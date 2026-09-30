Jorge Kahwagi compartía reflexiones sobre la vida antes de desaparecer de las redes sociales

El empresario habría fallecido por un derrame cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El nombre de Jorge Antonio Kahwagi Macari quedará por siempre en la memoria de los mexicanos. Tristemente, muy temprano este miércoles 30 de septiembre del 2026, se confirmó que la vida del empresario, abogado y exboxeador profesional llegó al límite a sus 58 años de edad.

La información confirmada de manera inicial por el senador, Manuel Velasco, quien fuera compañero de Jorge Kahwagi en la LIX Legislatura, y por el empresario Roberto Palazuelos, uno de sus amigos cercanos, es que se supo de la sensible noticia que ha causado conmoción en el rubro de los negocios, la política y el deporte en México.

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Al ser tendencia en el último día del mes de septiembre, parte de la gente que siguió la carrera de Jorge Kahwagi recordará los diversos mensajes de reflexión que compartía en su cuenta oficial de X, otrora Twitter, antes de su desaparición en el año 2019.

Jorge Kahwagi se inspiró en Epicuro, Lao Tse, Hipócrates, Tales de Mileto, Albert Einstein, Victor Pauchet, Alphonse de Lamartine, entre otros filósofos para publicar las siguientes frases que llegaron a los corazones de su club de seguidores.

“No es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos lo que constituye nuestra abundancia”. “Madre: la palabra más bella pronunciada por el ser humano”, “Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad”, “La felicidad del cuerpo se funda en la salud; la del entendimiento, en el saber”, “En medio de la dificultad reside la oportunidad”.

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El retiro de las redes sociales y de la vida pública de Jorge Kahwagi

El empresario y exboxeador murió a los 58 años de edad (X / Jorge Kahwagi )

Jorge Antonio Kahwagi Macari se alejó de la exposición pública durante sus últimos años de vida. Sus cuentas dejaron de tener actividad constante a partir del 2019, luego de una crisis médica que él mismo dio a conocer en ese momento y que alertó a sus fans.

“Por este medio, quiero agradecer a todos mis amigos su preocupación por mi salud. Les quiero manifestar que se me reventó una úlcera, pero gracias a Dios que me permitió seguir dando lata aquí con ustedes”, hizo saber el ex miembro de la Cámara de Diputados un 8 de abril del 2019.

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En esa ocasión, figuras del entretenimiento y la política expresaron su apoyo y realizaron una cadena de oraciones por Jorge Kahwagi, entre ellas: Gaby Elizalde, Maribel Guardia, Rebecca de Alba, Yolanda Andrade, Claudia Lizaldi, Bernardo de la Garza, Eruviel Ávila y Eduardo Urbano Merino.

Al día de hoy, la página social de Kahwagi continúa activa, pero sus últimas publicaciones indican frases cortas y reflexiones sobre la vida, además de una felicitación por el Día de las Madres, una de las publicaciones que vuelve a circular tras el adiós del exboxeador mexicano.

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La enfermedad que marcó los últimos años de Jorge Kahwagi

MEXICO, D.F. 30JUNIO2005.- El boxeador Jorge Kahwagi, previo a la conferencia de prensa que ofreció a los medios de comunicación con motivo de su proxima pelea. FOTO: Nelly Salas/CUARTOSCURO.COM

En abril del 2019, Jorge Kahwagi fue hospitalizado de emergencia. En medio de versiones sobre su estado de salud, él mismo desmintió informaciones erróneas y confirmó la perforación de una úlcera gástrica.

“Más tarde se informó que el cuadro se complicó con peritonitis, una inflamación grave provocada por una infección en el abdomen. Diversos reportes también mencionaron una infección bacteriana y un periodo prolongado de hospitalización. La recuperación provocó un cambio físico visible y limitó sus apariciones ante los medios de comunicación.

Ese episodio representó un punto de quiebre, pues Antonio Jorge Kahwagi deja de participar con frecuencia en programas de televisión, eventos sociales y actividades públicas. Su figura, que durante años había sido habitual en el espectáculo, el boxeo y la política, disminuyó tras dicho suceso.

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Es importante separar este antecedente médico de las causas que provocaron la partida de Jorge Kahwagi. La úlcera perforada, la peritonitis y la infección bacteriana correspondieron a su crisis de salud de 2019, el motivo que apagó su vela este miércoles 30 de septiembre se debe a un derrame cerebral de acuerdo con Roberto Palazuelos y Gustavo Adolfo Infante.

Jorge Kahwagi con marca perfecta en el boxeo profesional: récord invicto y cuestionamientos

Su paso como pugilista profesional lo llevó a pelear en varios rings importantes dentro del medio. (Redes sociales)

Antonio Kahwagi construyó una carrera poco convencional dentro del box profesional. Debutó en noviembre de 2001, a sus 33 años tras ser conocido por su participación en los negocios y, posteriormente, en la vida política mexicana.

Su foja profesional quedó marcado por victorias inmediatas. Jorge Kahwagi consiguió arriba del cuadrilátero doce triunfos, todos por la vía del nocaut o nocaut técnico, sin conocer la derrota en la división de peso crucero, propio a adueñarse del campeonato mexicano y títulos regionales del CMB y la OMB.

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En sus primeros años peleó contra rivales de la talla de Perry Williams, Daryl Brown, José López, Laszlo Zsilak, Richard Wilson, Alexey Osokin, Buck Smith, Mario Maciel, Dwayne Swift y Roberto Coelho.

Sin embargo, su trayectoria en el deporte de contacto generó múltiples cuestionamientos debido a la calidad de algunos rivales, la rapidez con que derrotó a sus contrincantes de varias peleas y el hecho de que muchas de sus victorias llegaron antes del tercer asalto.

Jorge Kahwagi regresó al ring en el año 2015, luego de casi una década de inactividad profesional. Enfrentó a Ramón Olivas en Filipinas y ganó por nocaut técnico en menos de un minuto. Esa pelea también provocó las críticas y comentarios por la velocidad del desenlace. Después de ese combate, no vuelve a boxear de manera profesional.

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La carrera política de Jorge Kahwagi: del PVEM a Nueva Alianza

Jorge Kahwagi plática con Elba Esther Gordillo. FOTO: Eunice Adorno/CUARTOSCURO.COM

La política es otra de las áreas que definió la vida pública de. Jorge Antonio Kahwagi Macari. Llegó a la Cámara de Diputados con el Partido Verde Ecologista de México y forma parte de la LIX Legislatura, de 2003 a 2006. Durante ese periodo se desempeñó como coordinador parlamentario del PVEM.

Uno de los capítulos más recordados de esa etapa ocurrió en 2004, cuando solicitó licencia como diputado para ingresar al reality show Big Brother VIP. Su decisión desató las críticas por combinar responsabilidad legislativa con una participación televisiva de alto perfil. En el programa llegó a la fase final y obtuvo la tercera posición.

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Posteriormente, Jorge Kahwagi abandonó el Partido Verde y se añadió a Nueva Alianza, fuerza política ligada al grupo de Elba Esther Gordillo. Antonio ocupó la Secretaría General del partido y más tarde encabezó su Comité Ejecutivo Nacional entre 2007 y 2011.

Volvió a la Cámara de Diputados durante la LXI Legislatura, de 2009 a 2012, ahora como representante de Nueva Alianza. Tras ese periodo disminuyó su participación visible en la política nacional. Hoy, miércoles 30 de septiembre del 2026, México se viste de luto porque Jorge Antonio Kahwagi Macari ya descansa en paz.