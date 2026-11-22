El escritor Benito Taibo concluye su gestión en Radio UNAM tras los nuevos nombramientos anunciados por la institución en sus dependencias culturales. (Cultura UNAM | @benistofeles)

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará cambios en el área de CulturaUNAM anunció una renovación en la cúpula de sus principales medios y recintos culturales: la productora Guadalupe Alonso tomará la titularidad de Televisión Universitaria (TVUNAM) y la investigadora Cinthya García Leyva asumirá la Dirección General de Radio UNAM, en sustitución del escritor Benito Taibo. Los cambios, pactados por el rector Leonardo Lomelí Vanegas y la coordinadora de Difusión Cultural Rosa Beltrán, entrarán en vigor el 16 de enero de 2027.

La salida de Taibo ocurre en un contexto marcado por señalamientos económicos. Según El Universal, la gestión del escritor en Radio UNAM fue auditada tras el reportaje que ese diario publicó sobre presuntos abusos de gastos en su administración. En agosto pasado, Beltrán confirmó la auditoría durante la inauguración de la FILuni y subrayó que tanto Radio UNAM como TVUNAM la estaban llevando a cabo “de acuerdo a la legislación universitaria”.

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La reconfiguración no se limita a los dos medios audiovisuales. El comunicado institucional detalla que el curador y antropólogo Pablo Landa tomará la dirección de Casa del Lago (puesto que García Leyva ocupó durante siete años), que la escritora Juana Inés Dehesa estará al frente de la Casa Universitaria del Libro (Casul) —cargo que Alonso desempeñó durante seis años— y que la curadora Pilar García dirigirá el Museo Experimental El Eco, recinto que Landa encabezó desde 2022.

Alonso y García Leyva llegan con carreras forjadas dentro de la UNAM

Guadalupe Alonso no es ajena a la universidad. Fue subdirectora de información en TVUNAM entre 2004 y 2016, y previamente se desempeñó como directora de noticias en Canal 22 en dos periodos: de 1993 a 2000 y de 2015 a 2022. Ha obtenido el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas por tres producciones, entre ellas el documental Raquel Tibol, una vida en el arte (2005). También es autora de varios libros publicados por la UNAM y otras editoriales.

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La UNAM renueva la titularidad de sus principales medios de comunicación y recintos culturales a partir del 16 de enero de 2027. (Wikipedia)

García Leyva, maestra y doctora en Literatura Comparada por la UNAM, construyó su perfil en el cruce entre las artes sonoras y el lenguaje. Desde 2020 dirigió la Casa del Lago y la dirección artística del festival Poesía en Voz Alta, donde afianzó vínculos con radios universitarias, públicas e independientes como Ibero 90.9, Fonoteca Nacional y Resonance Extra. Entre 2017 y 2025 condujo el programa Islas Resonantes en Radio UNAM y actualmente integra el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial de la propia institución.

Los cinco perfiles que llegan al subsistema de Difusión Cultural

Juana Inés Dehesa suma 25 años de trayectoria en el ciclo completo del libro: escritura, traducción, edición y promoción. Entre 2014 y 2020 fue jefa de información y conductora de Primer Movimiento, la emisión matutina de Radio UNAM, y durante siete años firmó una columna en la sección “Ciudad” del periódico Reforma. En 2026 lanzó la Biblioteca Germán Dehesa, proyecto editorial dedicado a la obra de su padre.

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Pilar García, quien asumirá la dirección del Museo Experimental El Eco, forma parte del equipo de la Dirección General de Artes Visuales desde 2009 y desde 2015 se desempeñó como curadora de la colección del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC). La UNAM le otorgó el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en 2024 por su labor en investigación y difusión del patrimonio artístico.

Pilar García encabeza el Museo Experimental El Eco luego de su labor curatorial en la colección del MUAC. (UNAM/MUAC)

Pablo Landa Ruiloba, el antropólogo de Princeton y Yale que tomará Casa del Lago, ha combinado la curaduría con la investigación etnográfica. Coordinó la participación de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2016 e imparte clases en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es autor del libro Monterrey en el espejo (Fondo Editorial Nuevo León, 2011), crónicas sobre los edificios y espacios públicos de esa ciudad.

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