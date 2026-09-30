Morena, PT y PVEM dejan solo a Edgar Amador en San Lázaro mientras la oposición cuestiona las megaobras de la 4T

Crédito: @ledesma13

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El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, compareció este miércoles ante el Pleno de la Cámara de Diputados como parte del análisis del Paquete Económico 2027, en una sesión marcada por cuestionamientos de la oposición y una baja presencia de legisladores en el salón.

Durante su intervención, el funcionario defendió las proyecciones del Gobierno de Claudia Sheinbaum para incrementar la recaudación tributaria sin recurrir a una reforma fiscal integral. También destacó las medidas planteadas para combatir la evasión y fortalecer el control en las aduanas.

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La comparecencia estuvo acompañada por protestas de legisladores del PRI y cuestionamientos del PAN sobre el costo y los subsidios de distintos proyectos de infraestructura impulsados durante los gobiernos de Morena.

Édgar Amador asegura que México aumentará su recaudación sin una reforma fiscal

Amador sostuvo que al cierre de 2026 la recaudación tributaria habrá aumentado 0.7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), resultado que, según explicó, estaría relacionado con una mayor eficiencia recaudatoria, el combate a prácticas de evasión y el fortalecimiento de los mecanismos de control en las aduanas.

El secretario señaló que el Paquete Económico 2027 contempla ajustes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) con el objetivo de ampliar la base tributaria, además de medidas para reforzar la vigilancia contra esquemas de evasión, particularmente aquellos relacionados con el llamado huachicol fiscal.

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Édgar Amador defendió el Paquete Económico 2027 ante los cuestionamientos de diputados de oposición.

Amador calificó la propuesta como una vía para incrementar los ingresos públicos sin plantear una reforma fiscal de mayor alcance.

Entre las medidas consideradas por el Gobierno también se encuentra la implementación de mecanismos de trazabilidad para el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), particularmente en materia de combustibles, con el propósito de combatir el contrabando.

En este contexto, el secretario respondió a los señalamientos de legisladores de oposición sobre la evasión fiscal y afirmó que el contrabando representa un problema para las finanzas públicas.

Diputados cuestionan crecimiento económico y presupuesto para 2027

Durante la sesión, legisladores del PRI utilizaron pancartas para exigir mayores recursos destinados a medicamentos, mantenimiento de carreteras y escuelas.

La bancada también reclamó que el Gobierno federal cumpla con la reforma aprobada por el Congreso para incrementar los salarios de integrantes de las policías, la Guardia Nacional, médicos y enfermeras.

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Crédito: @Isa_Uribe

Los priistas señalaron además la necesidad de fortalecer el crecimiento económico. De acuerdo con los datos expuestos durante la comparecencia, México registró un crecimiento de 0.8% en 2025, mientras que para 2026 se prevé un avance de entre 1% y 1.5%.

Ante las críticas sobre el desempeño de la economía, Amador sostuvo que algunos indicadores están mejorando y afirmó que la inversión se mantiene en niveles dinámicos.

Entre los principales temas abordados durante la comparecencia estuvieron:

El incremento previsto de la recaudación tributaria .

Los cambios propuestos al ISR dentro del Paquete Económico 2027 .

Las medidas contra la evasión y el huachicol fiscal .

El comportamiento de la inversión y el crecimiento económico.

El gasto destinado a programas sociales e infraestructura.

Amador defiende inversión y estrategia económica de Sheinbaum

El secretario también destacó la política de inversión impulsada por el Gobierno federal mediante el Plan México, estrategia que busca fortalecer las cadenas productivas y promover nuevas inversiones.

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Explicó que para ello se contempla combinar financiamiento de la banca de desarrollo, simplificación de trámites, incentivos fiscales y una planeación energética orientada a llevar capacidad eléctrica a zonas con potencial industrial.

El secretario de Hacienda aseguró que el Gobierno busca aumentar la recaudación mediante mayor eficiencia y combate a la evasión.

Amador también señaló que la política social permanece entre las prioridades del gasto público y afirmó que 41% de los hogares en México recibe alguna de las ayudas gubernamentales.

Sus declaraciones se dieron mientras diputados cuestionaban la situación de la economía y la evolución de la inversión pública.

PAN cuestiona subsidios del Tren Maya, AIFA y Mexicana

Durante la comparecencia, el diputado panista Federico Döring cuestionó los resultados de distintas obras y empresas públicas vinculadas con la estrategia de infraestructura del Gobierno federal.

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Döring señaló que proyectos como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Mexicana requieren subsidios, además de mencionar pérdidas acumuladas en Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con las cifras expuestas por el legislador, el subsidio del Tren Maya sería de 90%, mientras que el del Tren Interoceánico alcanzaría 97%.

Federico Döring cuestionó los subsidios destinados a obras y empresas públicas durante la comparecencia de Édgar Amador.

También mencionó un subsidio de 924 millones de pesos para el AIFA y pérdidas de 941 millones de pesos para Mexicana.

En el caso de Pemex, Döring afirmó que acumula pérdidas por 478,000 millones de pesos durante el actual sexenio.

El diputado también cuestionó el presupuesto destinado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y sostuvo que este sería de 147 millones de pesos para 2027. Sus intervenciones incluyeron señalamientos sobre presuntos casos de evasión fiscal y lavado de dinero, así como cuestionamientos a la actuación de autoridades federales.

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Ricardo Monreal pide revisar asistencia de diputados en comparecencias

La baja presencia de legisladores durante la sesión también generó un pronunciamiento del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

El legislador lamentó que varios diputados acudieran a registrar su asistencia y posteriormente abandonaran el Pleno mientras el secretario de Hacienda respondía a los cuestionamientos.

Ricardo Monreal cuestionó la ausencia de diputados durante la comparecencia de Édgar Amador. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Monreal planteó que la Junta de Coordinación Política analice un mecanismo para verificar la permanencia de los legisladores durante las comparecencias y consideró que quienes se ausenten podrían recibir un descuento.

El tablero de San Lázaro registró 411 asistencias durante la segunda parte de la comparecencia; sin embargo, el salón lució con una baja presencia de diputados mientras Amador continuaba con su exposición.

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La sesión forma parte del proceso de análisis del Paquete Económico 2027, en el que Hacienda plantea aumentar la recaudación mediante ajustes fiscales y medidas de control, mientras las bancadas de oposición han centrado sus cuestionamientos en el crecimiento económico, el gasto público, la infraestructura y el combate a la evasión fiscal.