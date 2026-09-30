México

Se percibe microsismo en Mixcoac tras la caída de un fuerte rayo en centro de la CDMX

El movimiento telúrico fue detectado durante una intensa lluvia en la capital del país

Cielo cubierto de nubes oscuras de tormenta sobre un campo de pastizales con piedras, un rayo vertical impactando el suelo, lluvia distante y horizonte pálido.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

SkyAlert reportó este miércoles 30 de septiembre la detección de un posible microsismo en Mixcoac, luego de que la caída de un rayo durante una fuerte tormenta en el poniente de la Ciudad de México activara de forma simultánea varios sensores sísmicos. Minutos después, Sismológico Alerta Mexicana aclaró que no se trató de un movimiento telúrico, sino de una descarga eléctrica captada por sismógrafos cercanos.

El aviso generó confusión entre usuarios de redes sociales, algunos de los cuales reportaron haber percibido una vibración inmediatamente después del rayo, aunque el fenómeno correspondió a la interpretación errónea de una señal eléctrica y no a un sismo real.

PUBLICIDAD

SkyAlert emitió el aviso a las 16:56 horas con carácter experimental

Mapa de México dibujado en diversos colores debajo de nubes de tormenta grises que emiten rayos amarillos y gotas de lluvia.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de su cuenta oficial en X, SkyAlert publicó a las 16:56:17 horas de este miércoles un mensaje que alertaba sobre un “posible sismo local” con detección en Mixcoac. El reporte precisó que, al tratarse de un sismo local, el sistema no calculaba tiempo estimado ni intensidad para el evento.

“Microsismo CDMX. Aviso: posible sismo local. Detección en Mixcoac. Al ser sismo local no se calcula tiempo estimado ni intensidad”, señaló la empresa en su publicación. El mensaje incluyó además una advertencia sobre la naturaleza del sistema: “Desarrollo experimental sujeto a errores”.

Ese señalamiento de SkyAlert corresponde a un mecanismo de detección que continúa en fase de prueba, diseñado para identificar movimientos de baja magnitud a partir de la señal captada por una red de sensores distribuidos en la capital del país.

PUBLICIDAD

Sismo Alerta Mexicana descartó el movimiento telúrico y explicó el origen de la señal

Sismo Alerta Mexicana explicó lo ocurrido en CDMX (captura de pantalla)
Sismo Alerta Mexicana explicó lo ocurrido en CDMX (captura de pantalla)

Poco después del aviso de SkyAlert, la cuenta de Sismo Alerta Mexicana publicó una aclaración en la misma red social. De acuerdo con ese reporte, a las 16:56 horas se registró la caída de un rayo en el poniente de la Ciudad de México, el cual fue captado por sismógrafos ubicados en la zona.

“No se trató de un sismo; sin embargo, el sistema de SkyAlert lo interpretó como tal debido a que la señal fue detectada simultáneamente por varios sensores”, precisó la organización en su publicación. La explicación buscó despejar las dudas generadas por el aviso inicial.

La coincidencia entre la intensidad eléctrica del rayo y la sensibilidad de los sensores sísmicos habría provocado que el sistema experimental de SkyAlert clasificara la señal como un evento sísmico local, pese a que el origen fue completamente atmosférico.

La tormenta eléctrica en la capital coincidió con el reporte de sensores sísmicos

Varias personas caminan bajo la lluvia, la mayoría con paraguas. Se ven tres paraguas negros y uno rojo, y un cartel de promoción en segundo plano.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La descarga eléctrica ocurrió en el contexto de una fuerte lluvia registrada durante la tarde de este miércoles en distintas zonas de la Ciudad de México. Usuarios en redes sociales describieron la caída del rayo como particularmente intensa, un factor que habría contribuido a la magnitud de la señal captada por los sismógrafos cercanos.

Algunos usuarios reportaron en plataformas digitales haber percibido una vibración justo después del impacto del rayo, una sensación que coincidió temporalmente con el aviso de SkyAlert, aunque las explicaciones posteriores de Sismo Alerta Mexicana descartaron que se tratara de actividad sísmica real.

