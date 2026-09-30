Así vivió Jorge Kahwagi Macari sus últimos seis meses de vida tras la muerte de su papá

El deceso del presidente de Grupo Crónica,quien también encabezó negocios inmobiliarios, tecnológicos y de identificación, precedió al de su hijo. (CUARTOSCURO)

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La familia Kahwagi volvió a quedar bajo los reflectores en un 2026 atravesado por las despedidas.

Primero, el 23 de marzo, murió Jorge Kahwagi Gastine, empresario y presidente de Grupo Crónica; 191 días después, el 30 de septiembre, falleció su hijo Jorge Kahwagi Macari, quien transitó por el boxeo, la política, los negocios y la televisión.

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Jorge Kahwagi Macari falleció a los 58 años de edad, 191 días después de la muerte de su padre, el empresario Jorge Kahwagi Gastine. (Infobae México)

Entre ambas fechas, el exboxeador permaneció lejos de la vida pública que lo convirtió en uno de los personajes más comentados de su generación.

La pérdida de su padre reactivó el interés sobre una familia de perfil reservado, apenas unos meses antes de que la muerte de Kahwagi Macari, a los 58 años, volviera a reunir el duelo familiar con el recuerdo de sus distintas facetas públicas.

La muerte de Jorge Kahwagi Gastine abrió un periodo de duelo familiar

Jorge Kahwagi Gastine murió a los 85 años, dos meses antes de cumplir 86 años. La causa de su fallecimiento no fue divulgada, pero la noticia reunió condolencias de empresarios, políticos, académicos y personas vinculadas con los medios de comunicación.

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La muerte del empresario ocurrió el 23 de marzo de 2026 . Su hijo Jorge Kahwagi Macari sobrevivió poco más de seis meses a esa pérdida, hasta su fallecimiento el 30 de septiembre .

Kahwagi Gastine encabezó durante años Grupo Crónica y estuvo al frente de La Crónica de Hoy desde 2014.

Su actividad también se extendió a negocios inmobiliarios, tecnológicos y proyectos vinculados con documentos de identificación.

La familia que dejó estaba integrada por su esposa, Sonja Macari Chalhub , sus hijos Jorge, Sonja y Layla, además de sus nietos.

Ahora, la exposición pública del núcleo familiar aumentó tras las muertes consecutivas de padre e hijo.

El empresario Jorge Kahwagi Gastine encabezó Grupo Crónica y dirigió el diario La Crónica de Hoy desde 2014. (CUARTOSCURO)

Antes de morir, Gastine habló del papel que tenía su familia en su vida. Al referirse a su esposa, hijos y nietos, los definió como una de sus tres familias y como una fuente constante de impulso: “Son mis motores”, afirmó.

Jorge Kahwagi Macari permanecía lejos de los reflectores

La imagen pública de Jorge Kahwagi Macari había cambiado con el paso del tiempo. En sus años de mayor exposición combinó el boxeo profesional, la actividad legislativa, los negocios y la televisión. Durante sus últimos años, sus apariciones fueron cada vez menos frecuentes:

En 2019 , Kahwagi informó que había enfrentado una úlcera gástrica perforada y una infección bacteriana . A partir de ese episodio, disminuyó su presencia en actos públicos y en sus redes sociales dejó de mostrar actividad.

El exdiputado no volvió a sostener una exposición constante como la que tuvo entre 2001 y 2012, cuando fue legislador , dirigente de Nueva Alianza y participante de Big Brother VIP .

Su actividad profesional estuvo ligada a empresas de su familia: fue vicepresidente de las compañías editoriales vinculadas con Grupo Crónica y tuvo cargos en Cosmocolor , empresa relacionada con tecnologías de identificación y emisión de documentos de seguridad.

En el deporte: su registro quedó en 12 victorias por nocaut, sin derrotas ni empates. Once de esos combates ocurrieron entre 2001 y 2005; el último fue en 2015, en Cebú, Filipinas, ante Ramón Olivas.

La presencia pública de Jorge Kahwagi Macari disminuyó a partir de 2019, tras enfrentar una úlcera gástrica perforada y una infección bacteriana. (Foto: Saúl López/ cuartoscuro.com)

No hubo mensajes públicos de Jorge Macari que permitieran conocer cómo atravesó la muerte de su padre.

Su último tramo transcurrió con la misma reserva que había marcado sus años recientes: lejos de las cámaras, mientras el apellido Kahwagi volvía a ocupar titulares por la ausencia del hombre que encabezó la familia y sus empresas.

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El apellido Kahwagi volvió a unir negocios, política y televisión

La muerte de Kahwagi Macari hizo que las condolencias regresaran a la familia apenas medio año después de la despedida de su padre.

Los mensajes de amigos y excompañeros se dirigieron de forma especial a Sonja Macari Chalhub y a las hermanas del exboxeador, Sonja y Layla Kahwagi.

Roberto Palazuelos fue una de las primeras personas que comunicó públicamente la muerte de Kahwagi Macari. Su mensaje estuvo dirigido a la madre y las hermanas del exboxeador, a quienes acompañó en “este momento tan duro”.

El senador Manuel Velasco recordó que coincidió con Kahwagi Macari en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados. Su despedida recuperó la etapa en la que ambos formaron parte del Partido Verde Ecologista de México.

Julio César Chávez y Mauricio Sulaimán destacaron la relación de Kahwagi con el boxeo y recordaron que su muerte ocurrió meses después de la de su padre.

La continuidad familiar dentro del grupo editorial permanece vinculada a la siguiente generación. Fernando Marón Kahwagi, hijo de Sonja Kahwagi de Marón, ocupa la vicepresidencia de La Crónica de Hoy desde enero de 2018.

Julio César Chávez y Mauricio Sulaimán recordaron emotivamente a Kahawagi y sus años dentro del boxeo. FOTO: Susana Navarrete/CUARTOSCURO.COM

La sucesión de pérdidas devolvió al centro de la conversación a una familia asociada con empresas, medios, política y deporte que, en menos de siete meses, perdió a dos de sus pilares. El padre construyó un legado empresarial y editorial; el hijo llevó el apellido a los cuadriláteros, el Congreso y la televisión.

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