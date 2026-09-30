México

La estafa millonaria acusada por Jorge Kahwagi contra un famoso actor de telenovelas de Televisa

Fue una de las últimas controversias que protagonizó el fallecido boxeador

Kahwagi en su presentación como invitado de Big Brother VIP 2, en 2004. (Foto: Ivn Stephens/ cuartoscuro.com)
Kahwagi en su presentación como invitado de Big Brother VIP 2, en 2004. (Foto: Ivn Stephens/ cuartoscuro.com)
Guardar

Jorge Kahwagi murió este miércoles 30 de septiembre a los 58 años, un fallecimiento que reactivó el interés en las controversias que marcaron su vida pública como boxeador, político y personaje de espectáculos. Entre esos episodios volvió a circular la acusación de fraude que lanzó contra el actor Valentino Lanús.

Kahwagi acusó al actor de haberlo estafado por 4 millones de pesos en una operación comercial relacionada con la venta de muebles provenientes de India, un señalamiento que salió a la luz en octubre del 2023.

PUBLICIDAD

El expolítico y exboxeador compartió su versión en llamada telefónica con el periodista Gustavo Adolfo Infante, dentro del programa De Primera Mano.

Kahwagi sostuvo que Lanús y su esposa le vendieron artículos que nunca llegaron a entregarse, pese al pago adelantado.

La versión de Kahwagi: “Me vendía cosas de la India”

Valentino Lanús actualmente
Valentino Lanús vivio un tiempo en La India (Facebook/Valentino Lanús)

La controversia comenzó cuando Kahwagi relató, a través del periodista, que había mantenido una operación comercial con Valentino Lanús vinculada a productos importados de India. Según su versión, el actor aprovechó su conocimiento de ese país para ofrecerle muebles, marcos y cuadros de madera tallada.

“Me vendían cosas de la India, marcos, cuadros de madera tallada y demás”, relató Kahwagi según lo reproducido en el programa. El exdiputado aseguró haber entregado cuatro millones de pesos como parte del trato, sin recibir después los artículos prometidos.

PUBLICIDAD

“Cuatro millones de pesos, y a la hora que me los iba a entregar, simplemente no me las entregó. No me las entregó y se fue de aquí”, declaró Kahwagi. A partir de ese momento, según contó, perdió comunicación total con el actor.

Kahwagi sumó una segunda acusación sobre curaciones alternativas

Jorge Kahwagi
Jorge Kahwagi aseguró que Lanús ganaba dinero estafando a la gente con tratamientos falsos. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

Además del presunto fraude por los muebles, Kahwagi lanzó un segundo señalamiento contra Lanús. El empresario afirmó que el actor cobraba a personas por supuestamente curarlas de enfermedades como el cáncer mediante procedimientos alternativos.

Ese señalamiento amplió la controversia inicial y se sumó a la narrativa que Kahwagi construyó sobre el actor en distintas apariciones mediáticas.

Valentino Lanús negó el fraude y habló de abuso en su contra

Valentino Lanús reaparece en televisión tras vencer el cáncer y revela su nueva vida lejos de los reflectores (Recorte)
Valentino Lanús reaparece en televisión tras vencer el cáncer y revela su nueva vida lejos de los reflectores (Recorte)

Valentino Lanús, protagonista de telenovelas como Inocente de ti y Nada Personal, respondió a las acusaciones durante la presentación de la producción Tu vida es mi vida, de Televisa. El actor negó de manera tajante haber cometido un fraude.

Desde hace mucho tiempo no tenemos contacto con él, y no hubo ningún fraude, el señor cometió un abuso, y abusó de su poder para amenazar y causar serios problemas”, declaró Lanús ante los medios presentes en el evento.

El actor evitó entrar en detalles sobre el caso y argumentó razones de seguridad familiar para no ahondar en el tema. “No quiero entrar ahí, hay un tema ahí que fue una completa injusticia y nos generó problemas enormes”, agregó durante esa misma aparición pública.

El actor reconoció que sí tenía negocios con Kahwagi

Fue uno de los tantos escándalos de Jorge Kahwagi Macari: (Archivo)
Fue uno de los tantos escándalos de Jorge Kahwagi Macari: (Archivo)

En entrevista posterior con el programa Todo para la Mujer, conducido por Maxine Woodside, Lanús reconoció que sí existió una operación comercial con Kahwagi. Sin embargo, atribuyó los problemas derivados de esa relación comercial a la ausencia prolongada del propio Kahwagi.

Según la versión del actor, el exboxeador se ausentó durante un par de años de la operación en la que ambos estaban involucrados, lo que habría generado la confusión sobre el destino de los productos y el pago realizado. Lanús insistió en que contaba con pruebas para respaldar su versión.

