Edgar Amador reconoce ante el Senado que la deuda pública alcanzará 55% del PIB pero será sostenible

Édgar Amador aseguró ante el Senado que la deuda pública se mantendrá en niveles sostenibles.

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El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, afirmó ante el Senado de la República que la deuda pública se mantendrá en niveles sostenibles, aun cuando se prevé que alcance 55% del Producto Interno Bruto (PIB), al considerar que la evolución de la economía permitirá continuar con la consolidación de las finanzas públicas.

Durante su comparecencia ante el Pleno, como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que la sostenibilidad de la deuda depende de distintos factores, entre ellos el crecimiento económico, las tasas de interés, el tipo de cambio y la composición de los pasivos públicos.

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Hacienda prevé deuda pública de 55% del PIB

Amador Zamora señaló que la deuda pública se ubicaría en 55% del PIB, un nivel que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, es sostenible en el mediano plazo.

El secretario también destacó la estructura de los pasivos públicos como uno de los elementos para reducir riesgos financieros.

Deuda pública llegará a 55% del PIB; Édgar Amador defiende su sostenibilidad ante el Senado.

Explicó que 79% de la deuda estará denominada en moneda nacional, a tasa fija y a largo plazo, lo que permite disminuir la exposición de las finanzas públicas a variaciones en el tipo de cambio y en las tasas de interés.

En este contexto, sostuvo que el desempeño de la economía será un elemento relevante para mantener la estabilidad de las finanzas públicas y continuar con una trayectoria de consolidación.

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La explicación de Amador se dio en una comparecencia en la que presentó ante los senadores los principales resultados de la política hacendaria y las perspectivas económicas para los próximos años.

Crecimiento económico será clave para las finanzas públicas

El titular de Hacienda estimó que durante 2027 la economía mexicana podría crecer entre 1.5% y 2.5%, escenario que, señaló, contribuiría a fortalecer las finanzas públicas.

Hacienda prevé que la deuda pública alcance 55% del PIB.

De acuerdo con su exposición, la relación entre deuda y PIB no depende únicamente del nivel de endeudamiento, sino también del comportamiento de la actividad económica y de otras variables financieras.

Amador sostuvo que el país se encuentra en condiciones para continuar con la consolidación de las finanzas públicas, al tiempo que destacó otros indicadores económicos que, según expuso, forman parte del panorama financiero actual.

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Entre ellos mencionó:

Una reducción de 1.7 puntos porcentuales del PIB en los requerimientos financieros del sector público entre 2024 y el cierre estimado de 2026.

Una deuda de Pemex en su nivel más bajo desde 2014, de acuerdo con lo expuesto por el funcionario.

Ingresos tributarios estimados en 15.4% del PIB para el cierre de 2026.

Ingresos totales previstos por 9.2 billones de pesos para 2027.

Un crecimiento real de los ingresos de 5.9% respecto de 2026.

Hacienda destaca estructura de la deuda y reducción de riesgos

Durante su intervención, Amador puso énfasis en la composición de la deuda como un mecanismo para limitar posibles efectos de las variaciones financieras.

Hacienda señaló que la composición de la deuda busca reducir su exposición a variaciones del tipo de cambio y las tasas de interés.

La concentración de los pasivos en moneda nacional, con tasas fijas y plazos largos, busca reducir la exposición ante movimientos del tipo de cambio y de las tasas de interés.

El funcionario señaló que estos elementos deben analizarse junto con el crecimiento económico y el balance fiscal para evaluar la trayectoria de la deuda.

La Secretaría de Hacienda también ha señalado que el saldo de la deuda pública en su medida más amplia se encuentra alrededor de 52% del PIB y que la proyección para 2027 se acerca a 55%.

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En su comparecencia, Amador sostuvo que este nivel se mantiene dentro de una trayectoria que considera sostenible en el mediano plazo.

Recaudación aumentará sin una reforma fiscal

Otro de los puntos abordados por el secretario fue el comportamiento de los ingresos públicos.

Édgar Amador señaló que el aumento de la recaudación permitirá fortalecer los ingresos públicos sin elevar los impuestos. REUTERS/José Luis González

Explicó que el fortalecimiento de la recaudación se ha basado en una mayor eficiencia administrativa y en mecanismos para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Según sus estimaciones, los ingresos tributarios llegarán a 15.4% del PIB al cierre de 2026, lo que representaría un incremento de 0.7 puntos porcentuales respecto del inicio de la administración.

Amador afirmó que este aumento equivale a 776,000 millones de pesos adicionales en términos nominales en dos años, sin recurrir a un incremento de impuestos ni a una reforma fiscal.

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Para 2027, Hacienda calcula que los ingresos totales alcanzarán 9.2 billones de pesos y que representarán un máximo histórico de 15.9% del PIB.

Inversión y actividad económica acompañarán las proyecciones

El secretario también presentó ante los senadores otros indicadores relacionados con la actividad económica.

Édgar Amador destacó que la inversión extranjera directa alcanzó cerca de 35 mil millones de dólares.

Señaló que la inversión extranjera directa alcanzó cerca de 35,000 millones de dólares y que las exportaciones registraron un crecimiento acumulado de 28% hasta julio.

Asimismo, mencionó que entre mayo y julio de 2026 la inversión pública creció 10%, mientras que la inversión privada también mostró un repunte. La inversión global, agregó, aumentó 6.6% anual en julio.

Amador vinculó estos resultados con el Plan México, estrategia que, de acuerdo con su exposición, busca incrementar el contenido nacional, fortalecer las cadenas productivas y atraer inversión.

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Al comparecer ante el Senado, el funcionario sostuvo que el objetivo de la política económica es mantener el crecimiento y, al mismo tiempo, preservar la estabilidad de las finanzas públicas.

En ese marco, defendió que una deuda pública equivalente a 55% del PIB puede mantenerse en niveles sostenibles, siempre que continúen las condiciones de crecimiento, estabilidad financiera y manejo de los pasivos que Hacienda planteó ante los legisladores.