México

Sanciones de la OFAC a Los Mayos golpean al narco “donde más le duele, su dinero”, destaca Ronald Johnson

La medida alcanzó a 46 objetivos, entre ellos el círculo cercano del líder de la facción, además de funcionarios señalados por proteger operaciones del crimen organizado en Baja California

Infografía compartida por el embajador Johnson en sus canales oficiales. Crédito: X - @USAmbMex
Infografía compartida por el embajador Johnson en sus canales oficiales. Crédito: X - @USAmbMex
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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó este 30 de septiembre que las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) están golpeando al Cártel de Sinaloa “donde más le duele: su dinero”. El mensaje llegó un día después de que el Departamento del Tesoro anunciara la medida contra el líder de Los Mayos, Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, y 45 objetivos más, entre los que hay personas y empresas.

El diplomático sostuvo desde un mensaje en la red social X que la acción mostró lo que significa ir contra toda la red criminal. Detalló que la medida no solo alcanzó a los líderes del cártel, sino también a traficantes, lavadores de dinero, empresas fachada y funcionarios corruptos. “Todos los que mantienen operando a estas organizaciones terroristas son un objetivo”, escribió Johnson.

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Johnson recordó las recompensas de hasta 5 millones de dólares por “El Aquiles”, “La Rana” y “El Ruso”

El embajador señaló también que el Departamento de Estado ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares por cada uno de los tres lugartenientes de los Mayos en Baja California: Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”; René Arzate García, alias “La Rana”, y Alfonso Arzate García, alias “El Aquiles”, estos dos últimos hermanos. La información buscada debe conducir al arresto o la condena de los tres señalados.

“Estamos dejando claro que quienes lideran estas redes, se benefician de ellas o facilitan sus operaciones no tienen dónde esconderse”, escribió Johnson. El embajador cerró su mensaje con la frase “la justicia prevalecerá” y el hashtag #JuntosLogramosMás, acompañado de las banderas de Estados Unidos y México.

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Publicación del embajador Johnson en la red social X. Crédito: X - @USAmbMex
Publicación del embajador Johnson en la red social X. Crédito: X - @USAmbMex

Johnson acompañó su publicación con una infografía dividida en dos columnas. La primera, bajo el encabezado “Departamento del Tesoro”, detalló las sanciones de la OFAC: 21 individuos y 25 entidades, incluido “El Mayito Flaco”. La pieza precisó que la OFAC puede sancionar “a toda la red”, categoría que incluyó seis perfiles: líderes del cártel, traficantes, quienes lavan el dinero, financiadores, empresas fachada y negocios, y funcionarios corruptos. La infografía detalló que estos seis eslabones operan conectados entre sí dentro de la estructura criminal señalada.

La publicación explicó también las consecuencias de una sanción de la OFAC: el bloqueo de activos, la restricción de transacciones, la posibilidad de que las empresas vinculadas también sean bloqueadas y el debilitamiento de la red en su conjunto.

La segunda columna de la infografía reprodujo las recompensas de hasta 5 millones de dólares por cada uno de los tres señalados: Juan José Ponce Félix, René Arzate García y Alfonso Arzate García. La infografía cerró con la leyenda “Pegándoles donde les duele: su dinero”, en referencia directa a la frase central del mensaje de Johnson.

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