México

Desde medios de comunicación hasta verificentros: las empresas de las que fue dueño Jorge Kahwagi Macari

Continuando su legado familiar, el también exdiputado se convirtió en director corporativo de uno de los grupos periodísticos más importantes del país

El exboxeador fallecido el 30 de septiembre ocupó diferentes cargos al desarrollar una extensa carrera entre la política, el deporte y los negocios familiares. (Especial)
El exboxeador fallecido el 30 de septiembre ocupó diferentes cargos al desarrollar una extensa carrera entre la política, el deporte y los negocios familiares. (Especial)
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Antes de que el boxeo, la política y la televisión lo convirtieran en un personaje de alta exposición mediática, Jorge Kahwagi Macari ya tenía presencia en empresas vinculadas con los medios comerciales y de comunicación, los servicios médicos, la identificación documental.

La muerte del exboxeador y exdiputado, ocurrida este 30 de septiembre a los 58 años, volvió a poner bajo la lupa una trayectoria que iba más allá del ring. Su perfil empresarial quedó menos asociado a la conversación pública que sus memorables peleas o su paso por la Cámara de Diputados.

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Jorge Kahwagi Macari falleció este 30 de septiembre a los 58 años tras una trayectoria en el sector empresarial, político y deportivo. (Infobae México)

Entre Cosmocolor, el grupo editorial de su familia, Médica Londres y los verificentros, Kahwagi construyó una faceta empresarial menos visible, pero presente en distintos sectores de la economía mexicana.

La actividad empresarial de Kahwagi pasó por el sector editorial y la biometría

El apellido Kahwagi mantuvo durante décadas una presencia en negocios editoriales y de tecnologías de identificación. Jorge Kahwagi Macari participó en ambos sectores, en paralelo a sus actividades políticas y deportivas.

  • En 2008 ocupó la presidencia de Cosmocolor S.A. de C.V., empresa dedicada a soluciones de identidad, biometría, enrolamiento y emisión de documentos de alta seguridad.
  • La compañía desarrolla servicios relacionados con documentos de identificación, licencias de conducir, tarjetas de circulación, placas y herramientas tecnológicas para procesos de movilidad y registro.
  • Kahwagi también tuvo cargos en el Grupo Empresarial Periodístico, S.A. de C.V., firma vinculada con La Crónica de Hoy. Su trayectoria registra funciones como director corporativo y accionista.
  • Dentro de la estructura editorial familiar, fue identificado como vicepresidente del diario. Su padre, Jorge Kahwagi Gastine, encabezó durante años Grupo Crónica, que también edita Crónica Hidalgo y Crónica Jalisco.

La relación con esas compañías colocó a Kahwagi Macari en un sector distinto al que lo hizo conocido frente a las cámaras. Mientras su figura pública se movía entre el Congreso y el ring, su nombre también aparecía en empresas dedicadas a la comunicación y a la emisión de documentos de seguridad.

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