La Catedral Metropolitana abre recorridos nocturnos por Día de Muertos: visita la cripta, los órganos monumentales y su ofrenda

La Catedral Metropolitana ofrecerá una visita nocturna por cinco de sus espacios durante la temporada de Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México abre recorridos nocturnos por Día de Muertos para que el público conozca espacios de acceso especial dentro del recinto.

La actividad se realizará del 9 de octubre al 22 de noviembre y propone una visita centrada en recuerdos, leyendas y devoción.

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El recorrido nocturno permitirá ingresar a cinco sitios: los órganos monumentales, la ofrenda de la Catedral, la Capilla de las Reliquias, el Altar de los Reyes y la Cripta de los Arzobispos.

La propuesta busca acercar a los asistentes a elementos religiosos, artísticos e históricos del edificio durante el periodo dedicado a la memoria de los difuntos.

La Catedral Metropolitana recibirá visitantes del 9 de octubre al 22 de noviembre

La invitación forma parte de las actividades por Día de Muertos bajo el nombre Una noche para recordar. El programa plantea una experiencia dentro de la Catedral Metropolitana después del horario habitual de visita.

Las jornadas comenzarán a las 19:30 horas con recorridos cada 30 minutos. El horario permitirá apreciar los interiores del templo en un ambiente nocturno, con una ruta enfocada en los recuerdos, la tradición y la devoción.

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La actividad tendrá una duración de varias semanas. El calendario contempla fechas desde octubre hasta noviembre, cuando México conmemora el Día de Muertos con ofrendas y encuentros familiares para recordar a quienes murieron.

El acceso requerirá una aportación de recuperación. El monto anunciado es de 150 pesos por persona.

La actividad se realizará del 9 de octubre al 22 de noviembre. (Foto: Gobierno CDMX)

Los órganos monumentales forman parte de la visita nocturna

Uno de los puntos incluidos en el recorrido serán los órganos monumentales de la Catedral Metropolitana.

La visita permitirá observarlos dentro del conjunto arquitectónico del recinto. La programación los incorpora como una de las paradas centrales de la noche, vinculada con la música litúrgica, la ornamentación religiosa y la historia del templo.

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Los dos órganos están ubicados en el coro catedralicio y fueron terminados en 1736. Sus estructuras barrocas, con influencia francesa, cubren dos grandes arcos de la nave principal y contienen miles de tubos en sus cajas de madera.

Los instrumentos gemelos sufrieron daños en el incendio de 1967. Un proceso de restauración recuperó la estructura y el sonido de ambos, que forman una excepción entre los órganos conservados en América.

La restauración incluyó labores sobre la carpintería y el mecanismo sonoro de los instrumentos. Tras esas intervenciones, los órganos volvieron a escucharse juntos después de varias décadas y actualmente se interpretan de manera periódica dentro de la Catedral Metropolitana.

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Los dos órganos están ubicados en el coro catedralicio y fueron terminados en 1736. (Facebook/Secretaría de Turismo de la Ciudad de México)

La ofrenda de la Catedral estará incluida en el itinerario

La ofrenda de la Catedral será otra de las estaciones de la actividad. Su incorporación enlaza el recorrido con las celebraciones de Día de Muertos, una fecha dedicada al recuerdo de familiares y seres queridos fallecidos.

La propuesta anuncia un viaje de recuerdos, leyendas y devoción. Bajo esa idea, la ofrenda quedará integrada a una experiencia que combina expresiones de fe con la tradición mexicana de honrar a los difuntos.

La Capilla de las Reliquias y el Altar de los Reyes integran la ruta

La Capilla de las Reliquias será una de las paradas del recorrido nocturno por la Catedral Metropolitana.

El oratorio fue construido en el siglo XVII para resguardar la imagen del Santo Cristo de los Conquistadores, ubicada al centro del retablo, y una colección de más de 200 reliquias de santos y mártires católicos.

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El espacio conserva reliquias de primer grado, que corresponden a restos de las personas, y de segundo grado, integradas por objetos que estuvieron en contacto directo con beatos. Entre ellas hay restos óseos atribuidos a san Primitivo, santa Córdula y el papa san Gelasio.

La ruta también permitirá conocer el Altar de los Reyes, obra del escultor y ensamblador español Jerónimo de Balbás. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lo identifica como una pieza fundamental del barroco novohispano y de la arquitectura retablística de la primera mitad del siglo XVIII.

El retablo fue elaborado con madera de ayacahuite y cedro, recubierta con elementos dorados y esculturas policromas. Su composición incorpora estípites, decoración vegetal, frutos, querubines y ángeles, además de dos pinturas de Juan Rodríguez Juárez: La adoración de los Reyes y La asunción de la Virgen.

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La obra también reúne 22 pinturas asociadas a episodios de la vida mariana y esculturas de santos relacionados con la realeza.

El INAH informó que especialistas realizaron labores de conservación, limpieza y registro tridimensional para documentar y atender el estado material de este conjunto.

El oratorio fue construido en el siglo XVII para resguardar la imagen del Santo Cristo de los Conquistadores, ubicada al centro del retablo, y una colección de más de 200 reliquias de santos y mártires católicos. (INAH)

La Cripta de los Arzobispos completa el recorrido de Día de Muertos

La Cripta de los Arzobispos se encuentra en la zona norte de la Catedral Metropolitana y será una de las paradas del recorrido nocturno.

El recinto subterráneo conserva los restos de obispos y arzobispos vinculados con la Arquidiócesis de México, desde fray Juan de Zumárraga hasta Ernesto Corripio Ahumada.

El espacio comenzó a construirse entre 1938 y 1939 y quedó terminado en 1942. En su interior hay 75 criptas, de las cuales 41 están ocupadas, además de cuatro pudrideros utilizados en antiguos procesos funerarios.

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El recorrido también permite observar vestigios prehispánicos hallados durante la construcción del recinto.

La visita nocturna reúne cinco espacios de la Catedral Metropolitana

El recorrido reúne elementos de la historia religiosa, artística y funeraria de la Catedral Metropolitana en una actividad vinculada con la conmemoración de Día de Muertos.

La propuesta ofrece al público una forma de conocer estos espacios del recinto a través de una visita nocturna.

Para consultar más detalles sobre el acceso y la actividad, se recomienda revisar los canales oficiales de la Catedral Metropolitana antes de asistir.