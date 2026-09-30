Presentan denuncia colectiva ante la FGR por muerte de tres bebés en un hospital del IMSS en Jalisco

Padres interponen denuncia colectiva por muerte de bebés en un hospital del IMSS de Jalisco. Crédito: Getty Images

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Las polémicas no dejan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que al menos tres bebés murieron en el Centro Médico Nacional de Occidente, perteneciente a la dependencia de salud en Jalisco.

Lo anterior, derivó en una denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la República (FGR).

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De acuerdo con reportes locales, los padres de Anthony Jassiel, recién nacido de tres semanas, acusaron que fue internado en el área de Cuidados Intensivos Neonatales por un problema intestinal detectado en su nacimiento.

Mueren tres bebés en un hospital del IMSS en Jalisco

Los padres detallaron que días después, el menor fue aislado en otra área, tras lo cual le diagnosticaron la bacteria Klebsiella pnuemoniae.

El bebé murió el pasado 7 de julio. Su acta de defunción arrojó como causa de muerte falla multiorgánica por la presencia de la bacteria Klebsiella pnuemoniae y Candida albicans.

“Ahorita estamos alzando la voz. Creo que tenemos otros compañeros que han muerto sus bebés”, dijo Gerardo, padre de Anthony Jassiel.

Presentan denuncia ante la FGR por muerte de tres bebés en un IMSS de Jalisco. Crédito: La Silla Rota

Padres presentan queja ante el Instituto y denuncia ante la FGR

Ante la gravedad de la situación, los padres del bebé presentaron una queja ante el IMSS, tras lo cual, el representante legal señaló que la dependencia federal cuenta con 50 días para realizar las investigaciones correspondientes.

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Mientras que el abogado Augusto Acosta Aguilar reveló que también se presentó una denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la República por el deceso de tres recién nacidos en total, en el Área de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente.

Por su parte, el IMSS Jalisco informó que está a la espera de las investigaciones del Órgano Interno de Control.

Salud de Jalisco descarta presencia de bacteria

Pese a los señalamientos y las acciones legales de los padres, la Secretaría de Salud de Jalisco descartó reportes asociados a un brote por la bacteria Klebsiella pneumoniae.

Sin embargo, informó que dará seguimiento a la denuncia y supervisará la situación epidemiológica del hospital.

Fallas en el IMSS cuestan vidas

La denuncia ante la FGR por presunta negligencia médica en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Neonatales (UCIN) del Centro Médico de Occidente, exhibe las serie de fallas que sufren los derechohabientes en las instalaciones de la dependencia que dirige Zoé Robledo.

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En esta ocasión, los denunciantes señalaron que sus hijos contrajeron infecciones por bacterias y hongos como Klebsiella y Candida durante su hospitalización.

Denuncian serie de errores en la atención médica

Además, atribuyeron los decesos a una supuesta serie de fallas en la atención médica y en los protocolos de higiene del nosocomio.

“Lo aíslan a otra área y ahí es donde me dicen que el niño tenía la bacteria Klebsiella pneumoniae”, indicó Marcela, madre de Anthony Jassiel, recién nacido de 3 semanas que el 7 de julio falleció en el centro médico.

Zoé Robledo comunica que continúa la investigación sobre la muerte de cinco bebés en el IMSS de Durango y que los padres recibirán información prioritaria. (Presidencia )

Exigen investigación exhaustiva

Ante esto, los afectados exigieron una investigación exhaustiva que determine la responsabilidad del personal y sancione a quienes resulten implicados. Solicitaron, además, el cierre temporal del área para labores de sanitización y advirtieron que otros recién nacidos hospitalizados corren el riesgo de contagiarse.

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Los familiares señalaron que en la unidad se omiten medidas básicas de prevención: el lavado de manos entre pacientes, el uso correcto de cubrebocas y la prohibición de consumir alimentos en zonas restringidas.

No obstante, la investigación se encuentra en desarrollo y se ampliará conforme las autoridades emitan su postura oficial.

Continúa investigación por muerte de recién nacidos en Durango

Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, informó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de ayer, que la investigación médica y legal por la muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona N.º 1 de Durango continúa. Pidió no adelantar conclusiones.

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Robledo señaló que el IMSS llegó a un acuerdo con los padres de las víctimas: recibirán información prioritaria sobre los resultados de las indagaciones. El funcionario reiteró su solidaridad con las familias.

Entregan dos recién nacidas a familias equivocadas en Mexicali

El IMSS en Baja California confirmó un grave error en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31 de Mexicali: dos recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían.

Una tarjeta informativa del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California detalla las medidas tras el intercambio de dos recién nacidas en un hospital de Mexicali. (IMSS)

En ese sentido, el Instituto reconoció los hechos el pasado 25 de septiembre y ofreció una disculpa a las familias afectadas.

Un equipo del nivel central viajó a Mexicali para brindar acompañamiento psicológico, médico y jurídico. El IMSS informó además que trabaja junto con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal de Baja California para garantizar la vigilancia y el acompañamiento de las menores.

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Mientras que Gabriela Paredes Orozco, titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS a nivel nacional, ofreció personalmente una disculpa a las familias.

Bueno, siguen los escándalos y negligencias en el IMSS, ya que padres de tres menores fallecidos en un hospital del IMSS en Jalisco presentaron una denuncia colectiva ante la FGR.