México

¿Qué significa que el Huracán Polo pase a categoría 1 y por qué es importante seguir manteniendo medidas de precaución?

El fenómeno meteorológico disminuyó su fuerza en el Golfo de California, pero las autoridades prevén lluvias torrenciales e inundaciones cuando toque la costa del noroeste mexicano este martes por la tarde

Protección Civil pide a la población de la región noroeste mantener las medidas de resguardo pese a la disminución de intensidad. REUTERS/Julio Parra
Protección Civil pide a la población de la región noroeste mantener las medidas de resguardo pese a la disminución de intensidad. REUTERS/Julio Parra
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Polo se degrada a huracán categoría 1 la mañana de este martes 29 de septiembre, luego de tocar tierra la noche del lunes en Baja California Sur como categoría 2.

El paso a categoría 1 significa que sus vientos sostenidos bajaron de niveles de huracán mayor —superiores a 178 km/h— a un rango de entre 119 y 153 km/h, de acuerdo con la escala Saffir-Simpson que utiliza el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Aún con esta disminución, el fenómeno mantiene capacidad de generar daños en techos, árboles, inundaciones por lluvias y oleaje elevado.

Las autoridades federales y estatales mantienen activo el monitoreo del sistema ante posibles cambios en su trayectoria. (X/@conagua_clima)

Qué significa el paso a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson

La categoría 1 es el nivel más bajo dentro de la escala de huracanes.

La escala Saffir-Simpson, que utilizan las autoridades meteorológicas para clasificar la intensidad de estos fenómenos, va del 1 al 5, donde 1 corresponde a la menor intensidad y 5 a la mayor.

Por debajo de la categoría 1 existen otras clasificaciones que ya no se consideran huracán, como depresión tropical o tormenta tropical, de acuerdo con la velocidad de los vientos sostenidos.

La escala Saffir-Simpson mide la fuerza de los huracanes en cinco niveles, según la velocidad de sus vientos sostenidos. (X/@conagua_clima)
La escala Saffir-Simpson mide la fuerza de los huracanes en cinco niveles, según la velocidad de sus vientos sostenidos. (X/@conagua_clima)

Un sistema alcanza la categoría 1 cuando sus vientos llegan a un mínimo de 119 km/h, y se mantiene en ese nivel hasta los 153 km/h.

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El cambio de categoría se dio a conocer con el reporte publicado a las 06:00 horas del SMN.

El sistema se ubica en el Golfo de California, a 105 kilómetros al nor-noroeste de Loreto y a 145 kilómetros al sur-suroeste de Guaymas, Sonora, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h.

El descenso de categoría 3 a categoría 1 no elimina el riesgo. El SMN explica que, aun con vientos menores, un huracán categoría 1 puede provocar daños en techos, árboles, líneas eléctricas y estructuras ligeras, además de generar inundaciones por lluvia y oleaje elevado en zonas costeras.

Conagua mantiene una zona de prevención por vientos de huracán entre Punta Abreojos y Puerto Cortés, en Baja California Sur. REUTERS/Raquel Cunha
Conagua mantiene una zona de prevención por vientos de huracán entre Punta Abreojos y Puerto Cortés, en Baja California Sur. REUTERS/Raquel Cunha

Por qué Protección Civil pide mantener las medidas de precaución

La Coordinación Nacional de Protección Civil, encabezada por Laura Velázquez Alzúa, mantiene el llamado a la población a permanecer bajo resguardo hasta que las autoridades confirmen condiciones seguras.

Protección Civil recuerda que una baja repentina en la intensidad del viento puede corresponder al paso del ojo del huracán, y no al final del fenómeno.

El descenso de categoría no representa el fin del peligro para las zonas costeras afectadas. REUTERS/Raquel Cunha
El descenso de categoría no representa el fin del peligro para las zonas costeras afectadas. REUTERS/Raquel Cunha

Entre las medidas vigentes están evitar el acceso a playas, malecones y desembocaduras mientras continúe el oleaje elevado, no cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas a pie ni en automóvil, y alejarse de árboles, cables eléctricos y anuncios que puedan caer por el viento.

