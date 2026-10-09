México

Sheinbaum se reúne con Philipp Navratil, la multinacional Nestlé duplicará inversión en México

Marcelo Ebrard y Marath Bolaños estuvieron presentes durante la reunión en Palacio Nacional

Sheinbaum se reúne con Philipp Navratil, la multinacional Nestlé duplicará inversión en México. (Foto: Presidencia)
Sheinbaum se reúne con Philipp Navratil, la multinacional Nestlé duplicará inversión en México. (Foto: Presidencia)
Guardar

Claudia Sheinbaum Pardo informó a través de sus redes sociales que el día 7 de octubre recibió en Palacio Nacional a Philipp Navratil, director ejecutivo de Nestlé. Según la publicación, durante el encuentro la empresa comunicó que duplicará su inversión en México durante el sexenio, al pasar de mil a dos mil millones de dólares.

La inversión contempla acciones para fortalecer la producción nacional y el abastecimiento local entre 2028 y 2030. En ese periodo, la multinacional suiza impulsará la instalación de 70 mil plantas de café y la incorporación de 2 mil productores de Veracruz a sus esquemas de proveeduría.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro estuvieron presentes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Bolaños, además del equipo del director ejecutivo.

Es la segunda vez que Sheinbaum se reúne con líderes de Nestlé

En 2025, la mandataria mexicana se reunió con directivos de Nestlé en Palacio Nacional, en aquel encuentro, celebrado el 28 de enero, Claudia Sheinbaum Pardo recibió a Steve Presley, CEO de Nestlé para la Zona Américas, y a Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé México, quienes anunciaron una inversión de mil millones de dólares para el trienio 2025-2027.

La Presidenta recibió en el Palacio Nacional a directivos de la empresa, quienes anunciaron una inversión de USD mil millones para expandir su producción en los siguientes tres años. Crédito: X/@Claudiashein

El acuerdo contempló la ampliación de las líneas de producción en las plantas de Veracruz, Guanajuato, Querétaro y Estado de México, además de un nuevo centro de distribución que convertiría al país en un polo exportador de la compañía suiza.

PUBLICIDAD

En aquella primera reunión, Presley destacó que México se había consolidado como el cuarto mercado más importante para Nestlé a nivel mundial y el segundo en captación de inversión de la empresa.

Costa, por su parte, vinculó el plan con el fortalecimiento del campo mexicano a través de programas como el Plan NESCAFÉ y el Nestlé Plan Cacao, que operaban en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero. La compañía proyectó además una compra de insumos agrícolas por 2 mil 045 millones de dólares durante el mismo periodo.

Gobierno de Sheinbaum busca fortalecer la inversión internacional en México

Integrantes de la American Chamber se reunieron con la presidenta de México este 8 de octubre, donde también acudió el embajador de Estados unidos en México, Ronald Johnson.

El encuentro fue destacado por la mandataria, quien resaltó que el diálogo se centró en la “confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses”, así como la relevancia de mantener la relación comercial para el bienestar de ambos países.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumEconomíaMarcelo EbrardMarath BolañosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Secretario de Seguridad de Sinaloa descarta irrupción de un grupo armado en el penal de Mazatlán

Sinuhé Téllez López explicó que los hechos registrados en El Castillo correspondieron a un choque entre internos

Secretario de Seguridad de Sinaloa descarta irrupción de un grupo armado en el penal de Mazatlán

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 8 de octubre: Huracán Isaias en categoría 2, tormenta Tropical Simon y Rachel se desplazan sobre el Pacífico

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 8 de octubre: Huracán Isaias en categoría 2, tormenta Tropical Simon y Rachel se desplazan sobre el Pacífico

Alejandro Sanz en el Estadio GNP: clima, horarios, objetos prohibidos y cómo llegar al concierto en CDMX

Esto es lo que necesitas saber para acudir al concierto de Alejandro Sanz en la Ciudad de México este sábado 10 de octubre del 2026

Alejandro Sanz en el Estadio GNP: clima, horarios, objetos prohibidos y cómo llegar al concierto en CDMX

De defender a La Luz del Mundo a recibir a representantes de OnlyFans: senador de Morena destaca diálogo en temas digitales

Emmanuel Reyes Carmona dio a conocer el encuentro con las representantes de la plataforma

De defender a La Luz del Mundo a recibir a representantes de OnlyFans: senador de Morena destaca diálogo en temas digitales

Posible comprador de Altos Hornos de México pide prórroga de tres meses para “verificar” la situación de la siderúrgica

El empresario José Arturo Domínguez ofreció pagar mil 400 millones de dólares por la compañía

Posible comprador de Altos Hornos de México pide prórroga de tres meses para “verificar” la situación de la siderúrgica
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de octubre: vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal, FGR lo señala como enlace de Los Primos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de octubre: vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal, FGR lo señala como enlace de Los Primos

Juez ordena liberar a dos miembros de Los Zetas sentenciados por la masacre del Casino Royale que dejó 52 muertos en Monterrey

Se queda en la cárcel Brian Alonso “N” por el secuestro de la influencer “La Nicholette”: un juez lo vinculó a proceso

Tras una persecución, capturan a "El Kisifur", un hombre ligado a una banda dedicada al robo de autos en la alcaldía Cuauhtémoc

Guerra entre La Unión Tepito y La Anti-Unión deja dos miembros de Los Fortis sin vida: esto se sabe de ellos

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz en el Estadio GNP: clima, horarios, objetos prohibidos y cómo llegar al concierto en CDMX

Alejandro Sanz en el Estadio GNP: clima, horarios, objetos prohibidos y cómo llegar al concierto en CDMX

GaliFest: en qué consiste la exclusiva fiesta que organiza Galilea Montijo tras cada temporada de La Casa de los Famosos México

“A nosotros nos cambió la forma de volver a hacer música”: Usted Señalemelo revive un clásico de Zoé a 20 años de ‘Memo Rex Commander’

Carmen Campuzano recuerda a Jorge Kahwagi y revela cómo fue la última conversación antes de su muerte: “Hablamos de todo lo bonito”

Alphonse Mucha llega por primera vez a México: Museo Kaluz presenta más de 130 obras del artista que transformó el arte decorativo

DEPORTES

Keylor Navas revive la herida que dejó perder la final ante Cruz Azul y respalda a Solari: “Estamos a muerte con él”

Keylor Navas revive la herida que dejó perder la final ante Cruz Azul y respalda a Solari: “Estamos a muerte con él”

Quién es Lorenzo Bundy, el exmánager de Diablos Rojos que tendrá un nuevo puesto

Latin Lover defiende al Hijo de Fishman y afirma que la muerte del réferi fue “un accidente”

Ivar Sisniega enaltece el modelo de Chivas y exige a todos los clubes imitarlo para “tener un mejor futbol”

La Fórmula 1 enciende motores en México y recuerda la noche en que Checo Pérez conquistó Singapur