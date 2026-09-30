Desde medios de comunicación hasta verificentros: las empresas de las que fue dueño Jorge Kahwagi Macari

El exboxeador fallecido el 30 de septiembre ocupó diferentes cargos al desarrollar una extensa carrera entre la política, el deporte y los negocios familiares. (Especial)

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Antes de que el boxeo, la política y la televisión lo convirtieran en un personaje de alta exposición mediática, Jorge Kahwagi Macari ya tenía presencia en empresas vinculadas con los medios comerciales y de comunicación, los servicios médicos, la identificación documental.

La muerte del exboxeador y exdiputado, ocurrida este 30 de septiembre a los 58 años, volvió a poner bajo la lupa una trayectoria que iba más allá del ring. Su perfil empresarial quedó menos asociado a la conversación pública que sus memorables peleas o su paso por la Cámara de Diputados.

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Jorge Kahwagi Macari falleció este 30 de septiembre a los 58 años tras una trayectoria en el sector empresarial, político y deportivo. (Infobae México)

Entre Cosmocolor, el grupo editorial de su familia, Médica Londres y los verificentros, Kahwagi construyó una faceta empresarial menos visible, pero presente en distintos sectores de la economía mexicana.

La actividad empresarial de Kahwagi pasó por el sector editorial y la biometría

El apellido Kahwagi mantuvo durante décadas una presencia en negocios editoriales y de tecnologías de identificación. Jorge Kahwagi Macari participó en ambos sectores, en paralelo a sus actividades políticas y deportivas.

En 2008 ocupó la presidencia de Cosmocolor S.A. de C.V. , empresa dedicada a soluciones de identidad, biometría, enrolamiento y emisión de documentos de alta seguridad.

La compañía desarrolla servicios relacionados con documentos de identificación, licencias de conducir, tarjetas de circulación, placas y herramientas tecnológicas para procesos de movilidad y registro.

Kahwagi también tuvo cargos en el Grupo Empresarial Periodístico, S.A. de C.V. , firma vinculada con La Crónica de Hoy . Su trayectoria registra funciones como director corporativo y accionista.

Dentro de la estructura editorial familiar, fue identificado como vicepresidente del diario. Su padre, Jorge Kahwagi Gastine, encabezó durante años Grupo Crónica, que también edita Crónica Hidalgo y Crónica Jalisco.

La relación con esas compañías colocó a Kahwagi Macari en un sector distinto al que lo hizo conocido frente a las cámaras. Mientras su figura pública se movía entre el Congreso y el ring, su nombre también aparecía en empresas dedicadas a la comunicación y a la emisión de documentos de seguridad.

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