El SMN mantiene activas zonas de prevención en Baja California Sur y Sonora

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del SMN, mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Puerto Cortés y desde Loreto hasta San Juan Bautista, en Baja California Sur, así como desde Bahía Kino hasta Huatabampito, en Sonora.

También está vigente una zona de vigilancia por vientos de huracán y de prevención por tormenta tropical desde Loreto hasta San Evaristo, Baja California Sur, y desde Huatabampito hasta Topolobampo, Sinaloa.

Entre Loreto y San Evaristo se mantiene una zona de vigilancia por posibles efectos de tormenta tropical. REUTERS/Raquel Cunha
Entre Loreto y San Evaristo se mantiene una zona de vigilancia por posibles efectos de tormenta tropical. REUTERS/Raquel Cunha

El SMN prevé que Polo se degrade a tormenta tropical durante la tarde de este martes, cuando toque tierra por segunda vez, ahora en la costa centro-sur de Sonora.

Las lluvias torrenciales y el oleaje siguen como principal amenaza

Conagua pronostica lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en el centro, sur y costa de Sonora durante las próximas 24 horas, además de lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el norte de Sinaloa.

En Baja California Sur y el oeste de Chihuahua se esperan acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

El SMN actualiza cada seis horas la ubicación y trayectoria del fenómeno para ajustar las zonas de riesgo. REUTERS/Raquel Cunha
El SMN actualiza cada seis horas la ubicación y trayectoria del fenómeno para ajustar las zonas de riesgo. REUTERS/Raquel Cunha

En el Golfo de California y la costa de Sonora se registran vientos sostenidos de entre 90 y 110 km/h, con rachas de 130 a 150 km/h, acompañados de olas de entre cuatro y cinco metros.

En el norte de Sinaloa, los vientos sostenidos alcanzan entre 40 y 50 km/h, con oleaje elevado.

Los refugios temporales permanecen habilitados en la región

En Baja California Sur se mantienen habilitados 169 refugios temporales, principalmente en los municipios de Comondú, Mulegé y Loreto, donde se concentró el primer impacto del huracán.

Protección Civil pidió a la población de La Paz y Los Cabos seguir atenta a los avisos, aunque no forman parte de las zonas de mayor riesgo inmediato.

Las autoridades piden alejarse de árboles, cables eléctricos y estructuras que puedan colapsar por el viento. (X/@CNPC_MX)
Las autoridades piden alejarse de árboles, cables eléctricos y estructuras que puedan colapsar por el viento. (X/@CNPC_MX)

En Sonora, las autoridades estatales de Protección Civil mantienen monitoreo en los municipios de la costa y el sur del estado, entre ellos Guaymas, Cajeme, Navojoa y Hermosillo, ante el segundo impacto previsto para esta jornada.

Se recomienda mantener celulares y baterías externas cargados ante posibles interrupciones del servicio eléctrico e internet.

La trayectoria hacia el norte-noreste define el segundo impacto en Sonora

El SMN prevé que Polo continúe su desplazamiento hacia el norte-noreste a 17 km/h y toque tierra por segunda ocasión en la costa centro-sur de Sonora durante la tarde de este martes, ya degradado a tormenta tropical.

La trayectoria puede modificarse, por lo que Conagua mantiene vigilancia permanente sobre el sistema.

Las autoridades advierten sobre el riesgo de encharcamientos e inundaciones repentinas en zonas urbanas de baja pendiente. (X/@conagua_clima)
Las autoridades advierten sobre el riesgo de encharcamientos e inundaciones repentinas en zonas urbanas de baja pendiente. (X/@conagua_clima)

Protección Civil pide continuar consultando los comunicados oficiales del SMN, Conagua y las autoridades estatales hasta que se confirme el fin del fenómeno.

Una vez que Polo se aleje, la recomendación es no salir de inmediato, revisar la vivienda antes de habitarla y evitar zonas con cables caídos, escombros o agua estancada.

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