México

Huracán Rachel podría generar olas potencialmente peligrosas en México, advierte EEUU a sus ciudadanos

Los pronósticos prevén acumulados de 75 a 150 milímetros en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como precipitaciones en el sur de Nayarit

El llamado dirigido a ciudadanos estadounidenses advierte que el oleaje elevado puede arrastrar personas hacia aguas profundas, incluso sin lluvias intensas ni la cercanía del ciclón a la costa mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El llamado dirigido a ciudadanos estadounidenses advierte que el oleaje elevado puede arrastrar personas hacia aguas profundas, incluso sin lluvias intensas ni la cercanía del ciclón a la costa mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El huracán Rachel avanza sobre el Pacífico mexicano mientras las playas de Cabo San Lucas comienzan a vaciarse y el puerto cierra sus operaciones por el deterioro de las condiciones marítimas.

Aunque el pronóstico no contemplaba un impacto directo en tierra, el oleaje elevado y las corrientes de resaca colocaron a Baja California Sur bajo vigilancia.

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La Misión de Estados Unidos en México pidió evitar el mar por oleaje elevado y corrientes de resaca en Baja California Sur. REUTERS/Raquel Cunha
La Misión de Estados Unidos en México pidió evitar el mar por oleaje elevado y corrientes de resaca en Baja California Sur. REUTERS/Raquel Cunha

La Misión de Estados Unidos en México pidió a sus ciudadanos evitar el mar y las zonas de playa ante la llegada de marejadas asociadas al ciclón. Rachel alcanzó la categoría 1 el miércoles 30 de septiembre, con vientos sostenidos de 140 km/h, y podía fortalecerse durante su recorrido al sur de la península.

El cierre de playas en Cabo San Lucas responde al riesgo en el mar

Las autoridades locales ordenaron el cierre preventivo del puerto de Cabo San Lucas hasta nuevo aviso. También dispusieron el cierre de playas y el izamiento de banderas negras desde las 14:00, una medida dirigida a impedir el ingreso de bañistas cuando el mar registra condiciones peligrosas.

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  • La alerta estadounidense advirtió que el oleaje elevado puede provocar corrientes de resaca capaces de arrastrar a personas mar adentro, incluso cuando el cielo no presenta lluvias intensas ni el ciclón está cerca de la costa.
  • Rachel se encontraba al suroeste de Jalisco y mantiene una trayectoria hacia el noroeste.
  • Los pronósticos ubican al sistema frente al sur de Baja California Sur durante los primeros días de octubre.
  • Las restricciones no se limitaron a las actividades recreativas: el cierre del puerto afecta la navegación y obliga a operadores turísticos, pescadores y embarcaciones menores a seguir las indicaciones de las autoridades marítimas.
Las autoridades marítimas ordenaron el cierre del puerto de Cabo San Lucas y prohíben el acceso a las playas con banderas negras por el alto oleaje. REUTERS/Raquel Cunha
Las autoridades marítimas ordenaron el cierre del puerto de Cabo San Lucas y prohíben el acceso a las playas con banderas negras por el alto oleaje. REUTERS/Raquel Cunha

La advertencia también incluyó una recomendación para quienes tenían previsto trasladarse por carretera. Las lluvias pueden ocasionar inundaciones, desprendimientos de tierra y cortes en rutas cercanas a zonas montañosas o cauces, especialmente si las precipitaciones se mantienen durante varios días.

Rachel podía fortalecerse antes de alejarse de territorio mexicano

La evolución de Rachel concentraba la atención de los organismos meteorológicos. El ciclón pasó de tormenta tropical a huracán categoría 1 durante la madrugada del miércoles y las previsiones apuntan a una intensificación durante las siguientes 48 horas.

  • A las 06:00, el centro del sistema estaba a 350 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 570 km al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con rachas de hasta 170 km/h.
  • Los pronósticos indicaban que Rachel podía llegar a categoría 3 el jueves 1 de octubre, cuando se movería al sur de Cabo San Lucas sin que su centro tocara tierra.
  • La cercanía frente a Baja California Sur no implica una entrada directa al territorio nacional, pero sí puede mantener marejadas, lluvias y vientos en las zonas costeras durante el paso del ciclón.
Las bandas nubosas del sistema generan lluvias acumuladas de hasta 150 milímetros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. EFE/David Guzmán
Las bandas nubosas del sistema generan lluvias acumuladas de hasta 150 milímetros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. EFE/David Guzmán

El escenario previsto contempla un debilitamiento gradual desde el sábado 3 de octubre, cuando Rachel podría bajar a categoría 2 mientras se alejaba hacia aguas abiertas. La intensidad final dependerá de factores como la temperatura del mar, la cizalladura del viento y la presencia de aire seco.

Las bandas exteriores amenazaban con lluvias y oleaje en cinco estados

Antes de aproximarse a Baja California Sur, Rachel ya dejaba efectos en el occidente y sur del país. Las bandas nubosas del ciclón podían descargar lluvias intensas y elevar el nivel del mar en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Nayarit.

  • En Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero se pronostican acumulados de entre 75 y 150 milímetros de lluvia, con riesgo de deslaves y desbordamientos.
  • El sur de Nayarit puede recibir precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros, mientras que en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán se esperan olas de cuatro a seis metros.
  • Las autoridades mantienen una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco, además de una zona de vigilancia hasta Cabo Corrientes.
La vigilancia por vientos de tormenta tropical abarca la franja costera desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco. REUTERS/Raquel Cunha
La vigilancia por vientos de tormenta tropical abarca la franja costera desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco. REUTERS/Raquel Cunha

En Jalisco, la suspensión de clases en regiones de la costa y del sur reflejó la preocupación por los efectos de Rachel antes de su alejamiento.

Así, mientras el huracán continua mar adentro, las playas cerradas y el mar agitado dejan una señal visible de su paso: la amenaza no está en tierra, pero seguía presente frente a la costa.

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