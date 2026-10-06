Luisa Alcalde alista cambio en reforma contra pensiones doradas de expresidentes: “Tiene una contradicción”, revela Sheinbaum

Luisa María Alcalde afirma que ya no existen pensiones doradas en México. Crédito: Cuartoscuro | Mario Jasso

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Durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján, prepara un ajuste a la reforma contra las llamadas pensiones doradas, tras detectar una contradicción en la Constitución sobre el tope que pueden recibir exfuncionarios y servidores públicos.

Sheinbaum explicó que la Constitución establece criterios distintos. Uno fija como límite el salario de quien ocupa la presidencia de la República y otro señala que las pensiones no deben superar la mitad de esa remuneración.

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La reforma fija límites para CFE, Nafinsa y Banobras

Sheinbaum señala que la Consejería Jurídica resuelve de forma provisional la contradicción “a favor del mayor derecho”. Bajo ese criterio, las pensiones en determinadas instituciones no pueden superar el salario de la presidenta de México.

La medida incluye a la CFE, la extinta Luz y Fuerza del Centro, Nafinsa, Banobras y otros organismos descentralizados del Gobierno de México. La presidenta afirmó que los pagos en esas dependencias deben ajustarse al límite establecido para la titular del Ejecutivo federal.

De acuerdo con la presidenta, algunos exfuncionarios del Banco de México, entre ellos Ernesto Zedillo, Guillermo Ortiz, Francisco Gil Díaz y Agustín Carstens, reciben una cuota elevada por su trabajo durante un período de tiempo corto en la institución, señalando que en algunos casos los montos de las pensiones están entre 150,000 pesos, 330,000 pesos, 350,000 pesos y hasta 412,000 pesos mensuales.

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Sheinbaum aclaró que Banxico no forma parte de la reforma que el Gobierno de México impulsa contra las pensiones doradas; sin embargo, dijo: “Esto no quiere decir que no sea inmoral lo que están recibiendo”.

Aun así, la mandataria señaló que Banxico debería revisar los casos de exfuncionarios: “Valdría la pena que en estos casos de los altos funcionarios que pasaron, que no se trata de afectar, pues las pensiones en general de los trabajadores del Banco de México (...) pues valdía la pena”,