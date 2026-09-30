Se percibe microsismo en Mixcoac tras la caída de un fuerte rayo en centro de la CDMX

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SkyAlert reportó este miércoles 30 de septiembre la detección de un posible microsismo en Mixcoac, luego de que la caída de un rayo durante una fuerte tormenta en el poniente de la Ciudad de México activara de forma simultánea varios sensores sísmicos. Minutos después, Sismológico Alerta Mexicana aclaró que no se trató de un movimiento telúrico, sino de una descarga eléctrica captada por sismógrafos cercanos.

El aviso generó confusión entre usuarios de redes sociales, algunos de los cuales reportaron haber percibido una vibración inmediatamente después del rayo, aunque el fenómeno correspondió a la interpretación errónea de una señal eléctrica y no a un sismo real.

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SkyAlert emitió el aviso a las 16:56 horas con carácter experimental

(Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de su cuenta oficial en X, SkyAlert publicó a las 16:56:17 horas de este miércoles un mensaje que alertaba sobre un “posible sismo local” con detección en Mixcoac. El reporte precisó que, al tratarse de un sismo local, el sistema no calculaba tiempo estimado ni intensidad para el evento.

“Microsismo CDMX. Aviso: posible sismo local. Detección en Mixcoac. Al ser sismo local no se calcula tiempo estimado ni intensidad”, señaló la empresa en su publicación. El mensaje incluyó además una advertencia sobre la naturaleza del sistema: “Desarrollo experimental sujeto a errores”.

Ese señalamiento de SkyAlert corresponde a un mecanismo de detección que continúa en fase de prueba, diseñado para identificar movimientos de baja magnitud a partir de la señal captada por una red de sensores distribuidos en la capital del país.

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Sismo Alerta Mexicana descartó el movimiento telúrico y explicó el origen de la señal

Sismo Alerta Mexicana explicó lo ocurrido en CDMX (captura de pantalla)

Poco después del aviso de SkyAlert, la cuenta de Sismo Alerta Mexicana publicó una aclaración en la misma red social. De acuerdo con ese reporte, a las 16:56 horas se registró la caída de un rayo en el poniente de la Ciudad de México, el cual fue captado por sismógrafos ubicados en la zona.

“No se trató de un sismo; sin embargo, el sistema de SkyAlert lo interpretó como tal debido a que la señal fue detectada simultáneamente por varios sensores”, precisó la organización en su publicación. La explicación buscó despejar las dudas generadas por el aviso inicial.

La coincidencia entre la intensidad eléctrica del rayo y la sensibilidad de los sensores sísmicos habría provocado que el sistema experimental de SkyAlert clasificara la señal como un evento sísmico local, pese a que el origen fue completamente atmosférico.

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La tormenta eléctrica en la capital coincidió con el reporte de sensores sísmicos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La descarga eléctrica ocurrió en el contexto de una fuerte lluvia registrada durante la tarde de este miércoles en distintas zonas de la Ciudad de México. Usuarios en redes sociales describieron la caída del rayo como particularmente intensa, un factor que habría contribuido a la magnitud de la señal captada por los sismógrafos cercanos.

Algunos usuarios reportaron en plataformas digitales haber percibido una vibración justo después del impacto del rayo, una sensación que coincidió temporalmente con el aviso de SkyAlert, aunque las explicaciones posteriores de Sismo Alerta Mexicana descartaron que se tratara de actividad sísmica real.

El episodio ocurre en un contexto de alta actividad sísmica reciente en el país

(SN)

El aviso sobre Mixcoac se dio en una jornada con distintos reportes de sismicidad en otras regiones de México. El Servicio Sismológico Nacional de la UNAM registró este mismo miércoles movimientos de magnitud 4.0 en Sayula de Alemán, Veracruz, y de magnitud 3.5 y 3.8 en distintos puntos de Oaxaca.

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Esa actividad se suma a la que el país ha registrado desde el sismo de magnitud 7.4 ocurrido en julio con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, evento que hasta el corte del 29 de septiembre acumulaba más de 2,700 réplicas, de acuerdo con cifras del propio Servicio Sismológico Nacional.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha reportado daños materiales ni afectaciones a personas derivadas del episodio registrado en Mixcoac, cuyo origen quedó atribuido de manera oficial a la caída del rayo y no a un movimiento telúrico.