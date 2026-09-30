La tragedia de la envidia: de qué trata el libro donde Jorge Kahwagi justificó sus polémicas y estilo de vida

El fallecimiento del empresario mexicano fue confirmado este 30 de septiembre por Roberto Palazuelos, quien compartió una fotografía de ambos y envió condolencias a su madre. (Infobae México)

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El empresario y exdiputado Jorge Kahwagi Macari falleció este 30 de septiembre a los 58 años, dejando como parte de su legado una faceta poco explorada como autor y ensayista.

En 2013, el exboxeador publicó el libro La tragedia de la envidia, una obra donde expuso sus reflexiones sobre el juicio público, el resentimiento social y el escrutinio mediático que enfrentó a lo largo de su carrera.

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La publicación fue lanzada bajo el sello de la casa editorial Miguel Ángel Porrúa y posteriormente distribuida en formato digital por Penguin Libros.

El texto representó un esfuerzo del exdirigente del partido Nueva Alianza por analizar el origen de los ataques políticos y personales que recibió tras su paso por el Congreso de la Unión y los programas de televisión.

El ensayo formó parte de los proyectos del exlegislador para abordar el comportamiento social en México.

A través de 150 páginas, el autor buscó explicar la hostilidad dirigida a figuras públicas con estilos de vida poco convencionales.

Jorge Kahwagi publicó en 2013 el ensayo "La tragedia de la envidia", una obra de 150 páginas donde analizó el escrutinio mediático y el juicio público tras sus polémicas en la política y la televisión. (Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM/Captura de pantalla)

La envidia como motor de la crítica política y social

El contenido central del libro plantea que la envidia es una patología social que afecta el desarrollo de las instituciones y las relaciones humanas.

El excoordinador parlamentario del PVEM utilizó pasajes históricos, textos bíblicos y referencias de la filosofía clásica para argumentar cómo el descontento ajeno se convierte en agresión sistemática.

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En el texto, el autor sostuvo que los individuos suelen atormentarse ante el éxito o las cualidades del prójimo, la obra desmenuza las razones por las cuales las personas intentan destruir o desacreditar los logros que no pueden alcanzar por cuenta propia.

El análisis sirvió como respuesta indirecta a las severas críticas que el exatleta recibió por su participación en el programa Big Brother VIP en 2004 mientras ocupaba una curul en San Lázaro.

También abordó las sospechas constantes sobre la veracidad de sus 11 victorias consecutivas por nocaut en el boxeo profesional.

Para el exdiputado federal, el rechazo a su figura pública no respondía a sus faltas legislativas o deportivas, sino a una reacción colectiva motivada por el resentimiento hacia su patrimonio y exposición mediática.

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El análisis sirvió como respuesta indirecta a las severas críticas que el exatleta recibió por su participación en el programa Big Brother VIP. FOTO: Juan Pablo Zamora/CUARTOSCURO.COM

Un análisis con referencias históricas y pasajes bíblicos

En la estructura del ensayo, Kahwagi recurrió a citas de filósofos clásicos, relatos de la mitología griega y pasajes del Antiguo Testamento para sustentar que la envidia es un comportamiento inherente a la condición humana.

El autor expuso que este sentimiento actúa como un veneno silencioso dentro de las estructuras de poder.

La obra utiliza analogías sobre actos de estadistas y líderes humanistas para mostrar cómo los celos profesionales derivan en traiciones políticas.

El texto buscó ofrecer una guía conceptual para identificar y contrarrestar la malquerencia en entornos laborales y sociales.

Kahwagi recurrió a citas de filósofos clásicos, relatos de la mitología griega y pasajes del Antiguo Testamento. (Archivo)

La faceta de autor en medio de su trayectoria directiva y empresarial

La publicación de La tragedia de la envidia ocurrió en 2013, cuando Kahwagi Macari se desempeñaba como directivo del grupo editorial La Crónica de Hoy y tras haber concluido su periodo como presidente nacional de Nueva Alianza entre 2007 y 2011.

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Esta faceta literaria buscó proyectar una imagen intelectual del empresario, alejada de los rings de boxeo y de los escándalos de la farándula. El exlegislador presentó la obra en foros editoriales y ferias del libro en la Ciudad de México.

Portada del ensayo "La tragedia de la envidia", editado en 2013 por Miguel Ángel Porrúa, donde el exlegislador recurrió a textos de la filosofía clásica y referencias históricas para abordar el resentimiento social. (Captura de pantalla )

En sus intervenciones públicas para promocionar el ejemplar, el autor afirmó que la envidia frena el crecimiento económico y social del país al castigar a quienes destacan en los negocios o la política.

Aseguró que la descalificación automática impide reconocer el esfuerzo individual.

El texto representó el único libro publicado por el empresario antes de que sufriera graves complicaciones de salud en 2019 debido a una perforación de úlcera gástrica.

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La muerte de Jorge Kahwagi ocurrió seis meses después del fallecimiento de su padre, el empresario periodístico Jorge Kahwagi Gastine, registrado el pasado 23 de marzo a los 85 años.