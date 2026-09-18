México

Fitch Ratings respalda el Paquete Económico 2027 y destaca consolidación fiscal de México

La calificadora consideró que el fortalecimiento de los ingresos permitirá reducir gradualmente el déficit sin frenar la inversión ni el crecimiento

Fitch Ratings respalda el Paquete Económico 2027 aunque con reservas (Crédito: Gaceta UNAM)
Fitch Ratings respalda el Paquete Económico 2027 aunque con reservas (Crédito: Gaceta UNAM)
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La agencia calificadora Fitch Ratings consideró que el Paquete Económico 2027 de México plantea una estrategia creíble para avanzar en la consolidación fiscal, al combinar proyecciones macroeconómicas consideradas realistas con medidas dirigidas a fortalecer los ingresos públicos.

Por igual, la calificadora dijo que la reducción del déficit prevista es moderada y aún existen dudas sobre si las autoridades podrán alcanzar una consolidación fiscal suficiente para detener el aumento de la deuda como proporción del PIB a lo largo del tiempo, lo que representa un riesgo a la baja para la calificación de México.

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De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el análisis de Fitch destaca que el gobierno mexicano busca reducir gradualmente sus necesidades de financiamiento, al tiempo que mantiene recursos para inversión y programas prioritarios.

Fitch ve proyecciones económicas más realistas

Uno de los elementos señalados por la calificadora es el marco macroeconómico utilizado para elaborar el presupuesto de 2027.

La propuesta contempla un crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 1.5% y 2.5%, con un punto medio de 2%. Esta estimación se encuentra cerca del pronóstico de Fitch, que calcula un crecimiento de 1.8% para México.

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Para la agencia, una estimación más cercana a las condiciones previstas para la economía disminuye el riesgo de que existan desviaciones entre las metas presupuestarias y los resultados observados durante el año.

La SHCP sostiene que esta estrategia busca establecer metas fiscales alcanzables y evitar ajustes excesivamente acelerados que puedan afectar la actividad económica, la inversión productiva y, eventualmente, los propios ingresos públicos.

México reducirá sus requerimientos financieros en 2027

Fitch Ratings señaló que las medidas dirigidas a fortalecer los ingresos públicos en el Paquete Económico 2026 son las idóneas REUTERS/Reinhard Krause
Fitch Ratings señaló que las medidas dirigidas a fortalecer los ingresos públicos en el Paquete Económico 2026 son las idóneas REUTERS/Reinhard Krause

En materia fiscal, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) pasarán de 4.1% del PIB en 2026 a 3.9% en 2027, medida calificada como menos ambiciosa que el objetivo de 3.5% establecido en los Pre-Criterios presupuestarios de abril y mantiene la lenta trayectoria de consolidación de 0.2 puntos porcentuales por año adoptada en el presupuesto de 2026.

El Gobierno federal plantea que el ajuste debe realizarse de manera progresiva para preservar la actividad económica y mantener una trayectoria sostenible de la deuda pública.

Fitch también destacó que existe un margen limitado para reducir todavía más el gasto, por lo que una parte importante del esfuerzo fiscal estará concentrada en elevar la recaudación.

Por igual proyecta que la deuda pública federal de México alcanzará 58.0% del PIB en 2026, mientras que la deuda del gobierno general llegará a 57.3%, convergiendo con la mediana correspondiente a países con calificación BBB.

Ingresos tributarios alcanzarían máximo histórico

Paquete Económico 2027
Presentación del Paquete Económico 2027. (Presidencia)

El fortalecimiento de los ingresos públicos es uno de los principales componentes del Paquete Económico 2027.

Según Hacienda, las medidas contempladas buscan mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, combatir la evasión y la elusión y aumentar la eficiencia de la recaudación.

La estrategia no contempla la creación de nuevos impuestos generales ni un incremento generalizado de las tasas corporativas.

Con estas medidas, los ingresos tributarios alcanzarían 15.9% del PIB en 2027, lo que representaría un máximo histórico, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

“Las nuevas medidas buscan incrementar los ingresos en 0.7% del PIB durante 2027, aunque únicamente 0.4 puntos porcentuales de ese aumento serían permanentes”, destaca la calificadora internacional.

Hacienda mantiene diálogo con empresas

La dependencia también informó que continuará el diálogo técnico con distintos sectores de la sociedad y empresariales sobre algunas disposiciones específicas incluidas en la propuesta.

Entre los temas que permanecen bajo análisis se encuentran los límites a determinadas deducciones, cuyos posibles efectos sobre la actividad económica y las decisiones de inversión serán evaluados.

La Secretaría de Hacienda sostiene que este diálogo busca preservar condiciones de certidumbre para las empresas y los inversionistas durante la discusión del Paquete Económico 2027.

Pemex, uno de los retos fiscales para México

Fitch identificó que Pemex es uno de los principales desafíos fiscales del gobierno mexicano REUTERS/Edgard Garrido (MEXICO - Tags: BUSINESS LOGO ENERGY)/File Photo
Fitch identificó que Pemex es uno de los principales desafíos fiscales del gobierno mexicano REUTERS/Edgard Garrido (MEXICO - Tags: BUSINESS LOGO ENERGY)/File Photo

Fitch identificó además a Petróleos Mexicanos (Pemex) como uno de los principales desafíos fiscales de mediano plazo.

La estrategia gubernamental contempla fortalecer la posición financiera de la empresa, mejorar su desempeño operativo y reducir gradualmente su endeudamiento.

Para 2027, Pemex tiene como objetivo alcanzar un superávit financiero de 95 mil millones de pesos, como parte de las medidas para mejorar sus finanzas y disminuir las presiones que representa para las cuentas públicas.

Fitch mantiene calificación de México en BBB-

La calificadora recordó que en abril de 2026 ratificó la calificación soberana de México en “BBB-”, con perspectiva estable.

Aunque Fitch señaló que todavía existen retos fiscales de mediano plazo, Hacienda enfatizó que la meta planteada para 2027 debe entenderse como una etapa dentro de una estrategia multianual y no como el punto final de la consolidación fiscal.

El objetivo del Gobierno federal es mantener una trayectoria sostenible de la deuda mediante mayores ingresos permanentes, supuestos económicos realistas y un manejo responsable del gasto público.

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