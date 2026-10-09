Sheinbaum se reúne con Philipp Navratil, la multinacional Nestlé duplicará inversión en México. (Foto: Presidencia)

Guardar

Claudia Sheinbaum Pardo informó a través de sus redes sociales que el día 7 de octubre recibió en Palacio Nacional a Philipp Navratil, director ejecutivo de Nestlé. Según la publicación, durante el encuentro la empresa comunicó que duplicará su inversión en México durante el sexenio, al pasar de mil a dos mil millones de dólares.

La inversión contempla acciones para fortalecer la producción nacional y el abastecimiento local entre 2028 y 2030. En ese periodo, la multinacional suiza impulsará la instalación de 70 mil plantas de café y la incorporación de 2 mil productores de Veracruz a sus esquemas de proveeduría.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro estuvieron presentes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Bolaños, además del equipo del director ejecutivo.

Es la segunda vez que Sheinbaum se reúne con líderes de Nestlé

En 2025, la mandataria mexicana se reunió con directivos de Nestlé en Palacio Nacional, en aquel encuentro, celebrado el 28 de enero, Claudia Sheinbaum Pardo recibió a Steve Presley, CEO de Nestlé para la Zona Américas, y a Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé México, quienes anunciaron una inversión de mil millones de dólares para el trienio 2025-2027.

La Presidenta recibió en el Palacio Nacional a directivos de la empresa, quienes anunciaron una inversión de USD mil millones para expandir su producción en los siguientes tres años. Crédito: X/@Claudiashein

El acuerdo contempló la ampliación de las líneas de producción en las plantas de Veracruz, Guanajuato, Querétaro y Estado de México, además de un nuevo centro de distribución que convertiría al país en un polo exportador de la compañía suiza.

PUBLICIDAD

En aquella primera reunión, Presley destacó que México se había consolidado como el cuarto mercado más importante para Nestlé a nivel mundial y el segundo en captación de inversión de la empresa.

Costa, por su parte, vinculó el plan con el fortalecimiento del campo mexicano a través de programas como el Plan NESCAFÉ y el Nestlé Plan Cacao, que operaban en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero. La compañía proyectó además una compra de insumos agrícolas por 2 mil 045 millones de dólares durante el mismo periodo.

Gobierno de Sheinbaum busca fortalecer la inversión internacional en México

Integrantes de la American Chamber se reunieron con la presidenta de México este 8 de octubre, donde también acudió el embajador de Estados unidos en México, Ronald Johnson.

PUBLICIDAD

El encuentro fue destacado por la mandataria, quien resaltó que el diálogo se centró en la “confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses”, así como la relevancia de mantener la relación comercial para el bienestar de ambos países.