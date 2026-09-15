México

Hacienda busca atraer inversión privada para impulsar proyectos de energía, movilidad y campo sostenible en México

El gobierno busca crear una Plataforma País, cuyo propósito es traducir compromisos climáticos en proyectos concretos para avanzar hacia la sostenibilidad

Varias manos sostienen brotes verdes alrededor de una esfera digital. El fondo azul y rojo muestra líneas de circuitos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ICM señalaron que el objetivo no es únicamente aumentar los recursos disponibles, sino buscar que el dinero público y privado llegue a iniciativas alineadas con las prioridades nacionales de desarrollo y con la NDC 3.0 de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Iniciativa Climática de México (ICM) analizan crear una Plataforma País con un Módulo de Inversión Sostenible para reducir riesgos y canalizar capital privado hacia proyectos de energía, infraestructura, movilidad, desarrollo urbano, restauración ambiental y campo que ayuden a cumplir las metas climáticas del país.

La propuesta surge ante un problema identificado por autoridades, banca de desarrollo, instituciones financieras y organizaciones civiles: existen proyectos con beneficios ambientales y sociales, pero enfrentan barreras regulatorias, falta de preparación técnica y dificultades para acceder al crédito.

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ICM señalaron que el objetivo no es únicamente aumentar los recursos disponibles. El planteamiento busca que el dinero público y privado llegue a iniciativas alineadas con las prioridades nacionales de desarrollo y con la NDC 3.0 de México.

El diálogo “Trazando la ruta hacia una Plataforma País en México” se realizó en Ciudad de México el pasado 14 de septiembre de 2026. El encuentro formó parte de un proceso de análisis que encabeza Hacienda para definir las características de un eventual mecanismo nacional de financiamiento sostenible.

La propuesta contempla garantías, seguros y financiamiento concesional

Una Plataforma País es un mecanismo liderado por los gobiernos para fortalecer la colaboración en inversiones nacionales e internacionales y atraer financiamiento que permita avanzar hacia proyectos estratégicos de desarrollo sostenible y acción climática. La que busca impulsar el gobierno de México tendría una función de coordinación entre dependencias federales, banca de desarrollo, instituciones financieras, organismos internacionales, empresas y sociedad civil. También buscaría vincular carteras de proyectos con fuentes de financiamiento.

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Suelo de tierra agrietada en primer plano y un pastor con su rebaño caminando por un paisaje desértico con montañas al fondo.
Un pastor camina con su rebaño por un terreno agrietado que ilustra el avance de la aridez en el planeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los instrumentos en análisis se encuentran garantías, seguros, financiamiento concesional y esquemas de financiamiento combinado, conocidos como blended finance. Estos mecanismos permitirían disminuir la percepción de riesgo de ciertos proyectos y facilitar la participación de inversionistas privados.

La discusión también incluye la preparación de iniciativas desde sus primeras etapas. Esto abarcaría estudios técnicos, evaluación de viabilidad financiera, definición de beneficios sociales y ambientales, además de la estructuración necesaria para solicitar créditos o atraer inversión.

El diagnóstico presentado durante el taller apunta a una brecha entre las prioridades públicas y los proyectos capaces de recibir financiamiento. La falta de expedientes técnicos, mecanismos de garantía y capacidades institucionales limita el acceso a recursos para obras y programas con metas climáticas.

La banca de desarrollo podría tener participación en la reducción de riesgos. Banobras y Nafin formaron parte de las mesas de trabajo junto con banca comercial, dependencias federales y organismos dedicados a temas ambientales, rurales y de infraestructura.

Energía, movilidad y restauración concentran la discusión

El primer eje analizado fue la transición energética y la infraestructura para el desarrollo productivo e industrial. Los participantes discutieron los sectores y proyectos que México debería priorizar para reducir emisiones hacia 2035 y avanzar hacia una trayectoria de cero emisiones netas.

El segundo bloque se centró en movilidad, transporte, infraestructura urbana y economía circular. La discusión incluyó formas de ampliar el financiamiento público, de banca de desarrollo y privado para obras que reduzcan emisiones en las ciudades y atiendan necesidades de desarrollo económico y justicia social.

Contenedor de reciclaje de textiles con logo verde. Varias personas, incluyendo niños, jóvenes y adultos, depositan ropa. Silueta de México y ciudad verde al fondo.
Niños, jóvenes y adultos en México depositan prendas en un contenedor de reciclaje de textiles, mientras la ciudad de fondo se revitaliza con un entorno natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera mesa abordó la restauración de ecosistemas y el desarrollo rural. Ahí se analizaron esquemas para financiar acciones de adaptación climática, conservación de la naturaleza, reducción de riesgos y atención de pérdidas y daños en comunidades rurales.

Hacienda plantea que una Plataforma País podría vincular estas inversiones con instrumentos ya existentes, entre ellos el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el Plan México, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la NDC 3.0.

También podría complementar la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible y la Taxonomía Sostenible de México. La intención es establecer criterios que permitan identificar actividades y proyectos compatibles con objetivos ambientales y sociales.

Un flotador de flamenco, un cubo amarillo y una regadera sobre la arena frente al mar, con varias personas caminando al fondo.
Varios juguetes de playa permanecen cerca del agua mientras una familia se aleja de la costa británica tras registrarse una alerta por contaminación hídrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México todavía no anuncia recursos ni reglas de operación

El taller no incluyó el anuncio de un fondo, un monto de inversión, una cartera definida de proyectos ni una fecha para poner en marcha la plataforma. La SHCP se encuentra en una etapa de diálogo para identificar mecanismos que respondan a las necesidades del país.

Las Plataformas País son esquemas voluntarios encabezados por gobiernos nacionales. Su propósito es traducir compromisos climáticos en proyectos concretos, coordinar a actores públicos y privados y disminuir la fragmentación entre instituciones y fuentes de financiamiento.

El comunicado señala que alrededor de 20 países ya establecen o anuncian mecanismos de este tipo, entre ellos Brasil, Colombia, Sudáfrica, Indonesia y Egipto. México busca revisar esas experiencias para definir un modelo propio.

El proceso de Hacienda continúa después de cinco talleres dedicados a las experiencias internacionales, las oportunidades de inversión en energía, biodiversidad, sistemas alimentarios y desarrollo territorial, así como al uso de cooperación técnica y mecanismos financieros para movilizar recursos públicos y privados.

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