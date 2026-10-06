México

Empresarios temen que el Paquete Económico 2027 no impulse la inversión en la CDMX

Aunque la capital es el motor económico del país, no hay garantías de que ese impulso se mantenga el año entrante

El Paquete Económico 2027 podría frenar la inversión en la CDMX, según la Coparmex Crédito: CDMX / Cuartoscuro
El Paquete Económico 2027 podría frenar la inversión en la CDMX, según la Coparmex Crédito: CDMX / Cuartoscuro
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Los empresarios de la Ciudad de México prevén que el año entrante sea complicado, ya que el Paquete Económico 2027 de la Federación podría desalentar los ánimos a invertir en la capital del país.

Cabe recordar que en el proyecto del Paquete Económico 2027, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propone una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR).

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Dicha reforma tiene como finalidad combatir a las factureras y evitar abusos en deducciones y pérdidas fiscales por parte de empresas con ingresos superiores a los 50 millones de pesos.

Empresarios temen que Paquete Económico 2027 no impulse la inversión en la CDMX

Tal reforma no cayó nada bien en la capital del país, ya que de acuerdo con el vicepresidente de Estado de Derecho, Democracia y Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) CDMX, Pedro Higuera Velázquez, las nuevas reglas fiscales también podrían terminar afectando a las empresas.

Sobre todo, a las que apenas empiezan a operar o todavía se encuentran realizando inversiones.

En entrevista para Proceso, Higuera Velázquez sostuvo que la reforma al ISR puede ser contraproducente, porque “una empresa no necesariamente comienza a ganar dinero desde el primer día. Antes puede tener que desembolsar fuertes cantidades para echar a andar un proyecto y durante sus primeros años incluso registrar pérdidas, porque sus gastos son mayores que sus ingresos”.

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Dinero mexicano billetes economía paquete económico 2027
Dinero mexicano billetes economía paquete económico 2027 (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Más obstáculos para empresas que apenas empiezan a operar

El líder empresarial explicó que, precisamente, las deducciones fiscales permiten que esos gastos y resultados sean tomados en cuenta al momento de determinar los impuestos que tendrá que declarar la empresa.

Sin embargo, en caso de restringir su aprovechamiento, puede resultar particularmente complicado para aquellas compañías que aún se encuentran en etapa de inversión y todavía no generan suficientes utilidades.

“El riesgo es que una empresa pueda enfrentar una mayor carga fiscal cuando todavía se encuentra poniendo dinero para echar a andar un proyecto y antes de comenzar a generar utilidades.

“Está complicado que pueda una empresa pagar un impuesto cuando apenas está realizando planes de inversión y solamente pudiera tener gastos”, advirtió.

La inversión no está fluyendo en el país

Yasmín Avilés Ang, tesorera de la Coparmex capitalina, consideró que el panorama de por sí ya es complicado, porque “la inversión no está fluyendo activamente en el país”.

“Con las nuevas restricciones y la desmotivación que ya existe entre los empresarios, podría ser todavía más complicado para convencerlos de invertir”, expresó a la revista.

Detectan problemas con el límite a las deducciones del ISR empresarial

En medio de todas estas advertencias, un análisis de BBVA ha señalado que los límites a las deducciones del ISR empresarial podrían dar paso a una mayor inhibición de la inversión privada, al tiempo que alertó que, actualmente, la demanda interna ya muestra debilidad.

“Sin embargo, consideramos que sería más conveniente atacar el problema directamente, reforzando las medidas para combatir la emisión y el uso de facturas ilegales, en lugar de limitar las deducciones de manera generalizada”, explicó el banco de origen español.

La institución internacional ajustó al alza su pronóstico de avance económico gracias a un cierre positivo en 2025, menor restricción fiscal y un entorno comercial más favorable, aunque el incremento de precios energéticos es un desafío importante. (Infobae-Itzallana)
La institución internacional ajustó al alza su pronóstico de avance económico gracias a un cierre positivo en 2025, menor restricción fiscal y un entorno comercial más favorable, aunque el incremento de precios energéticos es un desafío importante. (Infobae-Itzallana)

A la baja el ánimo en la inversión tanto en la CDMX como en el país

Por último, Pedro Higuera Velázquez afirmó que el ánimo de inversión ya ha sufrido afectaciones tanto a nivel local como federal y las medidas propuestas en el Paquete Económico del año entrante podrían complicar todavía más el panorama.

Sobre este último punto, la propia Coparmex reveló que, en la Ciudad de México, durante el primer semestre, el indicador de ánimo para invertir se ubicó en 31.3 por ciento, mientras que en el mismo periodo de 2025 fue de 34.2 por ciento.

Mientras que a nivel nacional éste pasó de 39.5 por ciento a solamente 23 por ciento.

Hacienda pone en la mira a las empresas con mayor capacidad económica tras caída del ISR

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, explicó que la estrategia del gobierno federal en 2027 para alcanzar sus metas de ingresos tributarios se basará en una mayor eficiencia de la autoridad fiscal y cobrar una tributación más amplia a las empresas que generen mayores beneficios y liquidez.

Cabe señalar que el planteamiento de Amador Zamora se dio a conocer después de que el cobro del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto del ISR se ubicó en mil 997 billones de pesos durante el acumulado de enero a agosto de 2026, una caída de 5.6 por ciento real anual.

Dicho retroceso representa la mayor baja para un periodo comparable en 17 años, de acuerdo con el señalamiento hecho por el titular de las finanzas públicas de México.

Hacienda entregó el Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados
Hacienda entregó el Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Titular de Hacienda comparece ante senadores

Durante su comparecencia en la Cámara de Senadores por la glosa del Segundo Informe de Gobierno, Amador Zamora precisó que las limitaciones a las deducciones fiscales contempladas para 2027 buscan evitar que los beneficios y tratamientos fiscales se conviertan en mecanismos de planeación fiscal agresiva.

Según el funcionario, ese tipo de esquemas termina por trasladar una mayor carga a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.

“Por ello, estas modificaciones buscan cerrar estos espacios y asegurar que quienes tienen mayor capacidad económica realicen una contribución acorde con ella, ello fomenta la equidad del sistema tributario y los recursos públicos”, dijo el funcionario en la Cámara Alta.

Nada alentador el futuro de la economía mexicana, y tampoco en la CDMX, tan es así, que la Coparmex advirtió que el Paquete Económico 2027 podría frenar el impulso de la inversión.

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