“Esta persona en esa prepotencia, en ese abuso, fue un verdadero abuso que nos causó muchos problemas”, señaló el actor, quien además calificó a Kahwagi como una persona “desfasada de la cabeza” en declaraciones recogidas durante ese periodo.

El episodio se suma a otras polémicas públicas de Kahwagi con figuras de la televisión

La confrontación ocurrió durante una dinámica televisiva conducida por Israel Jaitovich y terminó con ambos personajes enfrentándose frente a las cámaras. (Captura de pantalla / YouTube)
La confrontación ocurrió durante una dinámica televisiva conducida por Israel Jaitovich y terminó con ambos personajes enfrentándose frente a las cámaras. (Captura de pantalla / YouTube)

La acusación contra Lanús no fue el único enfrentamiento mediático de Kahwagi con personajes ligados a la televisión mexicana. En 2006, durante una emisión en vivo del programa Permítame Tantito, de Televisa, el entonces diputado protagonizó un forcejeo con el luchador conocido como Cibernético.

Aquel episodio comenzó cuando Cibernético cuestionó la carrera boxística de Kahwagi y lo acusó de comprar sus peleas, a lo que el legislador respondió con un altercado físico que obligó al personal del foro a intervenir para separarlos.

Con su muerte, ambos episodios volvieron a mencionarse como parte de un patrón de controversias que acompañó la vida pública de Kahwagi, tanto en el ámbito deportivo como en sus apariciones en medios de espectáculos.

Temas Relacionados

Jorge Kahwagi MacariValentino Lanúsmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 30 de septiembre en México: reportan sismo local en Mixcoac tras caída de rayo

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 30 de septiembre en México: reportan sismo local en Mixcoac tras caída de rayo

Morena, PT y PVEM dejan solo a Edgar Amador en San Lázaro mientras la oposición cuestiona las megaobras de la 4T

El secretario defendió el Paquete Económico 2027 y aseguró que la recaudación crecerá sin una reforma fiscal profunda

Morena, PT y PVEM dejan solo a Edgar Amador en San Lázaro mientras la oposición cuestiona las megaobras de la 4T

Presentan denuncia colectiva ante la FGR por muerte de tres bebés en un hospital del IMSS en Jalisco

El caso se suma a lo ocurrido en una clínica neonatal de Durango, ahí, murieron cinco recién nacidos

Presentan denuncia colectiva ante la FGR por muerte de tres bebés en un hospital del IMSS en Jalisco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Un hombre obligaba a su hijo de 9 años a vender pan y ser mesero en taquerías de la CDMX: fue capturado y procesado

Tras la denuncia que interpuso la madre del afectado, agentes ministeriales aprehendieron al presunto responsable en Álvaro Obregón

Un hombre obligaba a su hijo de 9 años a vender pan y ser mesero en taquerías de la CDMX: fue capturado y procesado
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Emma Coronel recibe rosas rojas del influencer Davis Flow, así reaccionó la esposa de “El Chapo” Guzmán

Encuentran drogas y armas en nueve propiedades ligadas a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca

Sanciones de la OFAC a Los Mayos golpean al narco “donde más le duele, su dinero”, destaca Ronald Johnson

Cristal dentro de una secundaria de Monterrey: tres alumnas lo consumieron y dos terminaron hospitalizadas

ENTRETENIMIENTO

La tragedia de la envidia: de qué trata el libro donde Jorge Kahwagi justificó sus polémicas y estilo de vida

La tragedia de la envidia: de qué trata el libro donde Jorge Kahwagi justificó sus polémicas y estilo de vida

Desde medios de comunicación hasta verificentros: las empresas de las que fue dueño Jorge Kahwagi Macari

Emma Coronel recibe rosas rojas del influencer Davis Flow, así reaccionó la esposa de “El Chapo” Guzmán

Jorge Kahwagi compartía reflexiones sobre la vida antes de desaparecer de las redes sociales

Gimme the Power llegará gratis a la Cineteca Chapultepec: fechas, horarios y cómo conseguir boletos

DEPORTES

Así recordó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, a Jorge Kahwagi Macari: “Amaba el boxeo”

Así recordó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, a Jorge Kahwagi Macari: “Amaba el boxeo”

Mariachi se defiende de las críticas por interpretar el himno de Estados Unidos en partido de la NFL

Gilberto Mora enciende las alertas, el delantero podría perderse el México vs Estados Unidos por lesión

Julio César Chávez, Mauricio Sulaimán y David Faitelson dedican emotivo adiós a Jorge Kahwagi Macari

México anuncia su última convocatoria para la Fecha FIFA de octubre previo a jugarse el boleto al Mundial Femenil 2027