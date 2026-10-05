Los Pinos albergará una feria de alimentos locales de CDMX: fecha, horarios y productos que podrás encontrar

Los Pinos recibirá a 140 productores locales en una feria de alimentos de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Complejo Cultural Los Pinos recibirá INGREDIENTE, una feria de alimentos locales de la Ciudad de México que reunirá a 140 productoras y productores del Suelo de Conservación.

La primera edición se realizará el 15, 16 y 17 de octubre de 2026, con entrada libre, para acercar al público a productos cultivados y elaborados en la capital.

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La actividad permitirá conocer, degustar y comprar alimentos directamente a quienes los producen.

La propuesta busca reducir la distancia entre las comunidades rurales de la ciudad y las personas que consumen sus productos, además de generar vínculos con restaurantes, empresas y otros integrantes de la cadena alimentaria.

INGREDIENTE reunirá a 140 productoras y productores en Los Pinos

El encuentro se desarrollará durante tres días en el Complejo Cultural Los Pinos, dentro del Bosque de Chapultepec. Será una oportunidad para conocer una parte de la Ciudad de México que suele quedar fuera del paisaje urbano: las comunidades que cultivan, cosechan y elaboran alimentos dentro de la capital.

La feria congregará a 140 productoras y productores del Suelo de Conservación. Cada participante podrá presentar parte de su trabajo ante el público y comercializar sus productos sin intermediarios.

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Las personas asistentes podrán recorrer los espacios de exposición y venta, conversar con quienes trabajan la tierra y conocer prácticas asociadas con la producción local.

Frijol, nopal y amaranto estarán entre los productos locales

La feria ofrecerá alimentos y productos elaborados en la Ciudad de México. Entre los cultivos mencionados se encuentran el frijol, el nopal y el amaranto, que forman parte de la producción agrícola de las zonas rurales capitalinas.

La muestra también incluirá otros alimentos locales, aunque no se difundió un catálogo completo de productos ni una relación individual de los expositores. La propuesta está enfocada en visibilizar la variedad de bienes que se generan en el territorio capitalino.

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Además de comprar, el público podrá degustar parte de la oferta. El formato de venta directa permitirá conocer el origen de cada producto y el trabajo que se realiza para llevarlo desde las áreas de cultivo hasta las mesas de la ciudad.

La actividad busca que los visitantes identifiquen a las personas que producen los alimentos. Ese contacto puede acercar a las familias consumidoras a los saberes, técnicas y proyectos que sostienen la actividad agrícola local.

La venta directa busca conectar al campo con la ciudad

INGREDIENTE fue planteado como un espacio de exposición y comercialización directa. La intención es facilitar el vínculo entre las familias productoras y quienes buscan consumir alimentos de origen local.

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El proyecto también contempla la participación de restaurantes, empresas y otros actores interesados en fortalecer las cadenas de comercialización. La meta es que los productos del Suelo de Conservación tengan mayores oportunidades de llegar a distintos espacios de consumo.

La feria pondrá el acento en el trabajo de las comunidades rurales de la capital. Sus actividades no se limitan al cultivo de alimentos: también preservan conocimientos y prácticas agrícolas que se han mantenido en el territorio.

La venta sin intermediarios puede ofrecer a los visitantes una relación más cercana con la procedencia de lo que compran.

Para las personas productoras, el encuentro abre un espacio para presentar sus cosechas, alimentos y proyectos ante consumidores de distintas zonas de la ciudad.

La feria ofrecerá alimentos y productos elaborados en la Ciudad de México. Entre los cultivos mencionados se encuentran el frijol, el nopal y el amaranto, que forman parte de la producción agrícola de las zonas rurales capitalinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Suelo de Conservación ocupa 59% del territorio capitalino

El Suelo de Conservación representa 59% del territorio de la Ciudad de México y se extiende por nueve de sus 16 alcaldías. En esas zonas se desarrollan actividades agrícolas y se conservan ecosistemas que resultan necesarios para la vida urbana.

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La producción de alimentos es una de sus funciones. En ese territorio se cultivan productos mediante prácticas agroecológicas y se mantienen técnicas que forman parte del patrimonio natural y cultural de la capital.

Las áreas de conservación también favorecen la recarga de los mantos acuíferos, regulan el clima y albergan biodiversidad. Su preservación tiene efectos sobre el abastecimiento de agua y las condiciones ambientales de la ciudad.

Desde este territorio se infiltra 70% del agua que consume la Ciudad de México. Esa función ambiental se suma a la producción agrícola y a la continuidad de las comunidades que trabajan la tierra.

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La feria en Los Pinos permitirá relacionar los alimentos locales con ese entorno. La visita no solo estará orientada a la compra, sino también al conocimiento de la actividad productiva que existe dentro de la capital.

Los Pinos abrirá sus puertas del 15 al 17 de octubre

La cita será los días 15, 16 y 17 de octubre de 2026 en el Complejo Cultural Los Pinos. La entrada será libre y el encuentro reunirá alimentos, productos y saberes de las comunidades vinculadas con el Suelo de Conservación.

El encuentro propone una alternativa para acercarse a la producción local y reconocer el papel de las zonas rurales de la capital. Durante tres días, Los Pinos funcionará como punto de contacto entre el campo capitalino y el público urbano.

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Antes de acudir, conviene revisar los canales institucionales del recinto y de las autoridades ambientales capitalinas.