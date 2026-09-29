México

Huracán Polo deja saldo blanco a su paso por Baja California Sur, reporta el gobernador Víctor Manuel

El ciclón tocó tierra en Comondú durante la medianoche; unas 700 personas acudieron a refugios y las autoridades evaluarán este martes los daños materiales

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El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, informó este martes que el paso del huracán Polo dejó saldo blanco en Comondú, Loreto y Mulegé, los tres municipios que, según explicó, estaban bajo amenaza directa del ciclón.

Durante la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, el mandatario precisó que alrededor de 700 personas se refugiaron ante el impacto del fenómeno y recibieron atención -algunas permanecían en los albergues al momento de su informe- pero no se han reportado pérdidas humanas.

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Castro añadió que Polo provocó fuertes lluvias en la entidad y que los posibles daños materiales serían evaluados a lo largo de este martes.

Su reporte corresponde al balance presentado durante la conferencia y podría actualizarse conforme avancen los recorridos de las autoridades.

Destacan importancia de los refugios temporales

Castro Cosío señaló que unas 700 personas buscaron resguardo en los refugios temporales y fueron atendidas. Aunque previó que algunas podrían comenzar a regresar a sus hogares este martes, aclaró que todavía había personas en los refugios cuando rindió su informe.

El mandatario atribuyó el saldo sin víctimas a la respuesta de la población ante las indicaciones preventivas:

“Quiero reconocer esta mañana a la gente de Baja California Sur, que se portó extraordinariamente bien, siguieron las indicaciones”, expresó.

También agradeció el trabajo de las personas voluntarias, la Cruz Roja, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las autoridades municipales y las instituciones federales que participaron en las labores de preparación y atención; además aplaudió del trabajo de la Comisión Federal de Electricidad durante la emergencia.

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La presencia de Velázquez Alzúa en la entidad, añadió el gobernador, ayudó a coordinar los últimos preparativos antes del impacto.

El gobernador indicó que permanecería en Comondú para realizar otro recorrido y dar seguimiento a la situación en las comunidades afectadas por las lluvias.

¿Dónde impactó el huracán Polo en Baja California Sur?

Más adelante, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que Polo tocó tierra como huracán categoría 2 alrededor de las 00:00 horas de este martes, en las inmediaciones de Las Barrancas, localidad del municipio de Comondú.

Con base en información del Servicio Meteorológico Nacional de las 06:00 horas, tiempo del centro de México, Velázquez Alzúa señaló que el centro del ciclón se localizaba a 105 kilómetros de Loreto, Baja California Sur, y a 145 kilómetros de Guaymas, Sonora. Además de vientos máximos de 120 kilómetros por hora.

Se espera que Polo continúe su desplazamiento hacia las costas de Sonora y que el impacto sea como huracán categoría uno entre las ocho y las nueve de la mañana.

Infografía sobre el huracán Polo de categoría 1 con un mapa de trayectoria frente a Sonora y Baja California Sur y una tabla de alertas.
Un informe gráfico del Servicio Meteorológico Nacional señala la trayectoria y alertas por el paso del huracán Polo de categoría 1 en el noroeste de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tormenta Tropical Rachel también tiene saldo blanco

Por último, Laura Velázquez informó sobre el avance de la tormenta tropical Rachel, fenómeno que se desplaza paralelamente al territorio nacional, hacia el océano Pacífico.

“Presidenta, el saldo es blanco hasta este momento. Haremos un recorrido para la evaluación de daños y la mantenemos informada. Agradecemos a todos y a todas, al Plan DN-III, al Plan Marina, municipios y principalmente a la población”, destacó Velázquez.

Actualmente Rachel se encuentra a cuatrocientos treinta kilómetros de Lázaro Cárdenas.

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