El episodio ocurre en un contexto de alta actividad sísmica reciente en el país

Sismo México 24-sep-2026
(SN)

El aviso sobre Mixcoac se dio en una jornada con distintos reportes de sismicidad en otras regiones de México. El Servicio Sismológico Nacional de la UNAM registró este mismo miércoles movimientos de magnitud 4.0 en Sayula de Alemán, Veracruz, y de magnitud 3.5 y 3.8 en distintos puntos de Oaxaca.

Esa actividad se suma a la que el país ha registrado desde el sismo de magnitud 7.4 ocurrido en julio con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, evento que hasta el corte del 29 de septiembre acumulaba más de 2,700 réplicas, de acuerdo con cifras del propio Servicio Sismológico Nacional.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha reportado daños materiales ni afectaciones a personas derivadas del episodio registrado en Mixcoac, cuyo origen quedó atribuido de manera oficial a la caída del rayo y no a un movimiento telúrico.

Temas Relacionados

CDMXtemblorSismomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 30 de septiembre en México: reportan sismo local en Mixcoac tras caída de rayo

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 30 de septiembre en México: reportan sismo local en Mixcoac tras caída de rayo

Morena, PT y PVEM dejan solo a Edgar Amador en San Lázaro mientras la oposición cuestiona las megaobras de la 4T

El secretario defendió el Paquete Económico 2027 y aseguró que la recaudación crecerá sin una reforma fiscal profunda

Morena, PT y PVEM dejan solo a Edgar Amador en San Lázaro mientras la oposición cuestiona las megaobras de la 4T

Presentan denuncia colectiva ante la FGR por muerte de tres bebés en un hospital del IMSS en Jalisco

El caso se suma a lo ocurrido en una clínica neonatal de Durango, ahí, murieron cinco recién nacidos

Presentan denuncia colectiva ante la FGR por muerte de tres bebés en un hospital del IMSS en Jalisco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Un hombre obligaba a su hijo de 9 años a vender pan y ser mesero en taquerías de la CDMX: fue capturado y procesado

Tras la denuncia que interpuso la madre del afectado, agentes ministeriales aprehendieron al presunto responsable en Álvaro Obregón

Un hombre obligaba a su hijo de 9 años a vender pan y ser mesero en taquerías de la CDMX: fue capturado y procesado
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Emma Coronel recibe rosas rojas del influencer Davis Flow, así reaccionó la esposa de “El Chapo” Guzmán

Encuentran drogas y armas en nueve propiedades ligadas a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca

Sanciones de la OFAC a Los Mayos golpean al narco “donde más le duele, su dinero”, destaca Ronald Johnson

Cristal dentro de una secundaria de Monterrey: tres alumnas lo consumieron y dos terminaron hospitalizadas

ENTRETENIMIENTO

La tragedia de la envidia: de qué trata el libro donde Jorge Kahwagi justificó sus polémicas y estilo de vida

La tragedia de la envidia: de qué trata el libro donde Jorge Kahwagi justificó sus polémicas y estilo de vida

Desde medios de comunicación hasta verificentros: las empresas de las que fue dueño Jorge Kahwagi Macari

Emma Coronel recibe rosas rojas del influencer Davis Flow, así reaccionó la esposa de “El Chapo” Guzmán

Jorge Kahwagi compartía reflexiones sobre la vida antes de desaparecer de las redes sociales

Gimme the Power llegará gratis a la Cineteca Chapultepec: fechas, horarios y cómo conseguir boletos

DEPORTES

Así recordó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, a Jorge Kahwagi Macari: “Amaba el boxeo”

Así recordó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, a Jorge Kahwagi Macari: “Amaba el boxeo”

Mariachi se defiende de las críticas por interpretar el himno de Estados Unidos en partido de la NFL

Gilberto Mora enciende las alertas, el delantero podría perderse el México vs Estados Unidos por lesión

Julio César Chávez, Mauricio Sulaimán y David Faitelson dedican emotivo adiós a Jorge Kahwagi Macari

México anuncia su última convocatoria para la Fecha FIFA de octubre previo a jugarse el boleto al Mundial Femenil 2027