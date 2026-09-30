Doble luto en la familia Kahwagi: Jorge Kahwagi Macari murió a solo seis meses del fallecimiento de su padre

El fallecimiento del empresario mexicano fue confirmado este 30 de septiembre por Roberto Palazuelos, quien compartió una fotografía de ambos y envió condolencias a su madre. (Infobae México)

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La familia Kahwagi afronta un doble luto tras el fallecimiento de Jorge Kahwagi Macari este 30 de septiembre a los 58 años, ocurrido apenas seis medes después de la muerte de su padre, el empresario Jorge Kahwagi Gastine, ocurrida el pasado 23 de marzo a los 85 años.

La coincidencia de ambos decesos en un lapso de seis meses enluta a un núcleo familiar de origen libanés vinculado durante décadas a los sectores editorial, empresarial y político en México.

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El empresario Jorge Kahwagi Gastine falleció a dos meses de cumplir 86 años por causas que la familia mantuvo en privado.

La sucesión de fallecimientos deja como sobrevivientes a la jefa de familia, Sonja Macari Chalhub y a sus hijas Sonja y Layla Kahwagi Macari.

Doble luto en la familia Kahwagi: el exdiputado Jorge Kahwagi Macari falleció a solo seis meses de la partida de su padre, el empresario Jorge Kahwagi Gastine.

Kahwagi Gastine levantó un consorcio editorial y tecnológico antes de su deceso

Jorge Kahwagi Gastine nació en 1940 y egresó como licenciado en Derecho por la UNAM, desarrolló una trayectoria ejecutiva en organismos de la industria nacional como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación y encabezó empresas tecnológicas dedicadas a sistemas de credencialización.

En 2014 asumió la dirección general y presidencia del periódico La Crónica de Hoy, espacio desde el que consolidó su influencia en el ámbito de los medios de comunicación, el empresario mantuvo un perfil reservado sobre su vida personal hasta su muerte.

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El consorcio empresarial informó que la partida del abogado ocurrió la tarde del 23 de marzo de 2026.

Meses antes de su deceso, en octubre de 2024, el empresario reconoció públicamente el orgullo por sus tres hijos y la continuidad de sus nietos en las empresas familiares.

La influencia de Kahwagi Gastine se extendió también al sector educativo mediante participaciones directas en consejos consultivos institucionales.

Su liderazgo empresarial se mantuvo activo en la administración periodística hasta sus últimos meses de vida.

Jorge Kahwagi Gastine, asumió la dirección general y presidencia del periódico La Crónica de Hoy en 2014. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La trayectoria pública del hijo mayor entre la política, los negocios y la televisión

Jorge Kahwagi Macari nació el 28 de mayo de 1968 en la Ciudad de México, estudió Derecho en la Universidad Anáhuac y cursó un doctorado en Administración Pública antes de integrarse a las estructuras partidistas y al Poder Legislativo.

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Su carrera política inició en el PVEM, partido con el que llegó a la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura entre 2003 y 2006.

Durante ese periodo fue coordinador de bancada antes de pedir licencia para ingresar al programa de televisión Big Brother VIP en 2004.

Posteriormente se incorporó a Nueva Alianza, donde ejerció como secretario general entre 2006 y 2007 y asumió la presidencia nacional del partido de 2007 a 2011. En 2009 regresó a San Lázaro para ocupar una curul en la LXI Legislatura.

En el ámbito deportivo sumó 11 victorias consecutivas por nocaut en el boxeo profesional, consiguiendo títulos de peso crucero avalados por el Consejo Mundial de Boxeo.

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Al mismo tiempo participó como vicepresidente dentro de las empresas editoriales de su familia.

Jorge Kahwagi pidió licencia para ingresar al programa de televisión Big Brother VIP en 2004. FOTO: Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM

Las condolencias del sector político y la continuidad generacional en los medios

Las muestras de pésame para la familia Kahwagi se repitieron en dos momentos del año, tras la muerte de Jorge Kahwagi Gastine el pasado 23 de marzo, el sector empresarial y político expresó sus condolencias a la familia.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación, el dirigente del PRI Alejandro Moreno y el secretario Marcelo Ebrard destacaron su trayectoria editorial, mientras que Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, reconoció su aportación al deporte y la cultura.

Seis meses después, tras confirmarse este miércoles el fallecimiento del exlegislador Jorge Kahwagi Macari, figuras de la política y el espectáculo volvieron a enviar mensajes de solidaridad dirigidos a su madre Sonja Macari Chalhub y a sus hermanas Sonja y Layla.

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El senador Manuel Velasco y el actor Roberto Palazuelos expresaron sus condolencias públicas ante la pérdida de los dos integrantes de la familia en un periodo corto.

El actor Roberto Palazuelos expresó sus condolencias a través de redes sociales. (Captura de pantalla / YouTube)

La representación de la dinastía en el sector de los medios de comunicación continúa a través de la siguiente generación.

Su sobrino Fernando Marón Kahwagi, hijo de su hermana Sonja, ejerce desde enero de 2018 la vicepresidencia ejecutiva de La Crónica de Hoy.

El deceso del exdiputado ocurrió tras enfrentar complicaciones de salud en los últimos años, entre ellas una perforación intestinal grave sufrida en 2019.

Su muerte este 30 de septiembre cierra un ciclo de medio año marcado por la partida de dos de los principales referentes de la familia.

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