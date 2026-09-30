La estafa millonaria acusada por Jorge Kahwagi contra un famoso actor de telenovelas de Televisa

Kahwagi en su presentación como invitado de Big Brother VIP 2, en 2004. (Foto: Ivn Stephens/ cuartoscuro.com)

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Jorge Kahwagi murió este miércoles 30 de septiembre a los 58 años, un fallecimiento que reactivó el interés en las controversias que marcaron su vida pública como boxeador, político y personaje de espectáculos. Entre esos episodios volvió a circular la acusación de fraude que lanzó contra el actor Valentino Lanús.

Kahwagi acusó al actor de haberlo estafado por 4 millones de pesos en una operación comercial relacionada con la venta de muebles provenientes de India, un señalamiento que salió a la luz en octubre del 2023.

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El expolítico y exboxeador compartió su versión en llamada telefónica con el periodista Gustavo Adolfo Infante, dentro del programa De Primera Mano.

Kahwagi sostuvo que Lanús y su esposa le vendieron artículos que nunca llegaron a entregarse, pese al pago adelantado.

La versión de Kahwagi: “Me vendía cosas de la India”

Valentino Lanús vivio un tiempo en La India (Facebook/Valentino Lanús)

La controversia comenzó cuando Kahwagi relató, a través del periodista, que había mantenido una operación comercial con Valentino Lanús vinculada a productos importados de India. Según su versión, el actor aprovechó su conocimiento de ese país para ofrecerle muebles, marcos y cuadros de madera tallada.

“Me vendían cosas de la India, marcos, cuadros de madera tallada y demás”, relató Kahwagi según lo reproducido en el programa. El exdiputado aseguró haber entregado cuatro millones de pesos como parte del trato, sin recibir después los artículos prometidos.

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“Cuatro millones de pesos, y a la hora que me los iba a entregar, simplemente no me las entregó. No me las entregó y se fue de aquí”, declaró Kahwagi. A partir de ese momento, según contó, perdió comunicación total con el actor.

Kahwagi sumó una segunda acusación sobre curaciones alternativas

Jorge Kahwagi aseguró que Lanús ganaba dinero estafando a la gente con tratamientos falsos. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

Además del presunto fraude por los muebles, Kahwagi lanzó un segundo señalamiento contra Lanús. El empresario afirmó que el actor cobraba a personas por supuestamente curarlas de enfermedades como el cáncer mediante procedimientos alternativos.

Ese señalamiento amplió la controversia inicial y se sumó a la narrativa que Kahwagi construyó sobre el actor en distintas apariciones mediáticas.

Valentino Lanús negó el fraude y habló de abuso en su contra

Valentino Lanús reaparece en televisión tras vencer el cáncer y revela su nueva vida lejos de los reflectores (Recorte)

Valentino Lanús, protagonista de telenovelas como Inocente de ti y Nada Personal, respondió a las acusaciones durante la presentación de la producción Tu vida es mi vida, de Televisa. El actor negó de manera tajante haber cometido un fraude.

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“Desde hace mucho tiempo no tenemos contacto con él, y no hubo ningún fraude, el señor cometió un abuso, y abusó de su poder para amenazar y causar serios problemas”, declaró Lanús ante los medios presentes en el evento.

El actor evitó entrar en detalles sobre el caso y argumentó razones de seguridad familiar para no ahondar en el tema. “No quiero entrar ahí, hay un tema ahí que fue una completa injusticia y nos generó problemas enormes”, agregó durante esa misma aparición pública.

El actor reconoció que sí tenía negocios con Kahwagi

Fue uno de los tantos escándalos de Jorge Kahwagi Macari: (Archivo)

En entrevista posterior con el programa Todo para la Mujer, conducido por Maxine Woodside, Lanús reconoció que sí existió una operación comercial con Kahwagi. Sin embargo, atribuyó los problemas derivados de esa relación comercial a la ausencia prolongada del propio Kahwagi.

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Según la versión del actor, el exboxeador se ausentó durante un par de años de la operación en la que ambos estaban involucrados, lo que habría generado la confusión sobre el destino de los productos y el pago realizado. Lanús insistió en que contaba con pruebas para respaldar su versión.

“Esta persona en esa prepotencia, en ese abuso, fue un verdadero abuso que nos causó muchos problemas”, señaló el actor, quien además calificó a Kahwagi como una persona “desfasada de la cabeza” en declaraciones recogidas durante ese periodo.

El episodio se suma a otras polémicas públicas de Kahwagi con figuras de la televisión

La confrontación ocurrió durante una dinámica televisiva conducida por Israel Jaitovich y terminó con ambos personajes enfrentándose frente a las cámaras. (Captura de pantalla / YouTube)

La acusación contra Lanús no fue el único enfrentamiento mediático de Kahwagi con personajes ligados a la televisión mexicana. En 2006, durante una emisión en vivo del programa Permítame Tantito, de Televisa, el entonces diputado protagonizó un forcejeo con el luchador conocido como Cibernético.

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Aquel episodio comenzó cuando Cibernético cuestionó la carrera boxística de Kahwagi y lo acusó de comprar sus peleas, a lo que el legislador respondió con un altercado físico que obligó al personal del foro a intervenir para separarlos.

Con su muerte, ambos episodios volvieron a mencionarse como parte de un patrón de controversias que acompañó la vida pública de Kahwagi, tanto en el ámbito deportivo como en sus apariciones en medios de espectáculos.