reportar a las autoridades.

Peña Merino dijo que con las plataformas digitales se lleva una conversación permanente sobre estos temas, y que ya tenían esfuerzos importantes en la remoción de contenidos perniciosos.

Las plataformas digitales deberán dar de baja contenido violento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Sheinbaum, además, dijo que por lo pronto no se prevé alguna sanción, y señaló que nadie podía estar en contra de este decreto. “Nadie puede estar en contra de que no haya contenido de abuso sexual en las plataformas digitales y particularmente para acceso de niñas, niños y adolescentes, no creo que alguien esté en contra de que las plataformas digitales estén obligadas a eliminar las cuentas en donde se está promoviendo la violencia en las escuelas, entonces, no tiene sanciones como tal el decreto, y el objetivo es que las plataformas se suban de manera voluntaria a esta protección de niñas y niños en México”, explicó la mandataria.

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Dijo que si no se cumple, se verá alguna regulación posterior que pueda tener alguna sanción.

Sheinbaum señaló que se dará unos días para poder dialogar con las plataformas sobre el tema, y a partir de la publicación, que será entre el próximo martes o miércoles, entrará en vigor el decreto.

Más adelante, Sheinbaum expuso que el decreto es obligatorio, “no es si quieren o no quieren”. Dijo que lo que se hará será dialogar con las plataformas para saber qué requieren hacer para poder cumplir con el decreto. “No podemos permitir que las plataformas digitales sean espacios no seguros para niñas, niños y adolescentes”, dijo la mandataria nacional.

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