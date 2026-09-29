Tormenta Tropical Rachel: ¿Cómo afectará con lluvias en México hoy martes 29 de septiembre?

Huracán Polo y tormenta tropical Rachel. (Conagua)

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La tormenta tropical Rachel se desplaza frente a las costas del Pacífico mexicano y contribuirá a generar lluvias torrenciales en Michoacán, así como precipitaciones muy fuertes en entidades del occidente del país durante este martes 29 de septiembre.

De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del sistema permanece sobre el océano y avanza hacia el oeste-noroeste. Sin embargo, su circulación aporta humedad y favorece condiciones de inestabilidad en estados próximos al litoral.

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Rachel interactúa con otros sistemas meteorológicos, entre ellos el huracán Polo, el monzón mexicano, vaguadas en altura y canales de baja presión. La combinación de estos fenómenos ocasionará lluvias de distintas intensidades en gran parte del territorio nacional.

¿Dónde se encuentra la tormenta tropical Rachel?

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de la tormenta tropical Rachel se localizó aproximadamente a 425 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 595 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

El ciclón presentaba las siguientes condiciones:

Vientos máximos sostenidos: 95 kilómetros por hora.

Rachas de viento: 110 kilómetros por hora.

Desplazamiento: oeste-noroeste.

Velocidad de avance: 20 kilómetros por hora.

Aunque el centro del sistema se encuentra en el océano, Rachel favorecerá el ingreso de humedad hacia el occidente de México. Sus efectos se combinarán con canales de baja presión y otros fenómenos atmosféricos activos sobre el país.

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El organismo perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia sobre el ciclón debido a su cercanía relativa con las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, así como por la intensidad de las precipitaciones previstas.

¿Cómo afectará Rachel con lluvias en México?

La influencia de Rachel contribuirá principalmente a las lluvias previstas en el occidente y parte del sur del país. La precipitación más abundante se concentrará en la costa de Michoacán, donde se pronostican acumulaciones torrenciales de 150 a 250 milímetros.

También se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el oeste y sur de Nayarit, la costa de Jalisco y Colima.

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En la costa de Guerrero y la zona costera occidental de Oaxaca se prevén precipitaciones intensas de 75 a 150 milímetros, aunque en estas regiones también intervienen canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos.

Las lluvias relacionadas directa o indirectamente con la circulación de Rachel podrían estar acompañadas por:

Descargas eléctricas.

Caída de granizo.

Rachas fuertes de viento.

Reducción de visibilidad en carreteras.

Encharcamientos e inundaciones.

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Posibles deslaves en zonas montañosas.

Las autoridades recomendaron evitar el cruce de calles inundadas, cauces, ríos, arroyos y vados. También pidieron mantenerse alejados de laderas inestables y consultar los avisos de Protección Civil, particularmente en las comunidades costeras y serranas.

Lluvias torrenciales e intensas afectarán a ocho estados

Además de las precipitaciones relacionadas con Rachel, el pronóstico nacional contempla lluvias torrenciales en Sonora, asociadas principalmente con el huracán Polo y el monzón mexicano.

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La distribución de las lluvias más importantes será la siguiente:

Torrenciales de 150 a 250 milímetros: centro, sur y costa de Sonora , así como la costa de Michoacán .

Intensas de 75 a 150 milímetros: norte de Sinaloa , costa de Guerrero , costa occidental de Oaxaca , norte y este de Campeche , además del centro y sur de Yucatán .

Muy fuertes de 50 a 75 milímetros: centro de Baja California Sur; oeste y norte de Chihuahua; oeste y sur de Nayarit; costa de Jalisco; Colima; centro y sur de Chiapas, así como centro, norte y este de Quintana Roo.

También se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el norte de Coahuila, oeste y noroeste de Durango, oeste del Estado de México, además del centro y sur de Veracruz.

Habrá intervalos de chubascos de cinco a 25 milímetros en el sur de Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas y Tabasco.

Huracán Polo provoca condiciones severas en el noroeste

Mientras Rachel avanza frente al Pacífico central mexicano, el huracán Polo, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se desplaza por el golfo de California y genera condiciones meteorológicas severas en el noroeste.

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A las 06:00 horas, su centro se ubicó a 105 kilómetros al nor-noroeste de Loreto, Baja California Sur, y a 145 kilómetros al sur-suroeste de Guaymas, Sonora.

Polo registraba vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a 17 kilómetros por hora.

Su circulación ocasionará lluvias torrenciales en Sonora e intensas en Sinaloa, además de vientos con rachas de 130 a 150 kilómetros por hora en el golfo de California y las zonas costera y sur de Sonora. La intensidad del viento disminuirá durante el transcurso del día.

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Oleaje alcanzará hasta seis metros en costas mexicanas

El pronóstico contempla condiciones marítimas peligrosas tanto por Polo como por la influencia de Rachel y otros sistemas sobre el Pacífico.

Se espera oleaje de cinco a seis metros en el norte de Sinaloa y las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. En el golfo de California y el centro y sur del litoral de Sonora, las olas alcanzarán entre cuatro y cinco metros.

Además, habrá oleaje de dos a tres metros en la costa occidental de Baja California y los litorales de Jalisco, Oaxaca y Chiapas.

En las costas de Colima, Michoacán y Guerrero se pronostican rachas de 80 a 100 kilómetros por hora. Para la costa de Oaxaca se esperan rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

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Estas condiciones representan un riesgo para embarcaciones menores, actividades pesqueras, deportes acuáticos y personas que permanezcan cerca de playas, escolleras o zonas rocosas. La población deberá respetar los cierres preventivos y las indicaciones de las capitanías de puerto.

Temperaturas llegarán a 40 grados pese a las lluvias

A pesar de las precipitaciones, durante la tarde persistirá un ambiente caluroso en diferentes regiones del país.

Se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en el este de Chihuahua, Coahuila, este de Nuevo León, noreste de Durango, San Luis Potosí, norte de Querétaro, norte de Hidalgo, norte y sur de Puebla, este de Oaxaca, oeste de Chiapas, oeste de Tamaulipas, así como en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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El termómetro alcanzará entre 30 y 35 grados en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, norte de Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, costa de Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Guerrero.

Ante el contraste entre calor, humedad y lluvias intensas, se recomienda mantener una hidratación adecuada, evitar la exposición prolongada al Sol y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.