Carrera nocturna en Chapultepec para conservar orquídeas mexicanas: inscripción, fecha, precio y rutas

Proyecto de rehabilitación del Orquideario del Bosque de Chapultepec. (@chapultepeccdmx)

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La Carrera del Bosque 2026 se realizará el sábado 21 de noviembre en el Bosque de Chapultepec y destinará parte de lo recaudado a la rehabilitación del Orquideario del Jardín Botánico.

La competencia será nocturna, tendrá recorridos de 6 y 11 kilómetros, admitirá participantes desde los 15 años y abrirá inscripciones el viernes 2 de octubre mediante Asdeporte.

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La actividad contará con categorías femenil y varonil. El registro tendrá un costo de $750 por persona, mientras que el horario de salida y los trayectos completos todavía no han sido informados.

La propuesta une la práctica deportiva con un proyecto de conservación de flora mexicana. Cada inscripción contribuirá a financiar trabajos para recuperar las instalaciones del Orquideario y mejorar las condiciones que requieren las plantas que resguarda.

El 21 de noviembre habrá una carrera nocturna en Chapultepec

La cita será la noche del sábado 21 de noviembre. Las personas corredoras podrán recorrer senderos y zonas arboladas de uno de los espacios públicos más conocidos de la Ciudad de México.

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La ruta de 6 kilómetros partirá de la Gran Avenida y seguirá por la Calzada del Rey, la avenida Coronel Felipe Santiago Xicoténcatl y el Castillo de Chapultepec.

Después, el circuito continuará nuevamente por la Calzada del Rey y la avenida Acuario. La meta estará ubicada en la Gran Avenida.

El recorrido de 11 kilómetros también tendrá salida y meta en la Gran Avenida. Esta alternativa incluirá un paso por el Complejo Cultural Los Pinos, la Calzada del Rey y Aztlán.

La ruta larga seguirá por la avenida de los Compositores, el Kiosko, Fernando Alencastre y Molino del Rey. Luego pasará por la Calzada del Rey, la avenida Coronel Felipe Santiago Xicoténcatl y el Castillo de Chapultepec antes de regresar al punto de llegada.

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El evento estará abierto a mujeres y hombres desde los 15 años. La convocatoria propone una experiencia deportiva distinta, con el entorno natural del bosque como escenario y una finalidad vinculada con el cuidado de especies vegetales.

La organización confirmó dos opciones de distancia: 6 kilómetros y 11 kilómetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asdeporte habilitará el registro desde el viernes 2 de octubre

La inscripción comenzará el viernes 2 de octubre. El proceso se realizará por internet a través de la plataforma y la aplicación de Asdeporte.

El costo para participar será de $750 pesos mexicanos. Una parte de los recursos obtenidos por las inscripciones se canalizará a la rehabilitación del Orquideario del Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec.

Las personas interesadas ya pueden apartar la fecha y elegir entre las dos distancias disponibles. Los datos pendientes, como el horario y el diseño final de los recorridos, se comunicarán posteriormente.

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La carrera se desarrollará en noviembre, cuando las temperaturas suelen descender en la Ciudad de México. Por esa razón, la recomendación para quienes participen es considerar ropa deportiva adecuada para correr de noche y con clima frío.

El carácter nocturno del encuentro será uno de sus elementos distintivos. La propuesta busca que las y los asistentes conozcan el bosque desde otra perspectiva, entre árboles, senderos y luces.

El Orquideario del Jardín Botánico reúne alrededor de 75 especies

El destino de los recursos está ligado a un recinto que conserva plantas procedentes de distintas regiones y climas. El Orquideario del Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec reúne alrededor de 75 especies.

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El espacio también cuenta con una colección de bromelias y orquídeas. Entre las especies destacadas se encuentra la Dama de Noche, cuyo nombre científico es Epiphyllum oxypetalum.

El recinto alberga especies prioritarias y en peligro de extinción. Su preservación requiere condiciones ambientales adecuadas para que las plantas puedan mantenerse y reproducirse.

El proyecto de rehabilitación plantea conservar las especies que ya forman parte de la colección. A la vez, busca desarrollar una colección viva de orquídeas mexicanas con relevancia latinoamericana.

La iniciativa contempla integrar otros elementos de la flora y de los ecosistemas del país. También pretende que el Orquideario sea un lugar de contemplación, descanso y disfrute para el público.

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El Orquideario del Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec reúne alrededor de 75 especies. (Bosque de Chapultepec )

La bóveda de cristales y los vitrales forman parte de la rehabilitación

Las obras previstas abarcan la estructura que sostiene la bóveda de cristales. El plan considera restaurarla y sustituir sus cristales por una solución que permita regular las condiciones internas del recinto.

La propuesta incluye la instalación de cristales inteligentes. El objetivo es controlar la temperatura y aumentar la humedad para generar un ambiente apropiado para las diferentes especies.

Los vitrales del Orquideario también serán intervenidos. Estos elementos forman parte de los rasgos distintivos del edificio y requieren tareas de restauración.

El proyecto diferencia el vitral principal, elaborado mediante la técnica copper foil, de los vitrales emplomados situados en las dos bóvedas. La recuperación contempla atender ambos tipos de piezas.

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Las tareas también alcanzarán los cuerpos de agua del recinto. La intervención prevé restaurar las fuentes, rehabilitar y sustituir el sistema de riego y reactivar la fuente central.

La mejora de esos componentes formará parte de un mismo plan de recuperación. La finalidad es que el espacio mantenga su función de conservación y cuente con infraestructura apta para el cuidado de su colección viva.

Las obras previstas abarcan la estructura que sostiene la bóveda de cristales. Foto: Bosque de Chapultepec

La recaudación vinculará el deporte con la conservación de orquídeas mexicanas

La Carrera del Bosque 2026 no se limitará a una competencia de resistencia. El encuentro propone que la participación de cada persona ayude a sostener un proyecto centrado en la conservación de flora.

Los fondos derivados de las inscripciones apoyarán la rehabilitación del Orquideario. De este modo, el recorrido deportivo tendrá una relación directa con la recuperación del espacio que alberga orquídeas, bromelias y otras especies.

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La convocatoria reunirá a quienes quieran correr 6 u 11 kilómetros en Chapultepec. La elección de una u otra distancia no modifica el propósito solidario de la actividad.

La jornada combinará deporte, recorrido nocturno y una causa ambiental. El aporte económico permitirá respaldar trabajos materiales y acciones dirigidas a mejorar las condiciones de conservación de las plantas.

Las personas interesadas deberán consultar los canales oficiales del evento para conocer los detalles de la carrera.