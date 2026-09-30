Gimme the Power llegará gratis a la Cineteca Chapultepec: fechas, horarios y cómo conseguir boletos

La Cineteca Nacional Chapultepec exhibirá el documental sobre Molotov sin costo este viernes 16 de octubre. (Captura de Pantalla/Redes Sociales)

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Gimme the Power llegará gratis a la Cineteca Nacional Chapultepec este viernes 16 de octubre de 2026, a las 17:00 horas, como parte del ciclo “Música disidente: De Big Poppa a Laurie Anderson”.

La función forma parte de una programación de cinco documentales que exploran escenas musicales ligadas a la protesta, la contracultura y el cuestionamiento político. Los boletos se entregarán el mismo día en taquilla.

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La proyección se realizará en la Sala 5 de la Cineteca Nacional Chapultepec, ubicada en avenida Vasco de Quiroga 1345, Campo Militar número 1-F, Panteón Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

El recinto cuenta con dos estacionamientos con capacidad para más de 200 vehículos. También es posible llegar mediante el STC Metro y el Cablebús.

Gimme the Power revisa la historia de Molotov y su discurso político

Gimme the Power es un documental mexicano de 2012 dirigido por Olallo Rubio. La película aborda el ascenso de Molotov, una de las bandas de rock mexicano que incorpora críticas sociales y políticas en sus canciones.

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La cinta revisa el origen del grupo y el lugar que ocupa dentro de una escena musical marcada por letras de inconformidad. El documental también vincula el recorrido de la banda con distintos episodios de la vida política y social de México.

La función de Gimme the Power será la tercera del ciclo “Música disidente: De Big Poppa a Laurie Anderson”, que estará disponible durante todos los viernes de octubre en la Cineteca Nacional Chapultepec.

El programa reúne producciones de Estados Unidos, Jamaica, México, Francia y Japón. Las películas recorren géneros como el punk, hardcore, reggae, dub, rock, garage, psicodelia y música experimental.

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Los boletos se consiguen en taquilla el día de la función

La entrada para Gimme the Power será gratuita. Las cortesías podrán solicitarse directamente en la taquilla de la Cineteca Nacional Chapultepec el mismo viernes 16 de octubre.

La entrega de boletos estará sujeta a la disponibilidad de lugares en la Sala 5. La proyección comienza a las 17:00 horas, por lo que los asistentes deberán acudir con anticipación para solicitar sus cortesías.

El ciclo no requiere pago para ninguna de sus cinco funciones. Cada viernes habrá un documental distinto y, al terminar la exhibición, se realizará un diálogo comunitario con el público.

Estos encuentros buscan abrir una conversación sobre las escenas musicales retratadas en pantalla, sus formas de organización y las expresiones de resistencia que aparecen en cada película.

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El ciclo inicia con American Hardcore el 2 de octubre

La programación comienza el viernes 2 de octubre con American Hardcore, documental estadounidense de 2006 dirigido por Paul Rachman.

La película recupera el surgimiento y auge de las escenas punk y hardcore en Estados Unidos durante la década de 1980. Entre los participantes aparecen músicos como Henry Rollins e Ian MacKaye, vinculados con agrupaciones y proyectos centrales de ese movimiento.

La cinta se enfoca en una generación de bandas que construyó circuitos independientes fuera de las grandes disqueras y utilizó la música como espacio de crítica, organización y confrontación con las normas sociales de su tiempo.

El viernes 9 de octubre se proyectará The Upsetter: The Life and Music of Lee Scratch Perry, documental estadounidense de 2008 dirigido por Ethan Higbee y Adam Bhala Lough. La narración corre a cargo de Benicio del Toro.

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La película cuenta la trayectoria del músico y productor jamaiquino Lee “Scratch” Perry. El documental sigue su llegada a Kingston y su trabajo dentro de la música reggae y dub, además de su relación como mentor del joven Bob Marley.

La programación comienza el viernes 2 de octubre con American Hardcore, documental estadounidense de 2006 dirigido por Paul Rachman. (Cineteca Nacional)

La programación continúa con música experimental de Tokio

Después de la función de Gimme the Power, el ciclo seguirá el viernes 23 de octubre con We Don’t Care About Music Anyway, producción francesa de 2009 dirigida por Cédric Dupire y Gaspard Kuentz.

El documental se adentra en la escena experimental de Tokio. Los artistas retratados combinan referencias de la música clásica, sonidos urbanos, ruido y recursos generados mediante computadora.

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La película muestra propuestas musicales que se alejan de los formatos convencionales de composición y presentación. El sonido aparece como una herramienta para explorar otras formas de creación dentro de una de las ciudades con mayor actividad cultural de Japón.

El ciclo concluirá el viernes 30 de octubre con Dig!, documental estadounidense de 2004 dirigido por Ondi Timoner.

La cinta sigue la relación entre The Brian Jonestown Massacre y The Dandy Warhols durante la década de 1990. El relato se concentra en la amistad y rivalidad entre Anton Newcombe y Courtney Taylor, líderes de ambas bandas.

Dig! aborda la competencia musical, las diferencias creativas y las tensiones que aparecen mientras los dos grupos intentan abrirse paso en la escena del garage rock y la psicodelia de Estados Unidos.

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El ciclo seguirá el viernes 23 de octubre con We Don’t Care About Music Anyway, producción francesa de 2009 dirigida por Cédric Dupire y Gaspard Kuentz. (Cineteca Nacional)

Cinco viernes de octubre para ver documentales de música sin costo

El ciclo “Música disidente: De Big Poppa a Laurie Anderson” propone una programación que conecta estilos musicales distintos por una misma vía: la expresión de desacuerdo ante lo establecido.

El hardcore estadounidense, el reggae jamaiquino, el rock mexicano, la experimentación sonora japonesa y el garage rock aparecen como lenguajes surgidos desde comunidades, circuitos independientes y artistas que cuestionan las estructuras de la industria o de la vida pública.

La selección reúne historias de bandas, productores y escenas que construyen una identidad propia desde la música. En algunos casos, el conflicto está en las letras; en otros, en la forma de producir, distribuir o interpretar las canciones.

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Para conocer más detalles sobre horarios, disponibilidad de cortesías y posibles cambios en la programación, la Cineteca Nacional recomienda consultar sus canales oficiales antes de acudir a cada función.